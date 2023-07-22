ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси, які зачепили будівлі культурного значення на території об’єкта, та закликало припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародними нормативними документами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-сторінку Одеса.Офіційно, про це йдеться на офіційній сторінці організації.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовуються на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 20 липня вночі ворог вчергове атакував Одесу та область. В результаті - в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв.