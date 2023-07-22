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Новини
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ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси

одеса

ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси, які зачепили будівлі культурного значення на території об’єкта, та закликало припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародними нормативними документами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-сторінку Одеса.Офіційно, про це йдеться на офіційній сторінці організації.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовуються на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Мінкультури закликало ЮНЕСКО відреагувати на руйнування пам’яток в Одесі та Миколаєві внаслідок атаки РФ

Нагадаємо, 20 липня вночі ворог вчергове атакував Одесу та область. В результаті - в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв.

Автор: 

Одеса (5437) ЮНЕСКО (164)


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Топ коментарі
+10
Так бува, коли ****** ставлять у свому місті, Хаджибее, що шлюха переймінувала у Одесу, статую немецько-рюзьке шлюхе, та вересчать "расея расей", а потім по ним расея лупит ракетами та іранською зброєю. Вам сподобалось, одеські тупі ******?
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22.07.2023 14:53
+8
А азабочьєнность виразілі?
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22.07.2023 14:50
+7
Потужно.💪
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22.07.2023 14:50
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протверезіли похмелились і засудили
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22.07.2023 14:47 Відповісти
і що? небо впало на землю і роздавило мразію?
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22.07.2023 14:49 Відповісти
А азабочьєнность виразілі?
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22.07.2023 14:50 Відповісти
Потужно.💪
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22.07.2023 14:50 Відповісти
Так бува, коли ****** ставлять у свому місті, Хаджибее, що шлюха переймінувала у Одесу, статую немецько-рюзьке шлюхе, та вересчать "расея расей", а потім по ним расея лупит ракетами та іранською зброєю. Вам сподобалось, одеські тупі ******?
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22.07.2023 14:53 Відповісти
Ті, хто верещали "расея расей" впевненні, що ракетами "Адесу апстрєлівают біндєравскіє фошизди с ВСУ", тому верещать далі (на кухнях) і "ждут асвабадітєлєй".
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22.07.2023 15:13 Відповісти
Так вони ********, пане.
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22.07.2023 16:38 Відповісти
В Одесі є і нетупі і не.******. Не порівнюйте з наскрізь ватним лднр. Багато одеситів і жителів області воюють на фронті, багато віддали життя і здоров'я за Україну. Ждуни то або мафіозі, і їх слуги,які думають, що якщо вони здадуть регіон Росії, то зможуть там царювати і робити що заманеться. Або така категорія, яка просто боїться війни як такої і яка чекає її завершення.
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22.07.2023 15:41 Відповісти
А я ******* одесских в отдельную категорию заношу. Как и ******* киевских, тернопольских, харьковских, луцких, житомирских, днепровских и т.д. ****** оно везде ****** и с нормальными людьми я их в одну кучу не сваливаю. Везде есть ЛЮДИ и есть ******. Особой категорией выделяю ЗЕ*******.
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22.07.2023 16:37 Відповісти
Звісно, є. Але "узок круґ етіх людєй... Страшно далєкі оні ат нарота...", тобто від виборців Труханова, ригоаналов, Зє...
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22.07.2023 17:13 Відповісти
Пригожинського півня нещадно бомбить, що позавчора https://dumskaya.net/news/istoriko-toponomicheskaya-komissiya-priznala-cht-177460/ua/ Члени історико-топонімічної комісії при міськвиконкомі підтримали визначення, що місту понад 600 років

Як передає кореспондент «Думської», текст на ній буде таким: «Тут і на прилеглій території у XV-XVIII ст. була розташована фортеця та місто Кочубіїв-Хаджибей - місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса».
Тепер своє слово має сказати міська влада. Якщо вона дасть добро, то табличку повісять на фасаді напівциркульної будівлі за адресою Приморський бульвар, 7.
Нагадаємо, перша письмова згадка про населений пункт, що існував на місці ******** Одеси, датується саме XV століттям. Історик і священик Ян Длугош у своїй хроніці Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae opera написав, що польський король Владислав Ягайло 1415 року відправив до Константинополя з чорноморського порту Кочубеїв візантійському імператору Мануїлу II Палеологу щедру допомогу зерном.
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22.07.2023 16:36 Відповісти
Уявляю "вой на болотах": "Ета ваш польско-біндєравскій Качубєєв аснован в каком-то 15-том вєке! А нашу Адесу аснавала вялікая єкатєріна імпєратріца в 1795 гаду!"
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22.07.2023 17:34 Відповісти
Юнеско сначала позвонила путину
Сказала - сорри, господин
А потом уже опубликовала заявление
Миру не надоела эта срань, простите за грубость ?
Со всеми красными крестами
Юнесками
Фифами
Олимпийскими комитетами разных мастей
И наконец вишенка на торта- ООН
Мировая консерватория требует перемен
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22.07.2023 14:56 Відповісти
З таким ''успіхом'' могли і в спортлото поскаржитися.
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22.07.2023 15:05 Відповісти
Юнеско хуэско-осуждает только удары по историческим районам а по другим им похх.
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22.07.2023 15:15 Відповісти
Юнеско - це бюрократична контора. Її не турбує те, що відбувається "за межами їхньої компетенції".
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22.07.2023 15:21 Відповісти
Побудовоне за часів Римської імперії місто Алеппо в Сирії зрівняли рашисти з землею і теж були заяви в межах компетенції ЮНЕСО, які наслідки - ніякі так що не сподівайтесь а захищайтесь і хто може спасайтесь.
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22.07.2023 22:01 Відповісти
Не пригадаю: коли 'рассєянє" рівняли з землею "історічєскій центр Алеппо", яке занепокоєння висловлювала ЮНЕСКО - глибоке чи дуже глибоке?
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22.07.2023 15:19 Відповісти
ніякого. якраз ділили членські внески з рососії
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22.07.2023 16:42 Відповісти
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22.07.2023 22:07 Відповісти
Татаро - монгольська орда ХХІ століття.
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22.07.2023 15:21 Відповісти
Для тих, хто не розуміє значення цього рішення воно в тому, що про злочин Росії проти культури розповіли іноземним рожевим поні любителям музики Пєтра Чайковского і іншої "вєлікой русской культури". Щоб вони бачили справжню культуру і справжнє звіряче обличчя російського нацизму.
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22.07.2023 15:46 Відповісти
Нічого - рашисти своє роблять! Дивлюся з харошіх руZZкіх тіль справді достойного - Фішмана . Брав інтерв"ю у професора історика з Одеси - як одесити переходять з кожною ракетою на українську...
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22.07.2023 16:06 Відповісти
Ще одна Полякова з'явилась у нас ... Схоже, що теж блондинка.
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22.07.2023 20:26 Відповісти
Ви не бачили виправдовувачів війни, які говорять це все Путін, а росіяни не такі, он в них яка гарна культура.
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22.07.2023 21:04 Відповісти
Тобто до моменту поки кацапські ******** не почали обстрілювати центр Одеси все було ок?
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22.07.2023 18:12 Відповісти
 
 