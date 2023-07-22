ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси
ЮНЕСКО засудило атаки на історичний центр Одеси, які зачепили будівлі культурного значення на території об’єкта, та закликало припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародними нормативними документами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-сторінку Одеса.Офіційно, про це йдеться на офіційній сторінці організації.
"ЮНЕСКО висловлює підтримку одеситам і висловлює щирі співчуття родинам загиблих.
Попередня оцінка в Одесі виявила пошкодження кількох музеїв, що розташовуються на території Всесвітньої спадщини, зокрема Одеського археологічного музею, Одеського морського музею та Одеського літературного музею. Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою Блакитним щитом, відмітною емблемою Гаазької конвенції 1954 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 липня вночі ворог вчергове атакував Одесу та область. В результаті - в Одесі пошкоджені будівлі низки музеїв.
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Як передає кореспондент «Думської», текст на ній буде таким: «Тут і на прилеглій території у XV-XVIII ст. була розташована фортеця та місто Кочубіїв-Хаджибей - місце бойової слави українських козаків. У 1795 році отримало назву Одеса».
Тепер своє слово має сказати міська влада. Якщо вона дасть добро, то табличку повісять на фасаді напівциркульної будівлі за адресою Приморський бульвар, 7.
Нагадаємо, перша письмова згадка про населений пункт, що існував на місці ******** Одеси, датується саме XV століттям. Історик і священик Ян Длугош у своїй хроніці Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae opera написав, що польський король Владислав Ягайло 1415 року відправив до Константинополя з чорноморського порту Кочубеїв візантійському імператору Мануїлу II Палеологу щедру допомогу зерном.
Сказала - сорри, господин
А потом уже опубликовала заявление
Миру не надоела эта срань, простите за грубость ?
Со всеми красными крестами
Юнесками
Фифами
Олимпийскими комитетами разных мастей
И наконец вишенка на торта- ООН
Мировая консерватория требует перемен
рожевим понілюбителям музики Пєтра Чайковского і іншої "вєлікой русской культури". Щоб вони бачили справжню культуру і справжнє звіряче обличчя російського нацизму.