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Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США - залишені собі за посередницькі послуги.

Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ 01
Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ 02
Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ 03
Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ 04

"Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Однак, після викриття НАБУ і САП ексголови ВС на одержанні неправомірної вигоди, поведінка голови ДСА різко змінилася і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриману ним неправомірну вигоду", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП оприлюднила матеріали справи голови Верховного Суду: Князєва здав НАБУ друг дитинства "агент Кирил", а Жеваго хизувався перед Коломойським - "Ну что, я тебя перекупил?"

Наразі детективи проводять обшук за місцем роботи голови ДСА України. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України.

Наразі головою Державної судової адміністрації України є Олексій Сальніков.

Автор: 

Верховний Суд (1189) корупція (4683) САП (2217) ДСАУ (32) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+19
Стесняюсь спросить
А есть в нынешней власти
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ?
Можете назвать фамилию?
Хотя бы одну....
Только не пишите - ЗАЛУЖНЫЙ
Он не из этой власти
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24.07.2023 12:41
+15
Менше 10к для Верховного Суду?!!!!!!!
Це якась нісенітниця!
За такі "гроші" вони навіть у носі не поковиряються.
В них такса від 100к починається.
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24.07.2023 12:39
+13
Ні, немає. Владу в Україні захопило етнічно-кримінальне угрупування.
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24.07.2023 12:52
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ого прям притягнуть до відповідальності)
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24.07.2023 12:33 Відповісти
У кожному борделі Єрамковлади має бутис свій Єрмак -говова адміністрації Веховного суду, голова адміністрації ДБР ну й далі за списком
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24.07.2023 13:31 Відповісти
"Посодют тебя! А ты не воруй!"(с)
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24.07.2023 12:39 Відповісти
Менше 10к для Верховного Суду?!!!!!!!
Це якась нісенітниця!
За такі "гроші" вони навіть у носі не поковиряються.
В них такса від 100к починається.
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24.07.2023 12:39 Відповісти
А як би гроші не закрисив, а віддав суддям все було б інакше
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24.07.2023 12:40 Відповісти
Або повернув там де взяв теж обійшлося без гембеля
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25.07.2023 02:43 Відповісти
Стесняюсь спросить
А есть в нынешней власти
ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ?
Можете назвать фамилию?
Хотя бы одну....
Только не пишите - ЗАЛУЖНЫЙ
Он не из этой власти
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24.07.2023 12:41 Відповісти
А що це за кабінети понаробили? У багатій Європі офісний діловий стиль, площа співмірна на одну людину, а тут "стадіони" з будуарними шторами !
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28.07.2023 21:08 Відповісти
панамарёв, барісав, сальнікав, - це з новин за останні декілька годин....... виникає питання, у владі - ВЗАГАЛІ, є украінці???? Чи там одні крєпкіє хазяйствінікі, як не з-за парєбріка, то з нквдкегебефсб!!!!????
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24.07.2023 12:47 Відповісти
Ні, немає. Владу в Україні захопило етнічно-кримінальне угрупування.
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24.07.2023 12:52 Відповісти
кацапо-G2!!!!
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24.07.2023 14:23 Відповісти
Всі громадяни України, всі мають однакові права і обов'язки.
Це не у вашій сроісії, "хачи, узкоглазые, чурки, звери..."
Багато росіян- громадян України воюють проти ваших орків.
Та, що, ходив би ти, троль.
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24.07.2023 18:25 Відповісти
Узурпаторська окупаційна неукраїнська влада править в Україні.
Це саме та влада яку заслуговують українці? Чи можливо це злочинне привладне запорєбрикове угрупування законно обране на демократичних виборах? Мабуть лише у цілком зомбованих чи солодко-підмазаних не виникає жодних сумнівів
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24.07.2023 20:55 Відповісти
Невже такі мілки люди стали суддями ВС? 5 тисяч хабаря?
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24.07.2023 12:50 Відповісти
Підняли їм зарплату сподіваючись що не братимуть хабарі... А воно бачиш як виходе. Може треба ''тойво'' -руки їм чик-чик!
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24.07.2023 12:52 Відповісти
Чим більша зарплата - тим більші й хабарі. Співвідношення зарплата/хабар повинно бути адекватним.
За копійчаний хабар ніхто нічого для вас не зробить - такий ЗАКОН УКРАЇНИ!
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24.07.2023 12:57 Відповісти
Треба законом всіх діючих суддів одномоментно звільнити з дати Х, а до тої дати створити іншу паралельну систему судів. Діючим до дати Х суддям дозволити працювати в новій системі лише чере 5, а може і 10 років. Інакше цю систему не зламати і не виправити.
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24.07.2023 12:57 Відповісти
Більшу частину діючих суддів можга просто саджати на тривалий термін за принципом: "Був би суддя, а стаття знайдеться".
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24.07.2023 13:00 Відповісти
нажаль, садити треба - ВСІХ!! Бо навіть хто не брав, то знав про того, хто бере і скільки, а не повідомлення про кримінальний злочин - теж ЗЛОЧИН!!

В сумі, на це і розрахована система, шо ВСІХ, не посадят, а одного будуть ВСІ відмазувати, бо кожний заляпаний!!!!
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24.07.2023 13:08 Відповісти
так написали, шо и не поймешь виновен или нет)))
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24.07.2023 13:09 Відповісти
У суда еще своя администрация имеется,может и наглядовы рады и нацкомиссии там имеются,еще им свою армию,свой флот,свой флаг;герб и гимн ввести,то что у них свои законы,отдельные от простолюдинок мы уже знаем.
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24.07.2023 13:16 Відповісти
Мабуть, і "здали" його ті, кого він "кинув"... Отак поволі ми і поборемо корупцію за допомогою її учасників
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24.07.2023 13:17 Відповісти
що це за копійчані розцінки для верховного суду? там що всередині якісь касти? одні беруть мільйони а інші тищі. щось тут нечисто
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24.07.2023 13:21 Відповісти
кабінет цієї держиморди має бути такий ... за чий рахунок жуємо?
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24.07.2023 13:22 Відповісти
у такій позі у кріслі зручно підбурювати підлеглих тільки до неуставних однополих відносин
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24.07.2023 14:36 Відповісти
Жадность фраера сгубила.
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24.07.2023 15:05 Відповісти
І це тільки на каторжній роботі( так все хреново виглядає). А шо ж там дома - ніщета бомжарська, хліб з пліснявою, та вода з сірководнієм.
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24.07.2023 15:43 Відповісти
Откупится.
Вон как развалился в кресле. Как хозяин жизни.
И не переживает, что попался. Свои не бросят. А "свои" - это власть.
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24.07.2023 16:02 Відповісти
Нічого його не згубило, нажаль. Штріх очевидно грамотний, і з таким фактажем в цій справі матиме ганьбу не він, а ті хто дарма їдять хліб.
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24.07.2023 17:47 Відповісти
байден запитує у помічників --ну як там в УКРАЇНІ ??? а помічник відповідає крадуть наші доллари пане президент --- і що багато крадуть запитав байден --- ******* багато відповів помічник --- так вони ж в НАТО хочуть зауважив байден --- щоб ще більше красти пане президент --- і що нам з ними робити ???
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24.07.2023 18:49 Відповісти
Аяяй, на не може бути, а якщо це так то надайте право його по законам воєнного часу
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24.07.2023 19:10 Відповісти
Картина в нього за спиною наче в Пшонки, чи то САМ в латах гетьмана, чи то цезаря. А повинна бути "Суд Камбіса"
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24.07.2023 23:41 Відповісти
 
 