Російські ексвласники українського банку намагались обійти санкції РНБО. Допомагав топменеджмент фінустанови, - СБУ

Служба безпеки розслідує спроби російських олігархів, яким донедавна належав один із найбільших банків України, обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, як зазначається, спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.

"Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Допомогли "онлайн-казино" відмити майже 5 мільярдів: менеджменту та співвласниці "Айбокс Банку" повідомили про підозру

Слідчі СБУ проводять розслідування, щоб встановити всі обставини злочину.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.