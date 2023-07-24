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Російські ексвласники українського банку намагались обійти санкції РНБО. Допомагав топменеджмент фінустанови, - СБУ

сбу

Служба безпеки розслідує спроби російських олігархів, яким донедавна належав один із найбільших банків України, обійти економічні санкції РНБО та західних партнерів нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Зокрема, як зазначається, спецслужба викрила топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу.

Обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.

"Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ проводять розслідування, щоб встановити всі обставини злочину.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

банки (7722) санкції (11819) СБУ (12809) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+7
Сегодня прямо поток охренительных историй. Очень похоже на элементарную операцию замещения фокуса внимания народа от крайних факапов власти.
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24.07.2023 13:12
+3
Чому не названо банк? Для чого ця недоречна соромязливість?
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24.07.2023 13:26
+2
Ге ж.
Український нарід дуже-дуже єппе, яким саме жирним котам належить який банк.
Дорога владо, ми не збираємось "слєдіть за твоєй рукой"!
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24.07.2023 13:23
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Сегодня прямо поток охренительных историй. Очень похоже на элементарную операцию замещения фокуса внимания народа от крайних факапов власти.
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24.07.2023 13:12 Відповісти
1000% ти правий
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24.07.2023 13:33 Відповісти
1. История эта никакая не "охренительная". Очередная видимость работу от СБУ. В Украине продолжают работать сотни предприятий с рос.учредителями. Некоторые еще в прошлом году поставили укр. "фунтов", а некоторые даже и не напрягались. Начиная от всех крупных объектов недвижимости (ТРЦ, Офис.центры, логистические и т.п.) и заканчивая Киевстаром. Молчу уже об обычных физиках. Только в Одессе, по оценкам знакомого риэлтера, россиянам принадлежит не менее 25% всего жил.фонда в элитке.
2. "Смещение фокуса внимания" происходит в стране с 1991 г. Если бы это было не так, то украинцы не выбирали бы всяких уродов в нар.депутаты и президенты.
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24.07.2023 15:07 Відповісти
Ге ж.
Український нарід дуже-дуже єппе, яким саме жирним котам належить який банк.
Дорога владо, ми не збираємось "слєдіть за твоєй рукой"!
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24.07.2023 13:23 Відповісти
Чому не названо банк? Для чого ця недоречна соромязливість?
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24.07.2023 13:26 Відповісти
Sense, швидше за все. Сьогодні День зрад на Цензорі та на ВВС)))
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24.07.2023 13:30 Відповісти
Сенсе до найбільших банків України не належить. Можливо це АьфаБанк . Та й Райфайзен якось з кацами пов'язаний.
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24.07.2023 13:39 Відповісти
Сенс, це колишній Альфа
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24.07.2023 13:43 Відповісти
ясно
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24.07.2023 13:43 Відповісти
Щось тіпа "Альфабанк" (?)
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24.07.2023 13:58 Відповісти
Українські гниди .... Нишком висмоктують кров з тіла Вітчизни в тилу
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24.07.2023 13:41 Відповісти
Яка назва банку?
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24.07.2023 14:34 Відповісти
Та вони ще й самі не знають....
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24.07.2023 15:04 Відповісти
 
 