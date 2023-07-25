Румунія приєднається до гарантій безпеки для України від G7, - МЗС
Румунія вирішила приєднатися до Декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях Саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Також очільниця румунського МЗС Лумініца Одобеску провела розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо підтримки України. Вони домовилися співпрацювати на двосторонньому та євроатлантичному рівнях, а також з іншими партнерами, аби надати Україні довгострокову підтримку, зокрема щодо експорту сільськогосподарської продукції. Одобеску представила вжиті заходи й плани щодо транзитних перевезень української агропродукції.
"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з убезпечення Чорного моря", — заявив Блінкен.
Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.
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Дата публікації:
2023-07-24
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес своєю https://news.sky.com/story/uk-not-an-amazon-delivery-service-for-weapons-to-ukraine-says-defence-secretary-ben-wallace-12919765 тезою про те, що Україні слід висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку, хотів сказати, що емпатія до російсько-української війни зменшується - як у західних політичних елітах, так і у західних суспільствах.
Таку думку в інтерв'ю https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c19l4lnp83ko?fbclid=IwAR3yNNpK78d4WuWgC4mlaCzimfSV37pHyWMjiF6G8lhYOz4SFoQ5o85HHxE BBC Україна висловив журналіст і письменник Віталій Портников.
На думку Портникова, Бен Воллес хотів нам сказати просту річ: коли ви вважаєте, що вам хтось винен щось апріорі, ви помиляєтеся. Не поводьтеся так, як ви поводилися перед Вільнюсом, тому що тоді Україна була на межі дипломатичної катастрофи.
"Якщо правду кажуть західні газети, в принципі розглядалася можливість скасування запрошення України після цього твіту президента. Те, що після цього твіту Зеленського президент Байден нібито просто залишив ці перемовини, - це ж насправді дипломатична катастрофа.
Нашим очільникам і нашому суспільству потрібно усвідомити просту річ, якої не сказав Бен Воллес: емпатія базується не на виступах президента. Президент не повинен поводити себе як моральний лідер світу - тому, що він є таким виключно в рамках українського інформаційного простору…
Українські чиновники самі себе переконали, що ім'я їхнього успіху, їхньої здатності впливати на громадську думку на Заході, на західних політиків - це Володимир Зеленський з його постійними промовами в парламентах, зверненнями до людей.