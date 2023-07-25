Румунія приєднається до гарантій безпеки для України від G7, - МЗС

Румунія вирішила приєднатися до Декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях Саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Також очільниця румунського МЗС Лумініца Одобеску провела розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо підтримки України. Вони домовилися співпрацювати на двосторонньому та євроатлантичному рівнях, а також з іншими партнерами, аби надати Україні довгострокову підтримку, зокрема щодо експорту сільськогосподарської продукції. Одобеску представила вжиті заходи й плани щодо транзитних перевезень української агропродукції.

"Ми підтвердили наше міцне партнерство та обговорили спільну підтримку України та глобальної продовольчої безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці з убезпечення Чорного моря", — заявив Блінкен.

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Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.