"Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, - Шмигаль

В Україні продовжується кампанія з відбудови енергетики. Наразі Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Рухаємося чітко в межах графіків. У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", - уточнив він.

За словами Шмигаля, від початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання.

"Забезпечується посилений захист для енергооб’єктів. Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими й теплоенергетики. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі", - резюмував очільник Кабміну

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