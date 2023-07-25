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"Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж, - Шмигаль

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В Україні продовжується кампанія з відбудови енергетики. Наразі Національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Рухаємося чітко в межах графіків. У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", - уточнив він.

За словами Шмигаля, від початку року відремонтовано 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання.

"Забезпечується посилений захист для енергооб’єктів. Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими й теплоенергетики. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі", - резюмував очільник Кабміну

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Автор: 

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Цілих 60% !!!А чого чекають?Чергового мародерства на тарифах?Чи щоб знову США на шару постачало обладнання(яке до речі так ніхто не задіяв)? Держава-мародер,інакше не скажеш. Вся інфраструктура у проросійських олігархів,яки забили болта на якусь модернізацію і відновлення,але коли людина місяць не платить,то вже колєктора біжать.
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25.07.2023 16:47 Відповісти
 
 