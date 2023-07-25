В Україні для військовослужбовців створять шість нових реабілітаційних центрів

В Україні планують створити шість нових реабілітаційних центрів, один - для реінтеграції осіб, які були звільнені з російського полону; п’ять - для надання допомоги військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ході круглого столу з питань психологічної реабілітації та відновлення в Military Media Center начальник відділу охорони здоров’я Департаменту гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України полковник медичної служби Володимир Фурдик.

Зазначається, що в межах співпраці між Міністерством оборони та Міністерством соціальної політики укладено Меморандум щодо створення мережі реабілітаційних центрів.

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"Ми зараз опрацьовуємо наказ спільно з Міністерством соціальної політики щодо розвитку мережі реабілітаційних центрів. Водночас ми розробили пілотний варіант роботи з декомпресії для військовослужбовців та членів їхніх сімей. У межах програми ментального здоров’я, ініційованої Оленою Зеленською, минулого тижня відбулася зустріч Координаційної ради з цього питання, де було обговорено створення шести центрів, один — з реінтеграції осіб, звільнених з полону, і п’ять центрів — безпосередньо щодо надання соціальної підтримки і психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам", — сказав Фурдик.