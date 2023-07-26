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На Харківщині та Донеччині була ракетна небезпека, - Повітряні сили

ракети

Зранку 26 липня на території Донецької та Харківської областей оголошено ракетну небезпеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Харківська, Донецька області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні. 

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Станом на 10.04 оголошено відбій ракетної небезпеки. 

Автор: 

ракети (4022) Харківщина (6054) Донецька область (8440)


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