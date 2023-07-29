У Дніпрі завершилися пошукові роботи на місці влучання російської ракети

У Дніпрі, де вчора російська ракета поцілила у житловий будинок, завершилися пошукові роботи. Кількість постраждалих від удару не змінилася і становить 9 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі ж кількість постраждалих не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки маємо ще пошкодження. Це 4 житлові будинки навколо. Одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило й 3 адміністративні споруди і 7 автівок", – написав він.

Лисак додав, що комунальні служби почали ліквідацію наслідків удару.

В області ворожих обстрілів зазнали Нікополь і Марганецька громада. Наслідки уточнюються, але, як повідомив Лисак, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, вчора рашисти завдали удару по житловому будинку у Дніпрі, попередньо ракетою "Іскандер". Про постраждалих Лисак повідомляв таке: "Через ракетний удар по Дніпру на зараз вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років. У них акубаротравма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Ще п’ятеро з рваними ранами. Це чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка. Медики кажуть – всі задовільні. Лікуватимуться вдома".