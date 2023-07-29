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Втрати росіян під Бахмутом на Донеччині більші, ніж в Афганістані, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Ворог усіма силами намагається втримати Бахмут у Донецькій області. Втрати росіян уже перевищили ті, які радянська армія понесла за десять років війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Freedom, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як пояснив Череватий, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог "поклав" своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані (80-104 тис. - Ред.). Попри те, що Росія продовжує перекидувати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.

"Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень", - розповів Череватий.

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Топ коментарі
+6
Ну таке порівнювати не дуже коректно. Тоді в Афган зі всього союзу хлопців зганяли, а це вже різне співвідношення. Та й скільки років комуняки там товклися, а тут скільки. Та й зрештою ''савєт'' звідти забрався, а *уйло наче бульдог мертвою хваткою вчіпився в Україну-відпустить лише коли здохне. І то не факт що не прийде інше *уйло.
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29.07.2023 10:24
+5
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.07.2023 10:15
+5
Нам важливо, скільки їх дохне. Бо кожний дохлий уззкій вже не вб"є нашого дорогого воїна.
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29.07.2023 10:44
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.07.2023 10:15 Відповісти
В ті часи імперію зла і розвалили втрати в війні.І страх що заберуть на війну.Але тепер кацапи оскотинились до того,що їх вбиватимуть свої ж,просто так,і вони й не мекнуть,просто підуть на смерть,покірно,без емоцій....
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29.07.2023 10:23 Відповісти
В афганській війні, яку вів срср більше 9 років, офіційні втрати вбитими були в середньому 4,5 людини за день (15031 загиблих розділити на 3340 днів війни = 4,5), і це було досить великими втратами. Хто жив в ті роки це добре памʼятає. Матері ридали коли їх синам приходив час йти служити в армію, бо боялись що їх відправлять в Афган. Зараз рашисти в Україні щоденно втрачають вбитими в 150 разів більше чим тоді. (4,5х150=675 усереднена щоденна кількість вбитих рашистів) Населення підорації просто оскаженіло і йде свідомо на забій. І тому рашиzzтська недоімперія неминуче вщент, дотла повинна бути зруйнована.
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29.07.2023 12:07 Відповісти
Ну таке порівнювати не дуже коректно. Тоді в Афган зі всього союзу хлопців зганяли, а це вже різне співвідношення. Та й скільки років комуняки там товклися, а тут скільки. Та й зрештою ''савєт'' звідти забрався, а *уйло наче бульдог мертвою хваткою вчіпився в Україну-відпустить лише коли здохне. І то не факт що не прийде інше *уйло.
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29.07.2023 10:24 Відповісти
Найманці з ЧВК ВАГНЕР не підпадали ні під які женевські Конвенції про військовополонених.Тому їх хоч і буцімто брали в полон та мали повне право відразу розстрвляти
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29.07.2023 12:22 Відповісти
І що?
рашка зупиниться?
3.14здабол….
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29.07.2023 10:30 Відповісти
Кому ця інформація потрібна? Нам? Чим більше здохне, тим краще. А москалям байдуже, скільки втратили, вони ніколи не зважали на втрати. Тільки у Берліні у 1945 загинуло понад 150000. Така ціна забаганки Сталіна, випередити союзників..
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29.07.2023 10:31 Відповісти
Нам важливо, скільки їх дохне. Бо кожний дохлий уззкій вже не вб"є нашого дорогого воїна.
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29.07.2023 10:44 Відповісти
Це не коректне порівняння. Бо в Афгані гинули не тільки росіянці.
Треба просто писати більш-менш реальну цифру утилізованого сморідного сміття раісі.
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29.07.2023 10:43 Відповісти
І це все щоб захопити пару кв.км. землі встеленої уламками цегли і бетону. Кацапи схоже зайнялися масовим суїцидом
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29.07.2023 11:08 Відповісти
Існує теорія, що там корисних копалин на сотні ярдів (Бахмут, Соледар та прилеглі території)
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29.07.2023 11:15 Відповісти
А що простому ваньці чи його сім'ї з тих копалин навіть якщо вони там і є
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29.07.2023 12:24 Відповісти
Та таке собі порівняння. Афган, по зрівнянню з тим, що твориться сьогодні, був просто легенькою прогулянкою.
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29.07.2023 11:09 Відповісти
гонит дядя
в 1981 году потери в афгане были уже 70 000
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29.07.2023 12:33 Відповісти
 
 