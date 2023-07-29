У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ

У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшку вівці в українському національному костюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, росЗМІ повідомили, що жителька селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до магазину "Карина". Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.

"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду", - йдеться в повідомленні.

Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці так і не знайшли.

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