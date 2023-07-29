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У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшку вівці в українському національному костюмі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Так, росЗМІ повідомили, що жителька селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до магазину "Карина". Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.
"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду", - йдеться в повідомленні.
Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці так і не знайшли.
Топ коментарі
+41 Семен Непийпиво
показати весь коментар29.07.2023 12:35
+26 Деніс Войцеховський
показати весь коментар29.07.2023 12:37
+23 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар29.07.2023 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
ЗЫ какого черта вообще в бурятии украинские игрушки делают? Пускай играются в свои чугунные кубики.
Бо Галя несе таку воду, що від кремля тільки друзки полетять...
PS: Были свидетели-очевидцы...
А то вього лиш іграшка
Зате - як їх кліще від кольору нашого прапора.
От би ще й вусмерть кліщило.