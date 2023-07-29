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У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

У російській Бурятії евакуювали магазин через іграшку вівці в українському національному костюмі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Так, росЗМІ повідомили, що жителька селища Селенгінськ знайшла на вулиці іграшкову вівцю та віднесла її до магазину "Карина". Жінка виклала фото до місцевої групи у Viber, щоб знайти господаря.

У Бурятії евакуювали магазин через іграшку в українському одязі, - росЗМІ 01

"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду", - йдеться в повідомленні.

Вівця викликала підозри, тому на місце викликали ФСБ та ОМОН. Вибухівку та небезпечні речовини в іграшці так і не знайшли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінки з Бурятії просять повернути чоловіків, відправлених на війну в Україні: "Истощены морально, физически. У всех контузии легкой и средней степени тяжести". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Боже, які вони кончені.
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29.07.2023 12:35
+26
Слово "Україна" має почати викликати у русні інстинктивний страх. Як "Чечня" або "Афганістан", або "Фінляндія". Думаю, якщо зараз на вулиці чЛєнінграда гучно крикнути "Нємци!", у нащадків корінних підєрцов по старой генетичній пам'яти трохи зіжметься очко.
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29.07.2023 12:37
+23
А знайшли її поряд із свинею в російському національному вбрані.
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29.07.2023 12:37
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Боже, які вони кончені.
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29.07.2023 12:35 Відповісти
😂
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29.07.2023 12:37 Відповісти
Кто они? Овцы? Так она, я так понял, одна была.
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29.07.2023 12:53 Відповісти
Walmis Walmis , ruskii , chto , uznal svaiu mamu ? 🤭
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29.07.2023 13:16 Відповісти
А знайшли її поряд із свинею в російському національному вбрані.
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29.07.2023 12:37 Відповісти
Вражає…

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29.07.2023 12:37 Відповісти
Саме так вони і мають діяти!!! Треба, щоб вони й всцикалися й всиралися тільки від думки про Україну!
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29.07.2023 13:29 Відповісти
Слово "Україна" має почати викликати у русні інстинктивний страх. Як "Чечня" або "Афганістан", або "Фінляндія". Думаю, якщо зараз на вулиці чЛєнінграда гучно крикнути "Нємци!", у нащадків корінних підєрцов по старой генетичній пам'яти трохи зіжметься очко.
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29.07.2023 12:37 Відповісти
їх власне нквд більше чморило ніж ті німці
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29.07.2023 12:47 Відповісти
Так вони фсб/гру сцють ще більше. Тому зеки замість того, щоб перебити загороджувальний загін, м'ясом пруть на наші позиції.
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29.07.2023 12:51 Відповісти
буряты подумали, что после нажатия на кнопку оттуда Джавелин вылетит
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29.07.2023 12:37 Відповісти
Это рузге были.
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29.07.2023 12:50 Відповісти
буряты,узкие-все они козломордые твари
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29.07.2023 15:33 Відповісти
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29.07.2023 12:38 Відповісти
по ходу в селе бандеровцы.
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29.07.2023 12:38 Відповісти
Скоріш за все, якийсь бурятський "освободітєль" вкрав цю ігращку в Україні під час "освобождєнія" України від українців та привіз в радния *****.
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29.07.2023 12:44 Відповісти
А може сама на дроні прилетіла?
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29.07.2023 22:33 Відповісти
Хороший жарт. Правда, відстань від України до Бурятії більше 7 000 км. В нас таких дронів немає.
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30.07.2023 07:58 Відповісти
Работаем братья (омон, фсб).
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29.07.2023 12:40 Відповісти
"Це була вівця у національному українському костюмі з кнопкою, яка запускає пісню "Несе Галя воду" голосом Тілля Ліндеманна
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29.07.2023 12:41 Відповісти
У баранів "вівця" викликала підозру.
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29.07.2023 12:42 Відповісти
Ніяку воду Галя вам не принесе, ягель з жолудями будете жерти, і це ще в кращому випадку ...
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29.07.2023 12:43 Відповісти
Дикуни, сер! ТЕпер зрозуміло, чому вони з УКраїни до себе в Бурятію пруть і унітази і труси для своїх буряток
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29.07.2023 12:43 Відповісти
Кто-то отлично пранканул.

ЗЫ какого черта вообще в бурятии украинские игрушки делают? Пускай играются в свои чугунные кубики.
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29.07.2023 12:46 Відповісти
Їм не можна такі кубіки бо зламають...
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29.07.2023 12:50 Відповісти
Та ніхто їх там не робить, відмородерили десь в Україні. Щоб ви підори евакуювались своєї поганою бурятієї кудись на Марс ...
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29.07.2023 12:51 Відповісти
жизнь нужно прожить так, чтобы враги боялись твоего памятника
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29.07.2023 12:49 Відповісти
НАЖМИ КНОПКУ и....
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29.07.2023 12:49 Відповісти
Tо є дуже гарно, незабаром будь-яке поєднання жового та блакитного кольорів буде викликати на болотах щонайменш зненвцьку неконтрольовану діарею
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29.07.2023 12:50 Відповісти
Срочно закупить или изготовить от 1 мил штук и раскидать с со спутника над рахой. Пусть носят воду.
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29.07.2023 12:51 Відповісти
Радує те, як московіти бояться всього українського.
Бо Галя несе таку воду, що від кремля тільки друзки полетять...
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29.07.2023 12:55 Відповісти
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29.07.2023 12:58 Відповісти
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29.07.2023 13:01 Відповісти
Бойтесь, суки!
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29.07.2023 13:06 Відповісти
служив в бурятії 1964-1065 год улан уде ст. дивизионая дак там тоді були дуже богато висланих з західної України -а війна з ОУН закінчилася в 1962 році то були випадки коли стріляли солдат а зброї в сибірі мама не горюй токо ядерки звісно не було
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29.07.2023 13:08 Відповісти
Це була вівця вуду, з українською вірусною піснею.
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29.07.2023 13:24 Відповісти
теракты против мирного населения - это к Хйлу. а вот списочки адресов оккупантов могут давать уже сейчас.
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29.07.2023 13:32 Відповісти
спасали овцу от кадыровцев
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29.07.2023 13:39 Відповісти
Ручная больше ада! Даёшь массовые расстрелы врагов народа!!!!
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29.07.2023 15:01 Відповісти
Ручная - Русня
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29.07.2023 15:03 Відповісти
Вівця викликала підозри. Відразу уявив такого собі майора ФСБ, який з прищуром дивиться на вівцю, що співає "несе Галя воду" і підозрює її у намірі знищити оркостан))
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29.07.2023 15:08 Відповісти
нехай кацапи і продовжують сцятися та сратися, як і їхнє *****, від усього, навіть здалеку схожого, на Українське
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29.07.2023 15:11 Відповісти
Це надихає. Вже від одного слова Україна буряти всераються.
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29.07.2023 15:18 Відповісти
Одним словом - СКОТОВОДЫ
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29.07.2023 16:04 Відповісти
Вівця гарна, але 100% мейд ін чайна
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29.07.2023 16:06 Відповісти
Не удивительно, что так перепугались! Только один копростан использовал(?).., нет использует мины против детей, в виде игрушек! И во 2 мировой, в Херсонской области, точно! Даже нацисты предупреждали родителей, о противодетских минах "ссср"!!!
PS: Были свидетели-очевидцы...
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29.07.2023 16:50 Відповісти
А как они смотрят на поле пшеницы на ярко синем фоне (интересно )? Спросить у Путлера, можно ли... Чужой президент, чужой страны по приколу спросил бы....
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29.07.2023 17:56 Відповісти
вівця - це взагалі страшна сила, а українська - тим більше. Пам'ятаю, як у 17-му році вівці біля Босфору потопили розвідувальний корабель чорноморського флоту рф. А тоді у овець ще не було ніяких морських дронів.
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29.07.2023 18:31 Відповісти
Тю... Я подумав, що то бурятьська тьоща.
А то вього лиш іграшка
Зате - як їх кліще від кольору нашого прапора.
От би ще й вусмерть кліщило.
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29.07.2023 21:53 Відповісти
Це однозначно загроза національній безпеці кацапії, для нейтралізації вівці-терористки на місце вирушила рота спецназу фсб та 10 одиниць важкої техніки... 😱
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30.07.2023 13:31 Відповісти
 
 