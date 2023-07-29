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Бійці 3 ОШБр біля Бахмуту штурмом взяли позицію РФ. ВIДЕО
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Взяття позицій окупаційної армії росії біля Бахмуту показала пресслужба 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України.
По окупантах працювали воїни з 3-ї роти другого штурмового батальйону бригади, передає Цензор.НЕТ,
"Наступ на Бахмуті. Взяття позицій окупантів. Під час зачистки окопів противник вів обстріл по штурмових групах. Попри це бійці продовжили штурм бліндажів, відкинули ворога та змогли закріпилися у відбитих траншеях", - йдеться у повідомленні бригади.
Топ коментарі
+41 Світлана febb5df7
показати весь коментар29.07.2023 15:16
+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар29.07.2023 15:18
+12 Yurka Gagarin
показати весь коментар29.07.2023 16:20
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черга 30 см від побратима
з врахуванням що автомат веде, це вищий пілотаж
пам! таю свої стрельби
не так ліг 2
не так встав 2
не так зробив доповідь, стрільбу закінчив, *****, два
а реально, накуй методички коли тебе хочуть вбити
якшо вже шо там, гейнерал-мойорів збивають, то пробують.
я думав шо "відповідять" за то шо - ковші нашо і так далі., а тут ви. Та спалять, спалять, знаєш шо було в битві під рівним?
3000 танків переважно тяжких совкових обісрались проти 400 легких наступальних німецько-Мусолінських.
Правильно воювати це коли штурм роблять штурмові дрони, а не м'ясо. Позицію під наш візуальний контроль беруть мавіки і інші розвідувальні аналоги. Прилітають фпв камікадзе, скиди та вибивають всі вогневі точки, птрк, пулеметчиків, склади бк і т.п. аж до полювання за кожним окремим руснявим мясом. Вбивають всіх. Далі працює арта. Її ціль виграти контрбатарейку та вибити всю русняву арту (тут дуже рішають хімарси лиш би ракет було достатньо), а також розковиряти БЕТОН якщо в ньому на позиції ховається русня. Все це звичайно наголошую під візуальним контролем дронів, які роблять все від виявлення противника, корекції арти і аж до виявлення мін. Коли в противника в секторі не залишається арти, то їдуть дешеві масові наземні дрони (на жаль ще немає, тому юзаємо мрап і важкі бмп) і все розміновують (їх ціль прокласти просіку по якій зможуть до окопів заїхати важкі бмп з тими хто займе позицію), а саме головне ці наземні дрони провокують на себе ще живу русню тобто її засади, не вибиту арту, та найпротивніше це гелікоптери із вихрами. Коли дрони розмінування дістались до окопу та накрили його вибухами від ліній розмінування то тоді аж йде піхота та заходить в пустий укріпрайон і пусті окопи де лишились тільки трупи противника.
Частина з цього опису вже застосовується 👆. Частина ще ні бо гроші пішли на серіали та системи сповіщення. Єдине що нам для такої війни потрібно це дрони. Багато дронів. Сотні тисяч дронів на місяць. А для цього треба щоб МО не бульбу по 17 купувало, а фінансувало розробників дронів, виробництво дронів та проводило відповідні закупки дронів. І тоді у нас буде не тільки фпв достатньо щоб полювати за кожним окремим гобліном, но появляться наземні дрони на основі тракторів та євроблях щоб проходити мінні поля та вскривати засади без втрат людей.
"Когда работает танк" - він згорає. Щоб танк міг працювати йому треба доїхати на відстань стрільби, а там на шляху фпв 10км, вертушки 10-15км, мінні поля на кілометри аж до самої посадки що уповільнює просування на години, птрк 4-5км. І звичайно артилерія яка на десятки км. Тому танки не працюють, а ГОРЯТЬ задовго до можливості працювати. Через що Магура та деякі інші у своїх відосах штурмують посадки пішки на ногах. Тому що техніка їх згоріла так як тактика не відповідала описаній вище.
"как и подбить танк через кусты" - танк спалює не той хто сидить в окопі, хоча буває й таке, а спалює той хто сидить за окопом, сидить з дронами чи артою, той хто прилітає на вертушці і ваших кущів не бачить, чи той хто сидить в засаді з птрк.
"не сделает ничего существенного против орков и БМП стреляющая по кустам поверх окопов" - а вони не повинні нічого робити крім доставлення солдат в пустий окоп. Єдине призначення БМП це спасти життя від мін, засад та вертушок, і у випадку засади відпрацювати по ній. Наголошую доставити в пустий окоп тому що штурмові дрони з навченими пілотами зачищають багатоповерхові будівлі з середини не те що якісь жалюгідні окопи чи нори. При достатній кількості дронів немає проблем в зачистці окопів та бетонних укріпрайонів.
P.S. Взагалі здається мені всім фанатам танків та даунських древніх тактик прийдеться вмерти в самогубних танкових атаках які їм так подобаються перш чим елементарне дійде до більшості. Но біда в тому що у нас херня населення, і по даунськи воювати ми собі дозволити не можемо.
До речі якщо ви не хочете думати самі чи вірити на слово мені ноунейму, то може повірите хоча б наприклад Берлінській?
https://youtu.be/nH8krI1rKsw?t=4212
(1:10:12 Для чого нам посилати людей) Чи кого вам ще треба щоб озвучив і нарешті це до вас та більшості дійшло, і ми не просрали вас та решту людей? Рекомендую передивитись ціле.
Танк горить краще за БМП?)))
Дрони і арта полюють за танками а інша броня їх не цікавить чи шо? 😆
Стротєг, ти хоч раз був на позиціях чи під обстрілом?
Якби хоч раз почув як працює танк то ніколи б такої херабори не викладав
Що до твоїх накидів, то повторюсь та ще раз роз'ясню. Хоча сумніваюсь що тобі буде чим осилити стільки букв. З твоїми претензіями то читати це явно не твій коник та рівень:
Так ось танк горить краще чим БМП і це незаперечна істина саме тому на штурм їдуть не танки, а важкі БМП. Тому що важка БМП це танк без бк. Розумієш диване? Чи не розумієш? В танку є дохера бк, а у БМП та ж сама танкова броня, та сама танкова маса но бк майже немає, що дає на порядок більше виживання від осколків, від кумулятивного променю і т.п. Як би ти читав не жопою, а очима та головне аналізував що читаєш то прочитав би що момент на якому йде застосування БМП в ідеалі не передбачає нічого іншого крім доставки піхоти в безпеці до пустих окопів та укріпрайонів. На танках в безпеці піхоту не повезеш, перший же приліт і вся піхота на танку мертва, що зафіксовано на безліч відеоматеріалу, но у важкій БМП піхота залишається жива після прильоту.
Ну і до позицій звичайно ніхто танком піхоту не возить тому що всередині танка є місце тільки для екіпажу, але якщо обирати чим саме везти піхоту на штурм то краще обирати якийсь Макспро, Бушмастер чи щось подібне що більш стійке до підриву на протитанковій міні і забезпечить виживання десанту.
А танк потрібен не для підвозу людей а для того щоб ці люди зайшли на позиції де будуть тільки знищені вогньові точки та покинуті двохсоті орки а не відділення ворога яке спокійно пересиділо артпідготовку в бліндажі.
Все, лікнеп закінчив, можеш повертатись до перегляду ютубу для підвищення диванної кваліфікації.
"яке спокійно пересиділо артпідготовку в бліндажі" - сміх тай годі. Я ж кажу совок совком ще й читаєш не тим чим треба. Не можливо пересидіти в бліндажі при наявності дронів які можуть залетіти в бліндаж та мають термобар і інше, а головне можуть чітко навести арту прямо на бліндаж. Ось і все, став тактичні можливості танків не потрібні бо те що раніше могли зробити лише вони зараз можна зробити за допомогою дронів. Раніше артилерія не була такою високоточною. А зараз крім точності можна навіть просто підвісити дрони із скидами замінувавши в такий спосіб вихід з бліндажа, якщо немає фпв чи нормального зв'язку через бпла-ретранслятор щоб залетіти в бліндаж. І після підвозити собі спокійно тих хто буде гранатами викурювати та вбивати русню. Саме так діють ті хто ефективно зачищає позиції противника. Для вас совка роби бпла навіть спеціально навчальні відео робили щоб ви вчились як треба воювати і не просирали наших людей. Навчальні матеріали в яких піхота під контролем дронів без ніякого гівнотанка заганяє дронами русню в ямки-нори, спокійно доїхала чи дійшла до її окопів, а потім економлячи дрони бо фпв НЕМАЄ (дайте фпв) всіх закидала гранатами, а тих хто пробував висовуватись скидами закидали дрони. І після всього ви далі повторюєте свою мантру, мені здається ви банально не здатні до навчання, і все би не біда але через таких як ви ми маємо дофіга втрат яких собі дозволити не можемо.
Звісно ніхто не буде при здоровому глузді сперичатись, що штурмувати ворога було б куди ефективніше:
знищивши його РЭБ та ПВО
закидавши крилатими ракетами його аеродроми, паливні бази та склади бк
артилерією та авіацією пройтись по передових позиціях і скупченнях ворога
фпв та ударними дронами знищити всю броню коло нуля та особовий склад який ще вижив
розмінувати коридор для підходу
і тільки потім на легкій броні і піхотою зачистити позиції
Але, такі фокуси можливі тільки при повній домінації у повітрі а також повній перевазі в технологіях і бк. В нашій реальності цього немає і близько. І ви, мабудь, не дивились купи відосів, де наші штурмові дії часто спасають саме танкі. Для піхоти в окопах немає нічого страшніше за танк який підійшов упритул (якщо опустити авіацію, якою ми майже не можемо працювати по вищезгаданих причинах) або хочаб на відстань прямої наводки. Ви не почуєте як по вас вистрелив танк, прильот буде одночасним зі звуком. Звісно що танкі вразливі (більше совкові) до птрк із засади. Але це вже питання розвідки ситуації дронами та дій штурмової группи. Я до чого веду - казати шо в нашій ситуації нам не потрібні танки - це абсурд, за який любий воїн ЗСУ пролікує вас ударом прикладу)))) це я вам гарантую))))
Лиш Китай переймає наш досвід та вже продемонстрував фпв для силовиків які здатні пробивати собою склопакети та продовжувати політ. Скоріше за все США теж щось таке таємно розробляє і через пару років продемонструє світу та почне переозброєння лиш після чого у їх сухопутної армії появляться наші тактичні можливості.
"пролікує вас ударом" - за це можна отримати чергу. І стане в нас на одного "дезертира" більше. А у мене настрій гірше. Тому що агресивним гомінідам що не вміють в аргументацію, в логіку, в діалог, а доказують свою правоту силою є не місце в суспільстві, а місце в болоті.
Щоб не закінчувати на такій поганій ноті повторюсь дрони повністю замістили собою всі тактичні можливості танків та підняли ефективність інших засобів зробивши місцем танків музеї чи максимум позиції сау. Тому що навіщо відправляти на суїцидне завдання дорогу машину вартістю в пару мільйонів доларів, ризикувати екіпажем, коли теж саме завдання можна виконати завдяки дронами. Виконати дешевше. Виконати ефективніше. І ми це вміємо. Ми це робимо. США це не вміє і в його доктрині пише що має бути домінування авіації.
Що стосується дронів, то не забувайте у кого на озброєні перишими з'явилися ударні дрони? Може ви нічого не чули про MQ? Свитчблейди та купа інших дронів, включно з ультра-крихітними як комаха, не кажучі вже про автономні стелс бомбардувальники - все це теж не ви придумали чи китайці. В плані unmanned систем, робототехніки а також в плані систем Штучного Інтелекту американці стоять далеко далеко попереду. Звісно вони не передають нам і крихти того вискотехнлогічного озброєння що мають, і на це є багато причин, але то інша тема.
"повторюсь дрони повністю замістили собою всі тактичні можливості танків та підняли ефективність інших засобів зробивши місцем танків музеї чи максимум позиції сау."
- це ваші фантазії, не більше того. дрони відіграють важливу роль у ******** війні, але не фпв- перероблені з цивільних цяцьок, по-перше, а по-друге вони ніяк не можуть замістити танкі, тому що, повторюю, у кожної зброї є своя тактика та місце застосування. На суіцидну місію можна і дронщиків відправити, чи втратити купу дронів через реб (що ми частенько робимо), на суіцидну місію можна відрпавити будь яку зброю, орбітальний літак навіть, і будь який екіпаж. Це такий собі аргумент. Все завжди впреться у тактику застосування, координацію між підрозділами та грамотне командування. А дебілам можна і авіаносну групу дати і вони її втратять навіть у битві з дикунами. Кумедно що ви вважаєте себе розумнішим за ВПК передових країн світу).
Вас послухати так - оце беремо рій фпв дронів, і нам ані авіація, ані артилерія, ані броня, ані будь що не потрібне )))) Марвела передивились? дякую, повеселили.
"за це можна отримати чергу. І стане в нас на одного "дезертира" більше" - ну так так, чергу звісно))) не ганьбіться
"у кого на озброєні першими з'явилися дрони" - так це часи WW1 і 2... А масово дронами воював ще Ізраїль далі років 40 назад. Но що ви цим хотіли сказати? Це ж були зовсім не того рівня дрони що застосовуємо ми. І з тактичними можливостями яким дуже далеко до того що є у нас. Що до Свитчблейд то їх не критикував напевне хіба лінивий. І це передова розробка США якої ппц мало, якою планували воювати проти дикунів без захисту, без навіть бронежилетів і яка програє фпв. Но знову ж таки до чого ви так нахвалювали дрони партнерів?) Повторюсь ну появились у них дрони стратегічного рівня, небагато дорогих дронів світчблейд проти цивільних-бабхів, але навіщо США було відмовлятись від танків? Це наш противник навчився від нас. Це ми придумали дрон дешевше та точніше танкового снаряду. Дрони яких можна постачати у війська мільйонами.
"вони (дрони) ніяк не можуть замістити танкі" - и. Чому б це не можуть? Вогнепальна зброя ніяк не зможе повністю витіснити з поля бою холодну! Ой. 🤭
"у кожної зброї є своя тактика та місце застосування" - но яка саме тактика та місце на полі бою залишається у танків, після появи дешевих божевільно масових дронів, звичайно ви описати не змогли. Бо не залишається нічого такого потрібного що зможе зробити лиш танк.
"втратити купу дронів через реб" - розвідка та артилерія для чого? Антиреб ракети та інше? Чи у вас якщо є в противника РЕБ, то все кінець і треба проти нього танки? 🤣 🤪 Реб дуже легко засікається та вибивається. При чому більшість дронів РЕБ навіть не бачать тому що РЕБ фізично завдяки ЗАКОНАМ ФІЗИКИ впринципі не здатен закрити всі можливі варіанти зв'язку які можуть використовувати дрони. Як наслідок танки нахер не потрібні. Впав один дрон. Засікли РЕБ і відпрацювали по ньому артою чи спеціальною ракетою, чи навіть дроном якщо знаємо який тип РЕБу і дрони з яким зв'язком він законтрити не може. Чи я повторюсь ви проти реб застосовуєте танки? 😂
"не ганьбіться" - я?) Ну так це ж ви вважаєте що свою правоту можна та треба доказувати мордобоєм, і як маленька наївна дівчинка що вірить в єдиноргів та рожевих поні вірите що відповідь на це не буде самою простою. В нормальній армії ніхто з ніким старається не конфліктувати, всі є один одному побратимами, братюненьками і т.п., бо всі конфлікти зазвичай закінчуються однаково та дуже просто. Як саме не буду писати, подивіться на русню. Ми звичайно трохи від них втекли, но не далеко, радує принаймні що у нас не так багато мавп і всі більш цивілізовані, радує що ми не імперія з поневолених народів, все це сильно зменшує кількість конфліктів.
"Марвела передивились" - раз ви на таке гівно посилаєтесь значить таке дивитесь. Знаєте ваш безглуздий захист моральнозастарілої зброї це щось на рівні як колись захищали шаблі, потім кінноту... Ой, а де вони зараз? Послухати вас, то ті хто повністю відмовились від шабель, алебард, списів, луків і арбалетів та перейшли виключно на вогнепальну зброю - ну ви поняли на що я натякаю. 😁 Нехай це вас повесилить наскільки ваша позиція хибна. 😏
Навіть не знаю чи є якийсь сенс продовжувати дискусію, бо ваш рівень знань дуже поверхнево-заангажований.
"Реб дуже легко засікається та вибивається. При чому більшість дронів РЕБ навіть не бачать тому що РЕБ фізично завдяки ЗАКОНАМ ФІЗИКИ впринципі не здатен закрити всі можливі варіанти зв'язку які можуть використовувати дрони. Як наслідок танки нахер не потрібні. Впав один дрон. Засікли РЕБ і відпрацювали по ньому артою чи спеціальною ракетою, чи навіть дроном якщо знаємо який тип РЕБу і дрони з яким зв'язком він законтрити не може " -
оце я взагалі не знаю як без посмішки коментувати. Скажіть, а ви маєте якийсь стосунок до фпв дронів у цій війні? я маю. тому коли я кажу що дрони аж ніяк не можуть замінити танки (так само як такнки не можуть замінити дрони) - то кажу це не просто з повітря.
Ані 1973 а ні війна Судного Дня а ні ця війна не показали що танки чи броня - це шаблі і алібарди. Вони показали дещо інше. І США і Захїд це чудово розуміли і розуміють. Змінилась доктрина застосування танків, а не їх доцільність. Те ж саме відбулося і з літаками і з артою і з піхотою у свій час. Без броні неможливо ефективно воювати и у цій війні, тому Залужний просив броню, без авіації важко наступати - тому він просить авіацію, без далекобійних систем, гарного зв язку і тд і тп важко а іноді і неможливо ефективно воювати. І я не розумію як про це взагалі можна сперичатися? Це така ж аксіома як те що небо блакитне а русня має бути покарана ).
При тому що я згоден що дронів не буває мало, їх треба якнайбільше, їх треба багато різних, і важких і легких, і розвідувальних і ударних, і фпв і все що завгодно. Але все це гарно працює тільки у взаємодії з іншим озброєнням, включаючі броню.
"Ну так це ж ви вважаєте що свою правоту можна та треба доказувати мордобоєм, і як маленька наївна дівчинка що вірить в єдиноргів та рожевих поні вірите що відповідь на це не буде самою простою" - ви знову приписуєте мені свої фантазії. Я не казав про те що я вважаю чи не вважаю стосовно методів доказу своєї правоти, я лише констатую що у любому притомному підрозділі, включаючі мій, якщо хтось буде розповідати що танки це непотрібна фігня і їй місце у музеї, а от фпв-дронами можна все порішати - спочатку з нього може трохи кепкували б чи вважали б трохи... мммм як би це дипломатичніше сказати - несповна розуму))) але якби цей хтось продовжував на цьому наполягати, то боюсь що після профілактичних бесід і подальшого ігнорування прохання перестати нести маячню - фізичний вплив те ж би міг мати місце. Від командиру, наприклад. Особливо після обстрілу з ворожого танку... то ж ви можете і надалі вірити у свої балачки та казочки, але від реальності вони дуже далекі, нажаль.
А тепер по порядку бо ви стільки тем зачепили. Так роздули що будь-хто навіть якщо не побоїться потратити час та вирішить прочитати то банально загубиться. Основний мій меседж дрони замінюють танки. Ви вирішили спростувати його через "А США", що якби вже неправильно бо ви мали доказати та показати яке завдання не зможе зробити ******** дрон но може лише танк, но ви цього не зробили. На це я вам відповів що США поганий приклад бо готувався по-перше не до нашої війни, заточувався на домінування в повітрі та війни з слабшими/дикунами чи тими хто мінімум втратив повітря, а по-друге Україна зараз на самому передку сухопутної війни з рівним або сильнішим противником при тому не має домінування в повітрі через що тактики США і те до чого він готувався є для нас не актуальним. І знову повторив питання на яке не отримав від вас аргументації - навіщо відправляти на суїцидне завдання дорогу машину вартістю в пару мільйонів доларів, ризикувати екіпажем, коли теж саме завдання можна виконати завдяки дронами. Виконати дешевше. Виконати ефективніше. І Ви знову не дали відповіді, аргументів, а почали ще більше йти в сторону по темах при тому набивати фальшиві клейма (Чого варті слова про руснявий наратив - війна це мир, мене досі на сміх пробиває, прям класично як русня), маніпулюючи і т.п.. І чим далі тим ви дальше від основи приплітаючи все нові теми. Хоча здавалося б де корейська війна і де наш передовий досвід із масовими, дешевими дронами камікадзе (які як танкові снаряди по вартості, кількості, точності і т.п.) та дронами розвідниками тактичного рівня і прямим зв'язком з артилерією, но ви вдаєте що це по темі і корейська війна ок аргумент. Маніпуляції такі маніпуляції, а потім будете казати що то були не ваші слова (якщо не ваші, то аргумент той ваш там ні до чого) як ви зробили в побічній темі по планах США що до рашки, бо для чого ще було США розвивати сухопутку - лише для війни із рашкою і її окупації, а я повторюсь що стверджував що США не планувало воювати з рашкою і її окупувати тому сухопутку вони розвивали по остатньому принципу, ну не планували воювати з рівними в сухопутну війну. Повторюсь якщо не ваші слова, то значить і аргумент безглуздий та ні до чого, але ви його приплели. Що війна з совком, що корейська війна, якщо ціллю США не стояла сухопутна війна без домінування в повітрі то всі ці приклади наведені вами як аргументи тупо ні до чого. Тим більше знову вимушений повторюватись про дешеві фпв камікадзе, скиди і т.п. ще якихось два роки назад говорили лиш одиниці. Як при таких фактах можна використовувати як аргумент корейську війну? Ви просто уводите тему в бік.
Я вам ставив питання ви їх ігнорували, та накидали для об'єму копіпасти здається з вікі. І навіть не звертаючи увагу на те що ви прямо підтверджуєте копіпастою мій меседж повторюсь хз в який раз навіщо списувати те що працює (танки) коли у ймовірних противників США не було ніяких засобів щоб могли їх обнулити, тим більше коли домінування на полі бою досягається іншим видом зброї (авіацією). Нагадую що попередню програму США так і не завершили, а просто скасували. Но з авіацією цього не було що підтверджує те що я писав. Новий танк скасовували при чому вже пару разів. Легкі танки з озброєння зняли без заміни ще в 90-х. Абрамси не знімали бо в противників США не було чим їх обнулити. Лиш зараз під шум та тренд на озброєння та закупку всього що тільки мож із зброї, змогли вибити якесь фінансування на танки і то якщо попередньо в програмі мова йшла про 500, то по факту навіть на повну сотню не дали, і то це було до появи на полі бою масово фпв.
"а ні війна Судного Дня а ні ця війна не показали що танки чи броня - це шаблі і алібарди." - е. Ви що через перекладач пишите? І по темі якраз що "наша війна" це показала, а "судного" не могла бо ви знову приплітаєте стару війну і те що давно було щоб спростувати прогрес "вогнепальної зброї" і те що вона замістила собою тактичні можливості тої в яку ви так вчипились.
"Я не казав про те що я вважаю чи не вважаю стосовно методів доказу своєї правоти" - і знову маніпуляція. Не казали, но навели як аргумент. Якщо не вважаєте то нафіг наводили?) Може мені теж тоді написати що я ось не вважаю що таких закостенілих як ви треба відправляти на "штурм м'ясом" іменно з такою тактикою яку ви захищаєте, я так не вважаю, но так би з вами зробили в особливості якщо б ви це повторювали в момент коли стояв вибір чистити укріп дронами в нуль чи не чистити та дати дуракам можливість махаючи шашкою самовбитись з танком.
Добре що ваш підхід стає все менш популярним, і все більше людей з впливом розуміє реальність та починає повторювати прості істини "що роту танків контриться десятьма фпв". З часом кожен буде розуміти та повторювати слова навіщо відправляти на суїцидне завдання дорогу машину вартістю в пару мільйонів доларів, ризикувати екіпажем, коли теж саме завдання можна виконати завдяки дронами. Виконати дешевше. Виконати ефективніше.
Розберу трохи ваш стрибок мертвої кішки, такий недолугий, але може щось там в голові у вас почне працювати нарешті ) Тож ваші перли і аналіз маячні в них:
"що вас за ваші заяви проти дронів, за любов до старих тактик та не ефективного металолому використання якого це закидування м'ясом" -
- я не казав нічого проти дронів, мій підозріл використовує їх, - я казав що фпв дрони і скиди не замінять танки і броню. Ви хоч у руках його тримали раз? ))) (і тут у вас якась хвороблива помилка, що нібито це означає що я взагалі проти дронів і їх використання, оговтайтесь вже нарешті)
- я не проявляв ніякої любові до старих тактик закидування м'ясом, бо сам можу стати цим м'ясом )))) навпаки вказав вам на переосмислення арміями світу доктрини використання танків, авіації і арти у зв'язці з дронами, птрк і іншими озброєннями.
"то я вас можу по цій темі без таких маніпуляцій ще довго возити." - ви з пустого в порожнє возите свою пиху а не мене, без будь якої аргументації адекватної ). Далі розберемо й це)
"Ви вирішили спростувати його через "А США", що якби вже неправильно бо ви мали доказати та показати яке завдання не зможе зробити ******** дрон но може лише танк, но ви цього не зробили" -
- знову ви не туди. США я згадав як країну лідера і флагман ********* озброєння в світі, і сперечатися з цим настільки ж безглуздо, наскільки це взагалі можливо. І що ця країна не тільки не думає позбавитись танків а й розробляє нові (і кинув пруфи на відміну від вас). На що ви почали видавати дивні, і напрочуд співпадаючі з руснявим наративом речи про те, що США не готувалися воювати з рівним противником а звикли тільки з дикунами.
- ви тут мені здалося закидали що я через перекладач пишу. Тож просто нагадаю - в укр. мові нема слова НО а є слово АЛЕ. А ви щось но-каєте весь текст. Мені байдуже, але якщо ви такий граммар-наци, ну то й самі тримайте стрій )))))
"Хоча здавалося б де корейська війна і де наш передовий досвід із масовими, дешевими дронами камікадзе (які як танкові снаряди по вартості, кількості, точності і т.п.) та дронами розвідниками тактичного рівня і прямим зв'язком з артилерією, но ви вдаєте що це по темі і корейська війна ок аргумент" - і знову маячня.
- Корейську і інші конфлікти я згадав як аргументи проти вашого вищезгаданого хибного наративу що нібито США і ЗАХІД не готувалися до воєн з серйозним ворогом а тільки з дикунами.
- нажаль ні про яку масовість поки що мова не йде. Дронів мало, їх доводиться чекати, є проблема з уніфікацією, ************ (багато нещасних випадків при снаряджені БК і таке інше, про що вам не розкажуть у телемарафоні)
"ви стільки тем зачепили. Так роздули що будь-хто навіть якщо не побоїться потратити час та вирішить прочитати то банально загубиться" - і знову провал по логиці. Ви ж кажете що я бот. А навіщо боту так розписувати все, якщо всі *********** тай взагалі не стануть так багато читати? ))) сідайте, 2.
"бо для чого ще було США розвивати сухопутку - лише для війни із рашкою і її окупації, а я повторюсь що стверджував що США не планувало воювати з рашкою і її окупувати тому сухопутку вони розвивали по остатньому принципу, ну не планували воювати з рівними в сухопутну війну" - ахахах клініка. Тут трохи відчуваєтся задня передача, вже конкретизуєте про сухопутку, до цього по вашій версії взагалі не планували нічого )))
Але це не допоможе - я ж вам натякнув що треба почитати, щоб зрозуміти яка доктрина і які плани були у США у випадку вірогідного нападу СРСР, і де б були бої, і тоді ви б не ганьбилися оцією маячнею про несухопутну війну. Тому я кажу, ви зовсім не в матеріалі, і дискутувати з вами для мене це десь на рівні як доказувати фанатичному сектанту що динозаври дійсно існували і Землі більше 6000 років )
Ну а далі ви взагалі там вже в вінігрет якийсь впадаєте епілептичний ))) Але все ж так і не зрозуміли про що я писав. Танки нікуди не зникли, танки поки що нікуди не зникнуть. Цей вид озброєння продовжують переосмислювати і розвивати передові країни світу, як і дрони. Дрони і танки чудово доповнюють одне одного, як і авіація, як і арта і все інше. Мало того - танки самі стають дронами, як і авіація. (про це я вам теж натякав копіпастами амер. програм).
Щож до вашого хворобливого - а що ж таке може танк, чого не може фпв дрон. Це звісно дуже кумедне питання для того хто хоч раз бачив що робить танк на полі бою і хто застосовував чи бачив що робить фпв. Але так як з причинно-наслідковим зв'язком у вас проблемки - то доведеться розтлумачити. Постараюся максимально стисло і просто:
-фпв дрон не може заїхати в посадку і зрівняти там все із землею та укріпленнями
-фпв дрон не має і 1/10 вогневої потужності танка
-фпв дрон не може постійно підтримувати штурмові дії піхоти під час взяття позицій, а лише наносити одноразові точкові удари та скидання (це теж потрібно, але не замінює броню).
-фпв дрон не зможе захистити зайняту позицію від штурмових дій противника на броні, бо не може постійно знаходитись у повітрі.
-фпв дрон не може лупити прямим наведенням зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку на 4-5км по всьому що рухається 120мм снарядом зі скорострільністю більше 10 пострілів за хвилину знаходячись у контексті швидкозмінюваної тактичної ситуації. (про ракети і кулемети навіть не буду згадувати, бо це ж для вас теж мабудь зброя середньовіччя ахахах)
-фпв дрон не може змінювати свою бойову частину з термобара на кумулятив чи осколковофугас по ситуації )
-фпв дрон не може проривати укріплені лінії оборони
-фпв дрон ніяк не може захистити свого оператора від пі#дюліни, тому він повинен бути подалі від поля бою, що має свої недоліки (сподіваюсь для вас очевидні теж)
-фпв дрон має купу своїх слабких місць - доводиться летіти на низькій висоті, маленький *********, маленька тривалість польоту, неможливість діяти на місці в контексті (вразив ціль, і все, ти вже не на полі бою, оператор бере новий дрон , готує його, запускає і він прилітає в іншу тактичну обстановку), ворог робить все більше ребів які вміють глушити відеоканал
-фпв дрон також у разі потреби не зможе ані евакуювати будь-кого з поля бою ані прикрити відхід бронею, ані відбуксирувати технику у разі ситуаціїї коли це потрібно. (тільки не потрібно мені розповідати що це не завдання танку і за 2млн це занадто ))) але ж кейсів такого використання теж багато, і комусь вони зберегли життя)
- і ще купа деяких речей про фпв які я не можу озвучувати
- і щоб ви собі не фантазували - поки нога штурмовика не ступила на позицію, ця позиція не відбита і не зайнята.
тож якщо б ви були не диванним експертом і бачили як насправді ми застовуємо дрони, то не писали б маячні про заміну броні і танкам. ФПВ-шкі в нас працюють точково, як дорозвідка і як (на тактичному рівні) рука, яка може пощипати броню, якісь бліндажі, чи якусь арту знайти і коцнуть, або спецтранспорт. Більшість вильотів фпв-шок закінчується нічим, цілі не знаходять і все (і це нормально). То ж у ваших мріях тисячний рій фпв-шок який зносить все навкруги і потім піхота з посмішками легкою ходою заходить на позиції ворога - це лише у ваших мріях і залишається.
Для тих хто з бронепотягу - повторю на всякий випадок - я не проти фпв-шок, вони потрібні, особисто я збільшую їх кількість, у них є важливе місце на полі бою, як і у великих ударних дронів дальної дії (навіть таких примітивних як Шахеди у русні), як і у розвідувальних, як і у скидів. Але вони можуть лиш доповнювати, коригувати, поліпшувати та полегшувати роботу у парі з іншими видами озброєння. Просто замінити броню вони не можуть, так як праска не може замінити телевізор))) Якщо до вас це не доходить, ну то я підкажу куди під'їхати, покажемо вам як воно споряджується, як керується, як літає і як використовується))) тільки про танкі мовчіть ахахахха
Сподіваюсь я втамував ваш маніякальний фанатизм. А якщо ні, ну то мені більше нема чого вам сказати. Пишіть у Генштаб, на цензорі це неефективно, еге ж? )))
"А навіщо боту так розписувати все" - щоб заболтати і увести діалог хрен знати куди. Ви прямо це робили. Та накидати стільки тексту, копіпасти не по темі що його просто прокрутять. Досить поширена стратегія - навіть назву має пожирачі часу. (Для комбатанта інф війни ціль не встановлення істини, а ціль обісрати, спровокувати конфлікт та не допустити діалог по темі.)
"тут трохи відчуваєтся задня передача, вже конкретизуєте про сухопутку" - клінічний маніпуляторе відкривай пошук по сторінці і дививсь що прямо в першому моєму коментарі я до вас пишу саме про сухопутку "ЗСУ є передовою сухопутною", "лиш після чого у їх сухопутної армії". Но ти спамиш дофіга тексту, щоб заболтати та на біле кажеш чорне.
"танки поки що нікуди не зникнуть" - ага як і шаблі, інша холодна зброя та кіннота. 🤣Стоп то вже мова про "поки що". Все ясно - звичайне небажання визнавати.
І треба було стільки зайвого писати?) Можна ж було зразу чітко на те що я вибивав з першого коментаря. 👇Нижче це всі аргументи по основі які ви нарешті змогли вродити?
"не може заїхати в посадку і зрівняти там все із землею та укріпленнями" - зрівняти щоб що?) Щоб наша піхота потім лежала під відкритим небом? Було навіть тут на цензорі як застосували танк та зарили-зруйнували ним окопи з руснею як наслідок наша піхота якій наказали тримати - потім лежала в чистому полі під обстрілом та вмирала, а ми цю позицію ще пару разів втрачали та відбивали. Як вам ок така доля? Мені ні. Хоча можна було застосовувати дрони і точково вибити піхоту противника та зайняти відносно цілий окоп з трупами противника. Але ж думати це не для вас. Вам як дикуну подавай "махання шаблею" бо ви до цього привикли.
"фпв дрон не має і 1/10 вогневої потужності танка" - а можна дізнатись як ви її міряли? 😂І чому це у вас один дрон до одного танка? Нічого не мішає використовувати одночасно десяток.
"фпв дрон не може постійно підтримувати штурмові дії" - чого б це? Пара десятків. Карусель. І все ок. І не забувайте в танка бк небезмежне, но ось дрони на відмінно від нього літають і при потребі роблять це швидше 100км за годину. Літають без врахування географії. Працюючи дронами не треба нікуди спішити. Вариться повільно.
"фпв дрон не зможе захистити зайняту позицію від штурмових дій противника на броні, бо не може постійно знаходитись у повітрі." - а йому треба бути постійно в повітрі? 🤨 Спостерігати, засікти ціль та навести на неї це функція дрона розвідника.
"фпв дрон не може лупити прямим наведенням зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку на 4-5км" - а йому це треба?) Ось щоб що? Чому ви ігноруєте САУ і їх точність завдяки дронам? Крім того 4-5км це пряма видимість та 100% утилізації танку противником, ще до того як він виїде на дистанцію роботи, якщо у противника є дрони, а вони у нашого є.
"фпв дрон не може змінювати свою бойову частину" - знову чому у вас один фпв дорівнює одному танку?) Я вже не кажу за різницю в ціні. Карусель та десяток операторів невже це так складно для вас?
"фпв дрон не може проривати укріплені лінії оборони" - а танк зараз може?) Ой, а чого це Магура та інші штурмують на ногах? Та тому що тактика прориву дуже змінилась. Танк нічого не може прорвати. Він згорить при спробі під'їхати. Згорить як згоріли Лео Магури. А ось дронами можна вибити чи стерти м'ясо з лінії, або локально паралізувати шляхом кошмарення та проникнути піхотою. Без ніяких танків зайти на позиції противника де противника закінчили дрони чи загнали в нори. Ви ж розказуєте що в темі, то як ви цього можете не знати?
"фпв дрон ніяк не може захистити свого оператора від пі#дюліни, тому він повинен бути подалі від поля бою, що має свої недоліки" - типу танк може захистити. 🤣😂Для оператора дронів відстань це не недолік, а це можливість вижити якої в екіпажу танка немає. Оператор дрону воює-працює з відносної безпеки, а екіпаж танку щоб могти працювати то має виїхати в поле зору противника. І перш чим він до нього доїде, його засікуть дрони розвідники противника та спалять за допомогою фпв, арти, вихрів, засад із птрк і так далі. А на шляху танка ще можуть бути міни що роблять його шлях неймовірно довгим та 100% суїцидом.
"маленький ********* і решту перераховане." - для чого саме маленький? Прицільно знищити вогневу точку? М'ясо? Броню? Для того що справді треба ********* є достатній.
"ворог робить все більше ребів які вміють глушити відеоканал" - це боротьба списа і щита. Нехай хоч весь обмажеться ребом. Дрони завжди будуть на крок попереду захисту від дронів. Крім того реб легко засікається, триангулюється та вибивається. Повторююсь Чи ви планує проти реб застосовувати танки?
"не зможе ані евакуювати будь-кого з поля бою ані прикрити відхід бронею, ані відбуксирувати технику у разі ситуаціїї коли це потрібно" - ви зовсім не розумієте як правильно воювати з використанням дронів... Описані ситуації це коли дронів недостатньо.
Шум про те що тільки одних фпв треба сотні тисяч на місяць підняли не просто так. При достатній кількості дронів всіх видів (розвідники, камікадзе, скиди) воюється не так як ви описали в кінці. Так як ви описали воюється лиш при критичному дефіциті дронів. Кількість переходить в якість.
І на кінець. "на цензорі це неефективно, еге ж" - тому ви мені тут відписуєте?) Все ефективно. Суспільний резонанс. Шум. Ломи. Все працює. Якби вам цього не хотілось но суспільство продавить те що йому зберігає життя. Спочатку Аеророзвідку, потім роти дронів продавило. Зараз в процесі сотні тисяч фпв. Далі буде списання металолому. І коли прийде час ви побачите масове застосування того що я тут описував. Це прям мені нагадало як я не так давно доказував що дешевий цивільний гоночний дрон буде дуже ефективною зброєю. Ще одне коло.
"клінічний маніпуляторе відкривай пошук по сторінці і дививсь що прямо в першому моєму коментарі я до вас пишу саме про сухопутку "ЗСУ є передовою сухопутною", "лиш після чого у їх сухопутної армії". Но ти спамиш дофіга тексту, щоб заболтати та на біле кажеш чорне."
Ми вже на ти, клоуне? З манерами так же пагано як з логікою) Ну добре.
Знову награфоманив тут купу лайна))). То нібито армія США не готувалась воювати з рівнею а тільки з дикунами, тому і не відмовились від танків, то ЗСУ - передова сухопутка і тому з цього в тебе слідує що про США ти казав виключно про сухопутку. Ахахах. У тебе в голові просто якийсь хаос, над яким літає фпв-дрон божевілля))) Мало того, ти не розумієш що навіть саме поняття ти придумав дебільне - передова сухопутка, бо армія працює тільки у взаємодії усіх родів військ. Ніхто проти тебе одну сухопутку виставляти не буде, циркач. І оркі те ж не однією сухопуткою воюють, як бачиш.
Але по суті навіть якби ми усі були несповна розуму і аналізували тільки сухопутку, то нажаль передова вона не в нас, а в США, (інакше ця війна для орків завершилась би ще толком не розпочавшись) і до їх американської організації армії, логістики,системи управління, якості командирів та усіх інших параметрів нам нажаль ще човгати і човгати. Ми тільки но почали шлях до професійної і ефективної армії. І совок ще випалювати тут і випалювати. В тому числі і таких клоунів як ти, які наслухались якоїсь маячні і з дивану розповідають що фпв дрони це панацея від усього і що до тактичних можливостей ЗСУ хлопам із недорозвинутих США ще треба роками щось там розробляти)))) Ти б сходив перевірився десь.
Ти просто уяви що було би, якби 24 лютого на нас напали не оркі зі всією своєю совковою недолугою доктриною, щільними колонами броні та ОС, хєровим зв'язком і дебільною системою логістки - а напали б США. А ще шоб нам не передали зброю, танки, птрк, пзрк, броню, арту і тд і тп (все те що ти, шизоїд, в музей би відніс). От тоді я б подивився на тебе і твої розповіді про їх слабку сухопутку, гуморист )))
Перечитав твої контраргументи - реально рівень дитячого будиночку )))) Не побачив жодної реалістичної думки. Я ж кажу, немає сенсу з тобою вести дискусію, бо ти не в матеріалі. Все зводиться до того що кругом одні дебіли - один ти дАртаньян з фпв дроном над головою, якого ти в очі не бачив)))
Як висновок - броня як була потрібна так і буде і так буде ще довгий час. Скоріш за все вона буде перетікати в сторону дистанційного управління та ШІ, але це вже інша розмова, і явно не з тобою)
бо подальша бесіда з тобою мені, як я вже натякав, не цікава. я що хотів сказав. Діагноз твій зрозумів. Співчуваю, але нічим не можу допомогти)
"Ми вже на ти, клоуне? З манерами так же пагано як з логікою)" - хаме ти ж хрюкнуло про "задня передача, вже конкретизуєте про сухопутку" висновок ти або не читало або пихатий бот який постійно бреше та на біле каже чорне.
"То нібито армія США не готувалась воювати з рівнею а тільки з дикунами, тому і не відмовились від танків, то ЗСУ - передова сухопутка і тому з цього в тебе слідує що про США ти казав виключно про сухопутку. У тебе в голові просто якийсь хаос" - хамовитий маніпуляторе перечитай мій перший коментар до тебе Pic Anna. І зразу видно що моя позиція з самого початку не мінялась. Хаос це в тебе. Ти не читаєш чи не розумієш коментарі, а тригерешся як бот і кидаєш копіпасту на тригер щоб увести в сторону. Основну тему ти не обговорюєш.
"Перечитав твої контраргументи - реально рівень дитячого будиночку" - рівень дитсадка це твоє маніпуляторське хамство, та відсутність будь-яких аргументів чи діалогу по темі, зате дофіга хрюкання з образами і уводження максимально в сторону.
"Як висновок - броня як була потрібна так і буде і так буде ще довгий час. " - маніпуляторе так мова ж йшла за танки, а не всю броню. Сміх та й годі.
І ось це все те як ти змогло заперечити пред'яви по суті? Дофіга тексту з твоїми фантазіями по США щоби було якби вони напали на Україну. Дофіга маніпуляцій, перекручувань, та головне образ щоб не допустити діалог, на які ти напевне надіялось отримати заслужену відповідь та пішло б проситись щоб підтерли гілку.
І по факту виходить що ти взагалі не мало що сказати по основній темі. Кинуло затичку у виді образи та й все. Але це не дивно бо тяжко заперечити факти і логіку. Та й це явно не твоя ціль.
просто ти вище йому за одне, а він - за лядьняньцькийсцайух і танчики.
чо ти спориш то?
ти просто вище довів свою думку за то шо довів, а він мля чуть не в ряди фаланги Селевка і прочіх Лісімахів бросається.
може точно "бот"?
фак дат зіш шєт мен?
совок ти
Бог у поміч, хлопчики