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В окупованому Криму росіяни посилюють пропаганду серед молоді, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,молодь,окупація

Росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання" на території окупованого Криму, направлені на поширення пропаганди серед молоді.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках таких заходів був проведений "форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало" за участю понад 120 учнів з підконтрольних окупантам ВНЗ окупованого півострова, а також представників російських окупаційних військ зі складу ЗС РФ, МВС, МНС, прокуратури.

"Організатором цього "форуму" виступало Федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з ТОТ Криму до соціально-культурного простору РФ", - зазначили в Центрі.

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Додається, що за підсумками "форуму" створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів "військово-патріотичного виховання" молоді.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+3
Що значить посилюють?Там варто лиш підтримувати той омоскалений мовно та ментально контингент.Їхні тати в 2014 просто не зробили жодного спротиву окупантам,а тупо чекали в своїх в/ч здачі.Спостерігали як проститутки за тим,як їх військові з'єднання оточували москалі,а вони чекали "наказу з Києва"((
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30.07.2023 07:57
+2
УКРАЇНА МАЄ ДВА ******* КРИЛАТІ ВИСЛОВИ: "ІДИ ЗА російським КОРАБЛЕМ "Москва" і "БУДЬ, І РОБИ ЯК ХАРЛАН!" ну і третій путін****** НАЗАВЖДИ
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30.07.2023 08:52
+2
Я вам скажу що там трапилось.
Люди просто зрадили. Їм захотілось бути частиною війська з більшими можливостями і зарплатою. Поки українці обговорювали наміри розпустити армію,кацапи нарощували сили.
Правда, тут ще питання хто кого зрадив першим. Наробили всі разом. А в 2019 повторили.
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30.07.2023 10:22
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Що значить посилюють?Там варто лиш підтримувати той омоскалений мовно та ментально контингент.Їхні тати в 2014 просто не зробили жодного спротиву окупантам,а тупо чекали в своїх в/ч здачі.Спостерігали як проститутки за тим,як їх військові з'єднання оточували москалі,а вони чекали "наказу з Києва"((
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30.07.2023 07:57 Відповісти
ніякого наказу не потрібно було Є БОЙОВИЙ УСТАВ і його потрібно було виконувати
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30.07.2023 08:55 Відповісти
А ті військові, що 2014 перейшли на сторону росіі, чий наказ виконували?
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30.07.2023 08:57 Відповісти
Якщо начальство явно тупить ,то є устав,чи любов до землі рідної.Героями стають не тільки ті що накази виконують,а й проявляють нестандартну ініціативу.
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30.07.2023 09:05 Відповісти
Я вам скажу що там трапилось.
Люди просто зрадили. Їм захотілось бути частиною війська з більшими можливостями і зарплатою. Поки українці обговорювали наміри розпустити армію,кацапи нарощували сили.
Правда, тут ще питання хто кого зрадив першим. Наробили всі разом. А в 2019 повторили.
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30.07.2023 10:22 Відповісти
Саме про це я й кажу.Ці совки були вирощені такі системою: грати краще за команду ,котра виграє й вони думали ,що увійшли в команду переможців,але то було лиш на коротких 8 років.
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30.07.2023 12:00 Відповісти
Ці військові з дитинства виховувалися як рускіє,і їх перехід до ворога був лиш технічною та документальною формальністю.
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30.07.2023 12:01 Відповісти
УКРАЇНА МАЄ ДВА ******* КРИЛАТІ ВИСЛОВИ: "ІДИ ЗА російським КОРАБЛЕМ "Москва" і "БУДЬ, І РОБИ ЯК ХАРЛАН!" ну і третій путін****** НАЗАВЖДИ
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30.07.2023 08:52 Відповісти
Кожне слово, сказане російською мовою, є російською пропагандою.
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30.07.2023 08:55 Відповісти
Ага ''путь пабєди zeркало''-подивися на себе кацапе і побачиш окупанта.
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30.07.2023 09:07 Відповісти
постійно пишить,що і х чекає після деокупаціі.фащисті просто залишуть разбитий крим.
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30.07.2023 11:49 Відповісти
куда еще усиливать, там все патриоты засрашки
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30.07.2023 14:14 Відповісти
 
 