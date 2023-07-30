Окупанти минулої доби обстріляли 4 райони Харківщини, без постраждалих

Минулої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, та Куп’янського районів опинилися під ворожим вогнем з артилерії, мінометів та іншого озброєння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем були Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

Є пошкодження приватних житлових будинків та господарчих споруд", - йдеться в повідомленні.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

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