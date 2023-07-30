УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15630 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
623 1
обстріл (20945) Харківщина (4254) Синєгубов (757)

Окупанти минулої доби обстріляли 4 райони Харківщини, без постраждалих

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Минулої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, та Куп’янського районів опинилися під ворожим вогнем з артилерії, мінометів та іншого озброєння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем були Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп'янськ, Дворічна, Западне та інші населені пункти.

Є пошкодження приватних житлових будинків та господарчих споруд", - йдеться в повідомленні.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти минулої доби обстріляли 5 районів Харківщини, били з артилерії та мінометів, застосовували авіацію

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атака каЦАПIВ:
показати весь коментар
30.07.2023 13:33 Відповісти
 
 