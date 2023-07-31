Вночі ворог 7 разів обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих

Під ворожим вогнем вночі вкотре опинилися Нікополь та Марганецька громада Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог тероризував Нікопольщину. Обстріляв район сім разів. Поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. На щастя, серед людей постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що наразі обстежують атаковані території.

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