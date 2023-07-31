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ЗСУ поступово просуваються вперед довкола Бахмуту, - Череватий
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У районі Бахмуту ЗСУ загалом вдавалося відвойовувати сотні метрів на день та визволяти кілометри території щотижня.
Про це в коментарі CNN повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю. Використовуємо тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак. І так поступово просуваємося вперед", — сказав Череватий.
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в різних інтерпретаціях, в заголовках вже від початку року!!