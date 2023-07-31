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ЗСУ поступово просуваються вперед довкола Бахмуту, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

У районі Бахмуту ЗСУ загалом вдавалося відвойовувати сотні метрів на день та визволяти кілометри території щотижня.

Про це  в коментарі CNN повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю. Використовуємо тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак. І так поступово просуваємося вперед", — сказав Череватий.

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Автор: Марина Макєєва
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Це той самий Бахмут, який для русских не мав жодного військового значення?.. По моєму це вже чистої води політика.
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31.07.2023 08:42 Відповісти
хз, чи це політика, але фраза - "ЗСУ поступово просуваються вперед ДОВКОЛА Бахмуту" Джерело: https://censor.net/ua/n3434341
в різних інтерпретаціях, в заголовках вже від початку року!!
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31.07.2023 08:51 Відповісти
Для нас якраз військове значення він має, не саме місто, воно свою функцію ближнього тилу виконало, а саме напрямок.
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31.07.2023 08:58 Відповісти
Касетними іх -- шоб ускорити іх ціль приходу в Украіну
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31.07.2023 08:43 Відповісти
Касети- то не панацея....
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31.07.2023 08:49 Відповісти
То обложіть Бахмут і рухайтеся далі, а кацапи з голодухи звідти самі вилізуть.
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31.07.2023 09:25 Відповісти
 
 