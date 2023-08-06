Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Соціал-демократичній партії Німеччини, до якої належить і канцлер Олаф Шольц, спільна думка почала схилятися до того, що варто надати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
За даними видання, фронт СДПН, що раніше виступав проти надання ракет Taurus Україні, почав руйнуватися. Член СДПН Андреас Шварц висловився за передачу. Його колега по партії Нільс Шмід також більше не виключає такої можливості.
"Контрнаступ пробуксовує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки... Залишається лише керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - вважає Шварц.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що не бачить нагальної потреби у наданні ракет Taurus Україні.
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А Шольц як Канцлер клав на це.
Вони з *********** міцно тримають « Піпетку допомоги Україні».
І так, вони нам нічого не винні, і війни у них не буде, адже вони не сиділи 30 років рівно на ж....і, як дехто, а хоч і повільно, але обновляли армію, витрачаючи мільярди на ту техніку, яку ми зараз у них просимо. До речі, на ракети TAURUS німці витратили свого часу, 570 мільйонів євро, не хочете запитати у наших політиків/суспільства, скільки ми витратили на ракети за 30 років?
Забегали
Макрон засуетился
Пока своя,европейская жопа не начнет пригорать
Так и будут наблюдать за войной
Как в театре
Подолати мінні поля крилатими ракетами - це як? Піхота все одно має пройти через мінні поля, тобто їх прийдеться розмінувати.
Ракети - то для прицільних ударів по ворожим вогневим засобам, мостам, залізницям, інколи - по великим скупченням ворога, коли вони збираються в такі скупчення. А мінні поля прийдеться розміновувати, для цього не ракети потрібні.
зеленський з квартальной шоблой знущається з гасла "Слава Україні!" https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY