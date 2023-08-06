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Німеччина (4539) крилаті ракети (892) допомога і підтримка (847)

Правляча партія Німеччини не заперечує проти надання Україні ракет Taurus, - Welt

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

taurus

У Соціал-демократичній партії Німеччини, до якої належить і канцлер Олаф Шольц, спільна думка почала схилятися до того, що варто надати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

За даними видання, фронт СДПН, що раніше виступав проти надання ракет Taurus Україні, почав руйнуватися. Член СДПН Андреас Шварц висловився за передачу. Його колега по партії Нільс Шмід також більше не виключає такої можливості. 

"Контрнаступ пробуксовує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки... Залишається лише керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля, встановлені росіянами, і відвоювати територію", - вважає Шварц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні понад $1,5 млрд допомоги

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що не бачить нагальної потреби у наданні ракет Taurus Україні.



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Топ коментарі
+12
После переворота ,устроенного Кремлем в Нигере
Забегали
Макрон засуетился
Пока своя,европейская жопа не начнет пригорать
Так и будут наблюдать за войной
Как в театре
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06.08.2023 18:46
+5
Ну тепер Шольца вболтати і кури в мішку
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06.08.2023 18:34
+5
А я вірю що кацапи взяли б Рейстаг за 3 дні. Поки німці вирішували чим би відбиватися від них.
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06.08.2023 19:23
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06.08.2023 18:31 Відповісти
Партія то партія.

А Шольц як Канцлер клав на це.

Вони з *********** міцно тримають « Піпетку допомоги Україні».
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06.08.2023 20:09 Відповісти
дають як козел молоко після доїння.
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06.08.2023 18:34 Відповісти
Хай тобі "брати поляки" дадуть ракети 300+ км, бо окрім пісдєжа з приводу української агропродукції більше від них ніякого толку.
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06.08.2023 20:42 Відповісти
більше поваги, не в сараї.
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06.08.2023 20:47 Відповісти
Ну тепер Шольца вболтати і кури в мішку
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06.08.2023 18:34 Відповісти
А я вірю що кацапи взяли б Рейстаг за 3 дні. Поки німці вирішували чим би відбиватися від них.
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06.08.2023 19:23 Відповісти
США б захистили
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06.08.2023 19:28 Відповісти
90% обіцяних німцями "Леопардів" ще й досі немає і невідомо коли будуть, тому передача ракет виглядає як гарна казочка, щоб запудрити нам мізки.
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06.08.2023 18:35 Відповісти
Ох і ******* ці буржуї нам розповідати казки про Дажевелі, Хаймарси та Леопарди. Казочка така, що 250 тисяч рашситів та 4 тисяч танків голими руками знищили. Українські казочки завершуються словами - отака х#йня малята.
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06.08.2023 18:41 Відповісти
Виходить що голими руками, бо з того, що обіцяли і що давно мало бути у нас, ми отримали краплини, зі 110 Леопардів, які вже давно мали тут бути отримали лише 10, з ракетами від французів історія заглохла - пообіцяли і не дають. Хаймарсів дали 2 десятки, а їх треба в рази і рази більше. Маск взагалі заблокував свої старлінки, щоб ми були сліпі. Джавеліни - це засіб стримування бронетехніки, а не засіб наступу, а Леопард і Таурус зі Скальпом - це засоби наступу, як і Ф16. Не треба казати, що вони нам нічого не винні, - вони нам винні і багато за те, що у них нема війни, поки немає, а може незабаром бути, якщо так будуть виконувати свої обіцянки.
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06.08.2023 19:01 Відповісти
Ви що досі не звикли? Озирнітья - та все Україна отримувала по краплинах. Ті ж Дажевеліни - лише з 500 все починалось, а зараз їх більше ніж танків не те що на росії, а у всьому світі. А щодо Хаймарсів - так взагалі спочатку були жалюгідні 4 штук. І так за що не візьмись - все по краплині у цій війні - лише море рашистської крові не по краплинах - аж 250 тисяч хороших руських. От тільки не голими руками не закобзонили на не засмажили у їх залізних гробах - назвіть випадок, щоб хоч один танк бандерівським смузі підбили - закобзонили цю орду як раз ******* західною зброєю ну і не дуже ********, радянською але її передали у немалій кількості - як нещодавно 100 радянських БТР з Болгарії, бо без допомоги дісно воювали б голими руками. Так, менше ніж хотялося б але на 250 тисяч трупів вистачило - і маховик допомоги тільки розкручується і розкручується - а далі обов'язково буде така допомога, що до москви дійти вистачить. Так, зараз хочеться більше, але головне тенденція до збільшення і ця тенденція постійна і стабільна.
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06.08.2023 19:16 Відповісти
HIMARS дійсно дали 20 шт., але чомусь усі забувають про 16 M270,кожен з яких де-факто здвоєний HIMARS на гусеничному шассі. Леопардів 2 не 10, а 16 станом на березень, і французькі SCALP уже в нас, а Старлінк працює, з певними обмеженнями, але працює. Не скажу що цього досить, але все ж не той 0 про який Ви пишете, особливо враховуючи всю іншу техніку, про яку Ви скромно "забули".
І так, вони нам нічого не винні, і війни у них не буде, адже вони не сиділи 30 років рівно на ж....і, як дехто, а хоч і повільно, але обновляли армію, витрачаючи мільярди на ту техніку, яку ми зараз у них просимо. До речі, на ракети TAURUS німці витратили свого часу, 570 мільйонів євро, не хочете запитати у наших політиків/суспільства, скільки ми витратили на ракети за 30 років?
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06.08.2023 20:02 Відповісти
Постійними затримками німецький уряд підкладає свиню своїм виробникам зброї, позбавляючи бойової реклами.
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06.08.2023 18:45 Відповісти
У іріс-т вже така реклама, що на наступні 3-5 років вони завалені роботою.
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06.08.2023 20:44 Відповісти
Ви в курсі, скільки найменувань німецької воєнної продукції? Іріс - то крапля в морі, всіх і близько не прогодує.
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06.08.2023 21:04 Відповісти
После переворота ,устроенного Кремлем в Нигере
Забегали
Макрон засуетился
Пока своя,европейская жопа не начнет пригорать
Так и будут наблюдать за войной
Как в театре
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06.08.2023 18:46 Відповісти
історія з Леопардами--любить не любить
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06.08.2023 18:52 Відповісти
Невже Реезніков домовился вже і тауруси продавати ?
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06.08.2023 18:54 Відповісти
"Залишається лише керована зброя, така як крилаті ракети Taurus, за допомогою якої українська армія могла б подолати мінні поля"

Подолати мінні поля крилатими ракетами - це як? Піхота все одно має пройти через мінні поля, тобто їх прийдеться розмінувати.
Ракети - то для прицільних ударів по ворожим вогневим засобам, мостам, залізницям, інколи - по великим скупченням ворога, коли вони збираються в такі скупчення. А мінні поля прийдеться розміновувати, для цього не ракети потрібні.
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06.08.2023 18:54 Відповісти
Ракета SCAPL вже в Україні. Модифікація EG - експортна. До 290 км.
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06.08.2023 19:00 Відповісти
если в керосин добавить спирта и на 500км полетит
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06.08.2023 19:02 Відповісти
Зе так і зробив.В бак ракети пригорщу асфальту кинув.
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06.08.2023 19:20 Відповісти
Це дуже добре, що ракета SCAPL вже в Україні, шкода, що не на рік раніше. Але, коли дивишся на це фото з нашим штурмовиком, під крилами якого ракета SCAPL, на якій зеленський пише "Слава Україні", виникає відчуття бажання нагадати цьому підлому, дволикому лицедію, як він ще відносно нещодавно знущався та паскудив саме це гасло, яким зараз вітається все українське Військо - "Слава Україні!". Зрадникам та слугам кремля - смерть!
зеленський з квартальной шоблой знущається з гасла "Слава Україні!" https://www.youtube.com/watch?v=7V44Ys9faKY
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06.08.2023 20:48 Відповісти
Як мило і забавно шольцюють - вже з доброю успішкою на вустах світ спостерігає на витівки шалуна Шольця. Яка ж серйозна ця ліверна ковбаса коли верзе про якесь там його суверенне ріщення щодо ракет, який забавний лепет про "особливу далекобійність". Давай і надалі бухти нам про твій перший пріоритет та основну компетенцію. Так ми і повірили, що ти не маєш наміру змінювати свою позицію))) А пам'ятаєте як раніше переполошилися, коли Шольц тільки починав щольцювати - тоді вже дійсно все здавалося на повному серйозі. Які ж були ми наївними)
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06.08.2023 19:02 Відповісти
тут би соловьеву щось в бік Шольца *********! Схилити шальки терезів на кооисть правильного рішення!
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06.08.2023 19:04 Відповісти
а точних термінів не називали, скільки будуть не заперечувати - до Різдва, чи до Нового року?
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06.08.2023 19:08 Відповісти
Все залежить від Єрмака. Коли вже він піде ?
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06.08.2023 19:10 Відповісти
Тільки разом з Бубочкою!
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06.08.2023 19:27 Відповісти
Це точно відомо - він піде як раз перед тим, як нам нададуть F-16.
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06.08.2023 21:02 Відповісти
десь наступного року, коли остаточно нажуються шмарклей, дозріють.
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06.08.2023 19:13 Відповісти
Ща почнуть валяти шольца!!
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06.08.2023 19:22 Відповісти
Ну если Шольц даст ракеты, а Байдер так и будет тянуть кота за яйца, то это будет полный цирк...
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06.08.2023 19:26 Відповісти
Розібрати тей самий скальп чи шторм, зробити копію з дальністю в декілька разів більшою. Думаю це реально. Для цієї війни потрібні томагавки.
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06.08.2023 20:27 Відповісти
Це нереально. Довго пояснювати чому.
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06.08.2023 20:45 Відповісти
реально)
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07.08.2023 00:09 Відповісти
Є проєктна документація та вже й вироби були Грім-2 Класна іграшка, не гірше за Шторм Шедоу, ось тільки її не квапляться запускати в серійне виробництво. Доречі не знаєте чому?
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06.08.2023 21:26 Відповісти
 
 