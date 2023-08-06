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Внаслідок обстрілу Херсонщини ввечері 6 серпня поранено 2 жінки, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

У неділю ввечері 6 серпня російські окупанти обстріляли село Ольгівка у Бериславському районі, внаслідок чого поранення отримали дві жінки похилого віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У повідомленні зазначається: "Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл.

Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років.

У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізують до медзакладу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Херсонщині, поранено двоє людей

Автор: Роман Свиридович
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