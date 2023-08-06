Внаслідок обстрілу Херсонщини ввечері 6 серпня поранено 2 жінки, - ОВА
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У неділю ввечері 6 серпня російські окупанти обстріляли село Ольгівка у Бериславському районі, внаслідок чого поранення отримали дві жінки похилого віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У повідомленні зазначається: "Двоє літніх жінок дістали поранення через російський обстріл.
Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку. Травмовані дві жінки 77 та 73 років.
У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізують до медзакладу".
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