США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги
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З початку повномасштабної агресії Росії США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги
Про це пише The Washington Post. інформує Цензор.НЕТ.
"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання з посиланням на експертів Інституту Брукінгса.
Зазначається, що американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори та відновлення.
"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - інформує видання.
У Washington Post нагадали , що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.
Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.
Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.
Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.
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Их США похоже будут использовать на переговорах с рашкой.
хуже не будет» , разминировали Чонгар , отводили танковые подразделения , уничтожили ракетные программы , РОЗВЕДКУ , посадив болтливого 👅👅👅БУДАНОВА
ще б непогано було б ввести в Україні на 10-20 років зовнішнє правління і посадити усю до наги зе-олігархічну мафію запроданців, колоборантів і банально агентів фсб !!!
https://www.unian.ua/war/rosiya-za-rik-viyni-v-ukrajini-vtratila-cili-armiji-i-vitratila-114-4-milyarda-forbes-12159678.html
А ці все нагадують про те, які вони щедрі... Це сльози просто, і якщо допомога буде далі на такому ж рівні, то Україні буде ДУЖЕ важко.
Я розумію - дуже хочеться вірити у те, що нам надають всього у достатніх кількостях, але це, на жаль, не так...
В РФ тоже т.н. военный бюджет это не чистая оборонка, там масса всего зашиты и коррупционных схем множество. Что до достатних килькостей, ну если бы мы сформировали не 130, а 200 бригад, то и весь мир их бы не обеспечил никогда.
І до чого тут кількість бригад? Нам зараз потрібні насамперед авіація та далекобійні ракети.
відбивається від підлодок, авіації, флоту, кібер нападів.... з довжиною фронту в сотні кілометрів!!!!
130 бригад армейского типа набрали.
Это одних танков к примеру надо 3000-4000. Наберут еще сто и хлопцы в одних трусах будут.
Потому, что их и нет. Есть другие менее опасные пути для воровства.
Эти п**ры забывают шо если бы Украину пуйло захватив ,с её суммарным потенциалом он попер бы на Прибалтику и Польшу через год два 100% и бежали бы европейцы к побережью Франции как в 1942 теряя памперсы вместе с шольцами и моравецкими.
Нічого дивного, що для ВПК штатів вигідно, щоб ця війна тривала довго і ще довше тримала світ, особливо, Європу в напрузі.
Але все одно США велика подяка.
Деградация западной военной аналитики: все это ради хайпа, тупые или финансовый интерес?
Зин, ой, Зермак?