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США виділили Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,україна

З початку повномасштабної агресії Росії США виділили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це включає понад 43 мільярди доларів військової допомоги, йдеться в аналізі наданої Україні допомоги

Про це пише The Washington Post. інформує Цензор.НЕТ.

"Експерти розглядають цю суму як масштабні інвестиції в союзника США, яких не було принаймні з часів Другої світової війни", - пише видання з посиланням на експертів Інституту Брукінгса.

Зазначається, що американське фінансування спрямоване на постачання зброї, навчання, медикаменти, генератори та відновлення.
"Це включає військову допомогу на суму понад $43 млрд", - інформує видання.

У Washington Post нагадали , що наступного ж дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден санкціонував пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. За інформацією Пентагону, він включав стрілецьку зброю та боєприпаси, а також бронежилети та спорядження для захисників України на передовій. Далі - ще десяток пакетів допомоги, оголошених для України, оскільки війна триває.

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Всього США надіслали Україні 66,2 мільярда доларів - у військовій, фінансовій та гуманітарній допомозі.

Експерти, пише Washington Post, вважають цю суму величезною інвестицією в союзника США, якої не було принаймні з часів Другої світової війни. План Маршалла з поправкою на інфляцію становив приблизно 150 мільярдів доларів за три роки.

Утім попри те, що Сполучені Штати є головним донором України, інші країни виділяли набагато більший відсоток свого ВВП для фінансування зусиль Києва, нагадали у Washington Post.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Дякуємо США !!! Боже берижи Америку !!!
ще б непогано було б ввести в Україні на 10-20 років зовнішнє правління і посадити усю до наги зе-олігархічну мафію запроданців, колоборантів і банально агентів фсб !!!







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07.08.2023 07:17
+9
про ракети питай у зе влади, яка замість їх будувати 2ю5 роки дивилася в дупу )(уйлу, шукаючи там десь глибоко "мір", судячи з усого "сруцькій мір" т а безбожно крала на "великому крадівництві" будуючи догори для кацапських танків, ббм, градів, тощо ... судячи з усього переставати красти, наживатися на війні вони не збираються ...



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07.08.2023 07:27
+8
"Международная помощь для Украины составила 170 млрд евро. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики в четверг, 29 июня."
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07.08.2023 07:12
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про ракети питай у зе влади, яка замість їх будувати 2ю5 роки дивилася в дупу )(уйлу, шукаючи там десь глибоко "мір", судячи з усого "сруцькій мір" т а безбожно крала на "великому крадівництві" будуючи догори для кацапських танків, ббм, градів, тощо ... судячи з усього переставати красти, наживатися на війні вони не збираються ...



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07.08.2023 07:27 Відповісти
Остались две опции тяжелые ракеты и современные самолеты-вертолеты.
Их США похоже будут использовать на переговорах с рашкой.
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07.08.2023 08:34 Відповісти
Лавриненко , ты точно из тех 🤢🦠🤡🎪73% , которые орали «хоть поржем» ,
хуже не будет» , разминировали Чонгар , отводили танковые подразделения , уничтожили ракетные программы , РОЗВЕДКУ , посадив болтливого 👅👅👅БУДАНОВА
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07.08.2023 09:34 Відповісти
Передо мной часа 4 Зеленский прыгал на корпоративе во Фридом-хаусе.. . Чего бы это я его выбирал? Может еще кордебалет в президенты выбрать? П.С, Но если США дают нам АТАКАМСЫ, а я не знаю, то пардон муа.
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07.08.2023 19:21 Відповісти
"Международная помощь для Украины составила 170 млрд евро. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики в четверг, 29 июня."
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07.08.2023 07:12 Відповісти
Из них США дали почти 70, все верно.
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07.08.2023 08:32 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже берижи Америку !!!
ще б непогано було б ввести в Україні на 10-20 років зовнішнє правління і посадити усю до наги зе-олігархічну мафію запроданців, колоборантів і банально агентів фсб !!!







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07.08.2023 07:17 Відповісти
зовнішнє управління викачає все з України назовні! Україна це вже проходила не раз і не два....
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07.08.2023 08:04 Відповісти
Зовнішнє управління, це коли в Україні при владі не українці. Зараз в Україні хто при владі?
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07.08.2023 09:14 Відповісти
Управляли ЗАПРОДАНЦЫ КАЦАПО-………, а теперь пусть лучше США+ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
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07.08.2023 09:36 Відповісти
зовнішнє управління("зелений насос" викачає все з України назовні!(
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07.08.2023 10:53 Відповісти
Ти хто по національності?
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07.08.2023 09:15 Відповісти
"ще б непогано було б ввести в Україні на 10-20 років зовнішнє правління і посадити усю до наги зе-олігархічну мафію запроданців, колоборантів і банально агентів фсб !!!" --- діло не в запроданця і колаборантах,а в мудрому наріді, котрий піде і вибере інших таких самих, американці не можуть взяти і вправити мозги людям, якщо самі люди це не усвідомлять, діло не тільки в українській владі, а в суспільстві в цілому
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07.08.2023 08:48 Відповісти
І ще одне інтересне запитання,чому ви думаєте,що якщо прийдуть американці то в Україні настане рай на землі,коли українське суспільство мало змогу самостійно за 30 років побудувати успішну і сильну державу,і для цього були передумови,але або не змогли,або не захотіли, і не треба зараз кивати на те,що в цьому тільки влада винна,тоді коли українське суспільство спокійно собі приводило тих корупціонерів у владу і з радістю тією корупцією користувалося в своїх інтересах і задля вирішення своїх питань. Зараз до речі ті табуни ухилянтів котрі тікають за кордон даючи шалені взятки показують,що по суті мало що і змінилося в головах у самих людей. То чому ви вирішили,що якщо прийдуть американці то тут буде ледве не Південна Корея? Українці все життя сиділи,ходили вибирали кретинів у владу, користувалися коррупцією і далі це роблять навіть зараз. Судячи по тих грошах котрі заробили воєнкоми за півтора роки війни котрі йдуть то попит на послуги по виїзду за кордон шалений, то про що можна говорити взагалі? Суспільство мріє про європейське життя,про закон і порядок,а живе зовсім по іншому
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07.08.2023 08:57 Відповісти
Каков поп 🤡🤢- таков приход ! ЗЕЛЕНЕЧМО 4*Уклонист! Дурной пример заразителен
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07.08.2023 09:38 Відповісти
Ну так получається що мудрий нарід такий самий як і зеленечмо, для чого тоді розказувати,що у всіх бідах винна тільки влада,а нарід святий? Получається що це в цілому українське суспільство дегенеративне, погрязло в коррупціях,взятках,кумівстві і інших подібних речах, і що саме смішне це суспільство сидить і чекає коли до них прйдуть чи там американці,чи то німці чи хтось інший і влаштує їм рай на землі, при цьому продовжуючи ходити вибирати ідіотів і жити так як вони і жили на протязі усієї незалежності, і якщо люди це стадо баранів котрі дивляться на когось хто робить неправильні речі і це повторяють за ними то це реально дебіли у котрих немає клепки в голові
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07.08.2023 09:47 Відповісти
Влада- приклад для того народу,котрий її обрав
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07.08.2023 10:56 Відповісти
Шо вони ці цінники викочують??? Русня лише ЗА РІК витратила 114 мільярдів доларів:

https://www.unian.ua/war/rosiya-za-rik-viyni-v-ukrajini-vtratila-cili-armiji-i-vitratila-114-4-milyarda-forbes-12159678.html

А ці все нагадують про те, які вони щедрі... Це сльози просто, і якщо допомога буде далі на такому ж рівні, то Україні буде ДУЖЕ важко.
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07.08.2023 07:20 Відповісти
Помогали не только США и в целом Украина получила столько же сколько РФ тратит.
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07.08.2023 08:31 Відповісти
Ви не плутайте економічну/гуманітарну допомогу з військовою. Остання склала близько 16 мільярдів. Якщо скласти американську та європейську, то все одно не виходить така ж сума як у русні...

Я розумію - дуже хочеться вірити у те, що нам надають всього у достатніх кількостях, але це, на жаль, не так...
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07.08.2023 08:56 Відповісти
Союзники выделяют военную помощь и деньги, как тратить эти деньги дело Украины.
В РФ тоже т.н. военный бюджет это не чистая оборонка, там масса всего зашиты и коррупционных схем множество. Что до достатних килькостей, ну если бы мы сформировали не 130, а 200 бригад, то и весь мир их бы не обеспечил никогда.
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07.08.2023 09:09 Відповісти
Йдеться не про те "как тратіть еті дєньгі" (тим більше, що нам надають допомогу військовим обладнанням, а не "живими" грошима). Говоримо про обсяги, витрачені союзниками та руснею на війну. А вони є неспівставними з кацапськими витратами.

І до чого тут кількість бригад? Нам зараз потрібні насамперед авіація та далекобійні ракети.
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07.08.2023 09:19 Відповісти
Абсолютно согласен....всемэто замыливание глаз....
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07.08.2023 12:27 Відповісти
Мне кажется в Афганистане, в разы больше потратили. Без какого либо результата.
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07.08.2023 07:25 Відповісти
Майже два трильйони. Але там вони були 20 років...
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07.08.2023 07:27 Відповісти
і не забувай, що це 2 трлн. за 20 років потрачено на боротьбу проти голозадих талібів, які крім автоматів по-великому рахунку нічого іншого і не мали! в той час Україна відбивається від "втАрой Арміі мірА"!!!!

відбивається від підлодок, авіації, флоту, кібер нападів.... з довжиною фронту в сотні кілометрів!!!!
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07.08.2023 07:41 Відповісти
Саме так. Там партизани, а тут регулярна армія. І вони, маючи тотальну перевагу, так нічого і не спромоглися зробити.
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07.08.2023 07:58 Відповісти
Censor , bante kacapov....a to oni tut uzhe dialogi mezhdu soboi vedut
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07.08.2023 08:55 Відповісти
ru-bot#3
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07.08.2023 08:53 Відповісти
ru-bot#2
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07.08.2023 08:52 Відповісти
Они их потратили на себя, на свою армию которая там воевала. Афганское правительство получило за 20 лет пару сотен миллиардов.
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07.08.2023 08:22 Відповісти
Бо вони там були фізично присутні. Звісно, що вони ці гроші на себе витратили. Було б дивно, якщо б вони, маючи там свій військовий контингент, витрачали ще шалені гроші на підтримку місцевого (читай, корумпованого) уряду.
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07.08.2023 09:00 Відповісти
ru-bot#1
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07.08.2023 08:51 Відповісти
і в той же час із кожного утюга хлопці з фронту просять то на дрон то на тепловізор то на машину.
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07.08.2023 07:26 Відповісти
*зовсім не йдеться
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07.08.2023 07:50 Відповісти
Это потому, что армия огромная.
130 бригад армейского типа набрали.
Это одних танков к примеру надо 3000-4000. Наберут еще сто и хлопцы в одних трусах будут.
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07.08.2023 08:29 Відповісти
навіть не так! не 66млрд, а 66,6666 млрд.! щоб шість шісток, щоб все було по сатанинському фен-шую!
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07.08.2023 07:38 Відповісти
Захід -- раз ви сериозно втягнулись в допомогу Украіні -- даваите більше зброі -- бо рашка сама виходити не хоче -- тільки під примусом
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07.08.2023 07:43 Відповісти

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07.08.2023 08:02 Відповісти
А скільки вкрадено ще невійськового призначення!
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07.08.2023 08:08 Відповісти
А як би вони ще за використанням слідкували...бо грошова на офшорах вже, гуманітарна на торгівельних платформах типу олх, пром і в супермаркетах..та і військовою приторговують..а ми потім монобанками збираємо, збираємо волонтерам на закупівлю необхідного.
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07.08.2023 08:07 Відповісти
Они следят и внимательно, несколько комиссий присылали которые хищений с американской помощи не обнаружили.
Потому, что их и нет. Есть другие менее опасные пути для воровства.
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07.08.2023 08:26 Відповісти
То поганенько шукали. Є 101 спосіб, як обдурити й вкрасти легально.
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07.08.2023 10:12 Відповісти
В Афгане американцы воевали сами и потратили 85 процентов денег на себя же.
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07.08.2023 08:24 Відповісти
Атряди путіна повилізали...Амєріка ваюєт с расієй да паслєднєва украінца...За кого голосував?
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07.08.2023 08:35 Відповісти
Эта сумма завышена в разы так как военная помощь состояла в основном из старых или списанных вооружений которые считали по цене новой заводской...что не есть правильно о чем признал аудит в самой США.
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07.08.2023 08:18 Відповісти
Не верьте этим цифрам с потолка.Часть этой суммы зеплесень просто отправила обратно фирмам-прокладкам,часть не дошла,львиная доля на транспортировку,гуманитарку и как же без союзников прущих нам старый советский непотреб а получающие взамен из этих денег современную американскую технику,при этом ворчащие что мол Украина неблагодарная.
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07.08.2023 08:21 Відповісти
Одна Польша вместо т72 и Мигов получила Абрамсы и ф16..полностью обновив свой военный потенциал....но Украина не благодарна.
Эти п**ры забывают шо если бы Украину пуйло захватив ,с её суммарным потенциалом он попер бы на Прибалтику и Польшу через год два 100% и бежали бы европейцы к побережью Франции как в 1942 теряя памперсы вместе с шольцами и моравецкими.
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07.08.2023 08:33 Відповісти
А чому Польша вместо т72 и Мигов получила Абрамсы и ф16?
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07.08.2023 08:40 Відповісти
Мабуть тому, що її не Єрмак очолює.
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07.08.2023 08:51 Відповісти
Я також не знаю, ми захищаємо весь ЄС, могли полякиі асфальтом взяти .
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07.08.2023 09:01 Відповісти
Гуманітарку зелень продасть в магазинах і відстьобне клоуну його долю.
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07.08.2023 08:43 Відповісти
Жаль что не деньгами, дороги не за что строить
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07.08.2023 09:11 Відповісти
Більшість цих грошей США з легкістю "відбили' через зростання замовлень на експорт американської зброї у світі, тих самих хаймерсів, гаубиць, *********** до них, не кажучи про ракети, авіацію і ППО.
Нічого дивного, що для ВПК штатів вигідно, щоб ця війна тривала довго і ще довше тримала світ, особливо, Європу в напрузі.
Але все одно США велика подяка.
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07.08.2023 09:39 Відповісти
Я поражаюсь тому, как некие западные аналитики пытаются натянуть сову на глобус, сравнивая украинскую войну с "Бурей в пустыне" и советуют тактические ходы и близко не уместные в украинских реалиях


Деградация западной военной аналитики: все это ради хайпа, тупые или финансовый интерес?
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07.08.2023 11:26 Відповісти
А Європа в цей час фінансує рашистську орду купуючи нафту у рашки, нафтопровід "Дружба" не зупиняється.
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07.08.2023 12:39 Відповісти
где деньги, Зин, ой, Зермак?
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07.08.2023 20:04 Відповісти
 
 