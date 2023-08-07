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Ворог ударив із артилерії по Очакову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 6 серпня, о 10:11 та 11:35 ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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