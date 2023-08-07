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На окупованій Луганщині місцевих зрадників замінюють на російських чиновників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,арміярф,рашисти

На території окупованої Луганської області місцевих зрадників замінюють на чиновників з Росії.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники продовжують замінювати місцевих колаборантів на чиновників з РФ. Бо розраховувати на довіру від зрадників росіяни не бажають. Втім, офіцерам із силових структур так званої ЛНР швидко знайшли застосування – їх відправляють на фронт. На це очікують співробітники "МГБ ЛНР" та інших відомств", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, нещодавно отримав повістку начальник паспортного столу з Довжанська.

Лисогор додав, що на фронті до мобілізованих на окупованій території теж "особливе" ставлення. Віднедавна їм заборонили користуватися особистими мобільними телефонами. Покарання – підвал.

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Для зв’язку із рідними у військовій частині надають загальний для усіх смартфон, який зберігається у командира. Ці обмеження не стосуються росіян – тільки місцевих.

Автор: Марина Макєєва
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Толи ещё будет...путин введи войска....данбас порожняк не гонит...ми не хотим кормить евросоюз....и.тд.
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07.08.2023 08:59 Відповісти
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07.08.2023 09:02 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись
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07.08.2023 09:03 Відповісти
тепер вони отримають ПОВНУ свободу : хочеш сковородку лижи довгим язиком, хочеш сраку підсмажуй на вогнищі.
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07.08.2023 09:39 Відповісти
В будь-якому місті України серед таксистів (звичайно, співвідносно населенню взагалі) завжди був найбільший відсоток любителів всього савєцько-раїського: шансону, *****, расіяродінасланоф і вотетовотвсьо...
В т.ч. і на луганщині. Випрошували - отримуйте! Карма однако
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07.08.2023 11:54 Відповісти
Зрадників зневажають й ті, до кого вони переметнулися.
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07.08.2023 09:25 Відповісти
"Вазьми российский паспорт - атдай Путину жизнь!"
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07.08.2023 09:32 Відповісти
Значить на фронті справи капЄць. Бо чиновники повинні взяти зброю, щоб Бамбас нє дамбілі. А свято місце пусто не буває - он яка черга на шматок пирога.
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07.08.2023 09:35 Відповісти
Досить таксистам бамбіть за гроші
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07.08.2023 12:01 Відповісти
Всіх в міждународний розшук як терористів.Щоб навіть після війни ця погань нікуди не змогла рипнуться і їх сім'ї
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07.08.2023 17:36 Відповісти
 
 