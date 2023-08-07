На окупованій Луганщині місцевих зрадників замінюють на російських чиновників

На території окупованої Луганської області місцевих зрадників замінюють на чиновників з Росії.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Загарбники продовжують замінювати місцевих колаборантів на чиновників з РФ. Бо розраховувати на довіру від зрадників росіяни не бажають. Втім, офіцерам із силових структур так званої ЛНР швидко знайшли застосування – їх відправляють на фронт. На це очікують співробітники "МГБ ЛНР" та інших відомств", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, нещодавно отримав повістку начальник паспортного столу з Довжанська.

Лисогор додав, що на фронті до мобілізованих на окупованій території теж "особливе" ставлення. Віднедавна їм заборонили користуватися особистими мобільними телефонами. Покарання – підвал.

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Для зв’язку із рідними у військовій частині надають загальний для усіх смартфон, який зберігається у командира. Ці обмеження не стосуються росіян – тільки місцевих.