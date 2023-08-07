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Візит Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці серпня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Російський диктатор Володимир Путін може приїхати на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом наприкінці серпня.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі терміни побічно згадало видання Hurriyet, розповідаючи про заплановану зустріч уряду, де говоритимуть про майбутнє "зернової угоди".

7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирає урядовців, щоб обговорити майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та економічні плани для Туреччини, а також дипломатичну роботу Туреччини для наближення миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган про візит Путіна до Туреччини: Дати ще немає, але сподіваюся, що цього місяця

Зазначається, що на засіданні планують розглянути "стратегії, які може застосувати Туреччина для того, щоб зерновий коридор знову запрацював", а також "можливий візит до Туреччини російського президента Володимира Путіна наприкінці цього місяця".

Також будуть говорити про схвалення вступу Швеції до НАТО, відносини з ЄС, інші двосторонні відносини з країнами у регіоні.

Читайте також: Туреччина готова переробляти російське зерно на борошно та постачати до Африки, - Ердоган
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Топ коментарі
+6
Якщо Ердоган ******** полювання, то може дуже рідкісну тварюку вполювати, та вписати своє ім'я у світову історію!
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07.08.2023 10:40
+3
Усьо - капець! У серпні весь Стамбул сяде на карантин!
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07.08.2023 10:42
+3
Він "вполює" (якщо дійсно це станеться) звичайного "попку-імітатора"
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07.08.2023 10:44
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Якщо Ердоган ******** полювання, то може дуже рідкісну тварюку вполювати, та вписати своє ім'я у світову історію!
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07.08.2023 10:40 Відповісти
Він "вполює" (якщо дійсно це станеться) звичайного "попку-імітатора"
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07.08.2023 10:44 Відповісти
Что тоже неплохо. На одного имитатора будет меньше. Но я думаю что на встречу с Эрдоганом путлер не решится послать двойника.
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07.08.2023 10:57 Відповісти
А ти вважаєш що він ще ІСНУЄ? Моя думка - Вже не один рік Кремлем керує ""многочлєн" Тобто "колективний Путін" Кодло рулить і виставляє народу "мавпу з кониками" Запахне смаленим - "мавпу" придушать і звалять все на неї - як Хрущов усе звалив на Сталіна
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07.08.2023 11:29 Відповісти
Хорошая мысль. Но я думаю (конечно могу ошибаться), но путлер еще живой. Так что челядь его до сих пор боится. Вот, например, в комнату к Сталину челядь зашла только на следующий день после его смерти. И появился Хрущев с его оттепелью.
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07.08.2023 11:41 Відповісти
Думаєш - Путіна можна порівнять з Сталіним? Так - "дешева підробка" Він опирався саме на радянські опори - ВПК та запаси ще сталінських часів Подивися - вже в хід пішли Б-1 А вони ще при Сталіні розроблялися! Все розроблене при ньому - "понтове" І екземпляри не масові і їх показники не такі як чекалося
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07.08.2023 11:57 Відповісти
эрдоган агент фсб?
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08.08.2023 14:02 Відповісти
яке там полювання? вони, ***** та ердоган, ідейно між собою значно ближче, ніж Туреччина з Европою. диктатор диктатору друг, брат і таваріщ.
під час Другої світової турки торгували з гітлером до останнього, поставляли їжу, метали, нафту. якщо не помиляюся, то до антифашистської коаліції офіційно вони приєдналися у лютому 1945-го.
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07.08.2023 11:25 Відповісти
Усьо - капець! У серпні весь Стамбул сяде на карантин!
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07.08.2023 10:42 Відповісти
Пусть двойника, но придется отправлять. Турция это немногое оставшееся через которое можно будет наращивать экспорт газа в Европу после дестабилизации Африки.
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07.08.2023 10:45 Відповісти
А скорее всего опять где то на территории России.
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07.08.2023 11:13 Відповісти
А *уйло не боїться що його там арештують?
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07.08.2023 10:51 Відповісти
Турки Гаагу не підписували -- так шо ім пох
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07.08.2023 10:53 Відповісти
А, як же обовʼязковий арешт ***** у країнах ЄС ??? Чи Турція вже частина мошковії?? Продажний Іуда!!
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07.08.2023 10:53 Відповісти
В Турція країна ЕС? Вона підписувала статут того суду?
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07.08.2023 10:57 Відповісти
Та в тому то й справа, у 2016 заморозила свій вступ до ЄС та я так розумію взяла курс до рашки. Ще невідомо чи не слідкували орки за допомогою турків за нашими територіями та ЗСУ завдяки байрактарам - так байрактари нищили тактично та чи не видавали стратегічну ситуацію з озброєнням
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07.08.2023 11:03 Відповісти
Прийшло врем'я *********** историй зрады.
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07.08.2023 11:20 Відповісти
Час! Чи не на часі ? Чи ви за візит ?
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07.08.2023 11:32 Відповісти
Ось Вам подвійні стандарти в дії. Туреччина накачавши мязи західними інвестиціями та технологіями завдяки членству в НАТО колись таки НАТО зрадить і повернеться в свій первісний стан. Ну от не виходить у народів завдяки зовнішньому впливу "перескакувати" через етапи розвитку... "******* Туреччина" просто розмальована ширма якою прикривається недорозвинуте авторитарне суспільство. Буквально за декілька років Турцію можна знову запхати в паранжу...
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07.08.2023 11:04 Відповісти
Пам'ятаю часи, коли в Туреччину возили ложки, тарілки,іграшки, коси, серпи, пластикові столовські підноси і іншу хрєнь. І було там 2 канали телебачення всього, а у нас вже з десяток. А звідти тільки гроші. Потім туди коси-серпи, назад світера та труси. Потім туди тільки гроші на товар. Бо в них вже було все своє, а в нас зникло.
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07.08.2023 11:21 Відповісти
Останній Візит Путіна до Туреччини, ймовірно, відбудеться наприкінці серпня Джерело: https://censor.net/ua/n3435814
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07.08.2023 11:16 Відповісти

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07.08.2023 11:27 Відповісти
При правильном подходе Эрдоган из Путина за месяц янычара сделает.
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07.08.2023 11:39 Відповісти
на полоски хай порежет и возле флага повесит
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08.08.2023 14:03 Відповісти
Сейчас Пыня, стоя на табуретке, учит киселевский стишок про Эрдогана.
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07.08.2023 12:20 Відповісти
Давно не трахались, очень соскучились...
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07.08.2023 12:26 Відповісти
Вони ж воюють з НАТО
І тепер їх головнокомандуючий поїде в тил супротивника з візитом?!

Що за маячня!?
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07.08.2023 12:50 Відповісти
 
 