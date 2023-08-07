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Росія оголосила в розшук українську журналістку Яніну Соколову, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соколова,яніна

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українську журналістку та телеведучу Яніну Соколову. Слідчий комітет РФ заявляє, що журналістка "висловила позицію про необхідність вбивства росіян за національною ознакою".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський "ТАСС" із посиланням на міністерство РФ.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу", - йдеться у картці Соколової.

Проте не вказано, за якою саме статтею Кримінального кодексу розшукується журналістка.

У березні її було внесено Росфінмоніторингом до списку терористів і екстремістів.

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Зазначимо, що насправді в ефірі програми "Говорить великий Львів" у кінці липня 2022 року Соколова висловлювала думку, що російських військових не варто брати в полон, а потрібно ліквідовувати на полі бою, після скоєних в Україні воєнних злочинів, як-от кастрації українських захисників та теракт у колонії в Оленівці з українськими військовополоненими.

Зазначимо, Яніна Соколова - українська журналістка, громадська діячка, блогерка. Авторка і ведуча програми "Рандеву" на 5 каналі, проєктів на YouTube: "Вечер с Яниной Соколовой" та "Соромно!". Засновниця проєкту "Я, Ніна" на допомогу онкохворим, медіаамбасадорка HeforShe в Україні, волонтерка.
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Топ коментарі
+44
з такою рекомендацією..., Яніна варта, щоб її дивитись частіше. наше їй шанування!
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07.08.2023 11:06
+40
Так можна всіх українців оголосити у розшук, бо ми всі хочемо, щоб ви здохли, виродки!
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07.08.2023 11:11
+32
Яніна! ЛЮТИЙ РЕСПЕКТ!!! Найкращої реклами й не вигадаєш!
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07.08.2023 11:09
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Так і я про те ж саме. Немає такої нації - рускій. Відповідно немає і національної ознаки.
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07.08.2023 13:18 Відповісти
А чего ее искать приезжайте в Київ.
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07.08.2023 13:06 Відповісти
Дірку ти від бублика отримаєш,а не Яніну! Майже цитата...
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07.08.2023 13:23 Відповісти
Ну хоть не за матюки.
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07.08.2023 14:08 Відповісти
Щиро вітаю!
Медальку від преZEдента й Пєканов/Комаро/Потапенко можуть отримати, це дійсно визнання!
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07.08.2023 15:05 Відповісти
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