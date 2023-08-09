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Новини Політика України
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ВР (11733) Холодов (74)

У ВР зареєстровано постанову про складання мандата нардепом "Слуги народу" Холодовим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

холодов

У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний проєкт постанови

"Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє припинити достроково повноваження народного депутата України Холодова Андрія Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - йдеться в документі.

Також читайте: Нардеп від "Слуги народу" Холодов пояснив, що складає депутатські повноваження через хворобу в родині

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що нардеп "Слуги народу" Андрій Холодов виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. Щонайменше у червні та липні 2022, а також травні і липні 2023 року він перебував на Кіпрі. 31 липня Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата. Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Холодова виключили з партії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А де підозра? Чого не об'явлено в міжнародний розшук???
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07.08.2023 14:24
+7
Яке покарання понесуть хламідія-шуляк, з приводу того, що вони не бачили семимісячну відсутність свого слуги на робочому місці?
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07.08.2023 14:30
+6
Вопрос риторический. Какое наказание понесут Зеля и Разумков, дававших личное поручительство за этого кума Медведчука перед журналистами во время предвыборного скандала в 2019 году? Никакого
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07.08.2023 15:21
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А де підозра? Чого не об'явлено в міжнародний розшук???
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07.08.2023 14:24 Відповісти
Пфф, голова НБУ в розшуку, і що? Віденську каву попиває, не ховається.
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07.08.2023 14:54 Відповісти
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07.08.2023 16:13 Відповісти
А вы смогли бы потратить все за один месяц?А он не уложился..
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07.08.2023 14:28 Відповісти
Яке покарання понесуть хламідія-шуляк, з приводу того, що вони не бачили семимісячну відсутність свого слуги на робочому місці?
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07.08.2023 14:30 Відповісти
Карточка "голосувала"?
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07.08.2023 14:34 Відповісти
Вопрос риторический. Какое наказание понесут Зеля и Разумков, дававших личное поручительство за этого кума Медведчука перед журналистами во время предвыборного скандала в 2019 году? Никакого
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Виишов би на трибуну і розказав якого хера перся в депутати , на шо надіявся
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07.08.2023 14:43 Відповісти
В смислі для чого? Став із нікому не відомого бидла нікому не відомим мільярдером і поїхав жити на Кіпр.
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07.08.2023 15:21 Відповісти
Все у людей нормально. Прибарахлився, виїхав, склав мандат за непотрібністю, поповнив батальон Відень чи Монако. Там десь і голова НБУ "в росшуку" розслабляється та решта наближених.
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07.08.2023 14:53 Відповісти
Данилов з Стефанчуком щодо накладення санкцій на цю ОСОБУ, дивно мовчить, витріщивши очі… Безкарність від привладних, спонукає ТАКИХ до ЗРАДИ!! На які копійки, животіють оті БЗДІЖенці із усією челяддю та автопарками, за кордонами?? Голова ДержПрикорд мабуть, пояснить, як вони перетнули КОРДОН ДЕРЖАВНИЙ! Це до них звертається Зеленський, що в Україні війна, але ж вони утікли..
Прогнило моноболото у ВРУ…, це знають і Західні парнери!
Яка якість 73% виборців, що прийшли у другому турі, такі і від них «нардєпи»…, тому 27% і захищають Україну!!
Слава Захисникам України!!
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07.08.2023 14:59 Відповісти
було б чудово,якби "слуги" з ЗаЖопниками ВСІ написали заяви на складання депутацьких повноважень!
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07.08.2023 15:09 Відповісти
Говорят Путин давно готов заключить мир на условиях Украины, вывести войска и вернуть Крым но с единственным условием - немедленное возобновление Е-декларирования депутатами ВР. В ОП продолжаются поиски компромисса.
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07.08.2023 15:47 Відповісти
Бабла натырил и в кусты.
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07.08.2023 16:14 Відповісти
Еще одному дали "тихонечко в лес уйти".Несите следующего такого же.
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07.08.2023 16:16 Відповісти
 
 