763 об’єкти культурної спадщини постраждали в Україні через російську агресію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано 763 об’єкти культурної спадщини.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"Пам’ятки архітектури складають 241 об’єкт, архітектури та містобудування - 218, історії - 185, архітектури та історії - 28, монументального мистецтва - 19, містобудування та монументального мистецтва - 17, археології - 18, архітектури, містобудування та історії - 27, містобудування - 5, науки і техніки - 2, садово-паркового мистецтва - 1, архітектури, містобудування та монументального мистецтва - 1, архітектури та монументального мистецтва – 1", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 625 пам’яток, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.
Зокрема, об’єктів національного значення - 105, місцевого значення - 595, щойно виявлених - 63.
Будь ласка, зачекайте...
"Державний канал замовив написання текстів на 2,5 млн грн піарнику Зеленського"- ЦЕ ПРО КАНАЛ FREEDOM КАНАЛ КОТРИЙ МОВИВ АГЛІЙСЬКОЮ ЗРОБИЛИ КАЦАПСЬКОМОВНІМ ДЛЯ 95 КВАРТАЛУ!
НОВИНИ ВІД АМЕРИКАНСЬКИХ СПОНСОРІВ МАРОДЕРСТВА НА БАКОВІЙІ!
Більшість американців виступають проти виділення додаткових коштів на підтримку України у війні з Росією, громадськість розділилася на думці, чи достатньо зробили Штати.
Про це свідчать дані останнього опитування CNN. Так, 55% опитаних вважають, що Конгресу Сполучених Штатів Америки не слід виділяти додаткові кошти на підтримку України, 45% - виступають "за". 51% вважає, що Штати вже зробили достатньо, 48% - що потрібно зробити більш
Фильтруй - те базар
Ці данні потрібні кожен раз використовуватися Україною коли Саліван буде казати як багато допомоги вони дали.
Тут у України повинен бути «повний разрахуеок» по всім збиткам - інфраструктура, житло, майно, культура…
Це триліони $$$.
Світ повинен знати цю цифру.