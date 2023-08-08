За викрадення мера Берислава Шаповалова судитимуть окупаційного голову Нової Каховки Лєонтьєва

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного голови Нової Каховки Володимира Лєонтьєва за фактом викрадення міського голови з Херсонщини Олександра Шаповалова.

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік співпрацював з окупантами та став так званим "головою Новокаховської військово-цивільної адміністрації". Його судитимуть за фактом віддання наказу військовим РФ про позбавлення свободи цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України). 19 березня 2022 року обвинувачений віддав наказ підлеглим російським військовим незаконно затримати та ув’язнити Бериславського міського голову Херсонської області.

За його вказівкою чоловіка затримали та помістили до захопленого окупантами приміщення відділу поліції у місті Нова Каховка. Там до нього застосовували психологічний тиск, схиляли до співпраці, не давали їжі, води та медичної допомоги.

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