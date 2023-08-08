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За викрадення мера Берислава Шаповалова судитимуть окупаційного голову Нової Каховки Лєонтьєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

леонтьєв

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо окупаційного голови Нової Каховки Володимира Лєонтьєва за фактом викрадення міського голови з Херсонщини Олександра Шаповалова.

Про це повідомили в прокуратурі Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік співпрацював з окупантами та став так званим "головою Новокаховської військово-цивільної адміністрації". Його судитимуть за фактом віддання наказу військовим РФ про позбавлення свободи цивільної особи (ч. 1 ст. 438 КК України). 19 березня 2022 року обвинувачений віддав наказ підлеглим російським військовим незаконно затримати та ув’язнити Бериславського міського голову Херсонської області.

За його вказівкою чоловіка затримали та помістили до захопленого окупантами приміщення відділу поліції у місті Нова Каховка. Там до нього застосовували психологічний тиск, схиляли до співпраці, не давали їжі, води та медичної допомоги.

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Автор: Марина Макєєва
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Так він затриманий, цей ушльопок?
Чи все знов відбувається заочно і він знаходиться в кацапії?
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08.08.2023 14:24 Відповісти
Заочно
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08.08.2023 14:27 Відповісти
Робити нічого, всі корупціонери та наводчики вже сидять.
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08.08.2023 14:33 Відповісти
 
 