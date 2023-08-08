Нідерланди вивчають, що ще можуть зробити для посилення української ППО, - Рютте
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я знову провів розмову з президентом Володимиром Зеленським і привітав його з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де були представлені Нідерланди. Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн. Ми також обговорили події на фронті та безжальні, невибіркові й жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", - зазначив глава уряду.
За словами Рютте, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну.
"Зокрема, зараз ми розглядаємо, що ще ми можемо зробити для посилення української протиповітряної оборони. Один із способів, яким ми допомагаємо, – це робота з нашими партнерами з навчання українських пілотів польотам на F-16", - підсумував прем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже бажано, щоб в Нідерландах на зміну Рютте прийшов адекватний прем'єр, який також буде підтримувати Україну.
На жаль, рашистська пропаганда дуже потужно працює в країнах Європи і в Нідерландах зокрема.
Ситуація для нас непроста.
А наші зелені мудні викидать сотні мільйонів на дебільні серіали і утримування армії ботів для облизування Єрмака та його підшефного замість того, щоб організувати контрпропаганду хоча б в соцмережах.