Нідерланди вивчають, що ще можуть зробити для посилення української ППО, - Рютте

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я знову провів розмову з президентом Володимиром Зеленським і привітав його з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де були представлені Нідерланди. Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн. Ми також обговорили події на фронті та безжальні, невибіркові й жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", - зазначив глава уряду.

За словами Рютте, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну.

"Зокрема, зараз ми розглядаємо, що ще ми можемо зробити для посилення української протиповітряної оборони. Один із способів, яким ми допомагаємо, – це робота з нашими партнерами з навчання українських пілотів польотам на F-16", - підсумував прем'єр.

Читайте: Перспектива вступу України до НАТО є. Коли - неможливо передбачити, - Рютте