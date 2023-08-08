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Новини За кордоном
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Нідерланди (1116) ППО (1835) Рютте Марк (163)

Нідерланди вивчають, що ще можуть зробити для посилення української ППО, - Рютте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рютте

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я знову провів розмову з президентом Володимиром Зеленським і привітав його з успішною зустріччю в Саудівській Аравії щодо війни, де були представлені Нідерланди. Важливо продовжувати говорити про мир в Україні з цією широкою групою країн. Ми також обговорили події на фронті та безжальні, невибіркові й жорстокі атаки на українські цивільні об'єкти та запаси продовольства", - зазначив глава уряду.

За словами Рютте, Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну.

"Зокрема, зараз ми розглядаємо, що ще ми можемо зробити для посилення української протиповітряної оборони. Один із способів, яким ми допомагаємо, – це робота з нашими партнерами з навчання українських пілотів польотам на F-16", - підсумував прем'єр.

Читайте: Перспектива вступу України до НАТО є. Коли - неможливо передбачити, - Рютте

Автор: Богдан Гуньковський
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08.08.2023 14:54 Відповісти
випросіть а штатах одну гарну бомбу і передайте нам
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08.08.2023 14:57 Відповісти
Рютте йде у відставку.
Дуже бажано, щоб в Нідерландах на зміну Рютте прийшов адекватний прем'єр, який також буде підтримувати Україну.
На жаль, рашистська пропаганда дуже потужно працює в країнах Європи і в Нідерландах зокрема.
Ситуація для нас непроста.
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08.08.2023 15:03 Відповісти
Там і пропаганди не потрібно, наші можновладці все самі добре роблять (крадуть та брешуть).
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08.08.2023 15:07 Відповісти
Там в соцмережах каZапські боти та реальні громадяни Нідерландів, любителі грошей ху@ла, "полощуть" не тільки наших мародерів, а й полк "Азов", з якого ліплять нацистів, переказують, поширюють всю рашистську пропаганду, фейки про війну.

А наші зелені мудні викидать сотні мільйонів на дебільні серіали і утримування армії ботів для облизування Єрмака та його підшефного замість того, щоб організувати контрпропаганду хоча б в соцмережах.
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08.08.2023 15:20 Відповісти
У Вас там в Нідерландах зайвих пару міністрів та депутатів толкових не має? Позичте бо наші якісь браковані тільки крадуть і брешуть.
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08.08.2023 15:05 Відповісти
У цивілізованих країн є унікальна можливість очистити світ від сплетіння фарисейства з людиноненавистю і справжнім тероризмом. Спасибі державі, яка змогла за багато віків подолати перепони, стати сильною.
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08.08.2023 15:30 Відповісти
Желательно в темпе престо!!!!
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08.08.2023 15:33 Відповісти
 
 