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Дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок обстрілу Запоріжжя. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинули дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.

Дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок обстрілу Запоріжжя 01

"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата - Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас.

Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дуєт "Similar girls" та стали учасниками "cover band "Gems"", - йдеться в повідомленні.

Раніше 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ публікувала відео дівчат, які співали пісню та зазначила, що вони - доньки нацгвардійців, які наразі боронять Україну на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули 43-річний чоловік та дві жінки, 19 та 21 років. Ще 9 - зазнали поранень, зокрема 11-місячна дитина.

Також читайте: Одну людину, яку вважали загиблою внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, вдалося реанімувати, - МВС. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28378)


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Топ коментарі
+74
красуні... царство небесне!!! смерть кацам!!!
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10.08.2023 13:46
+56
На відео такі молоденькі та талановиті... Царство вам небесне дівчатка... Смерть та пекло кацапсятині вонючій, біосміттю людства!
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10.08.2023 13:50
+48
Прокляття вам, убивці!!!
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10.08.2023 13:48
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красуні... царство небесне!!! смерть кацам!!!
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10.08.2023 13:46 Відповісти
Маскалям.
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10.08.2023 14:23 Відповісти
яке царство чувак? Де той бог ваш
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10.08.2023 14:26 Відповісти
Баба і кіт

Дівчата, які співають на цьому відео в Запоріжжі, через годину після концерту загинули внаслідок ракетного удару російських терористів.
Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік.

https://twitter.com/i/status/1689584051596775424

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10.08.2023 13:47 Відповісти
Прокляття вам, убивці!!!
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10.08.2023 13:48 Відповісти
На відео такі молоденькі та талановиті... Царство вам небесне дівчатка... Смерть та пекло кацапсятині вонючій, біосміттю людства!
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10.08.2023 13:50 Відповісти
Для нас дівчата були артистами
Для ***** вони нацисти та бЕндерівки
Вічна пам'ять загиблим
Хай зчезне вата з лиця землі
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10.08.2023 13:55 Відповісти
Дівчатка мали чисто російське призвіща. росіяни-ви нелюді!
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10.08.2023 17:59 Відповісти
Я навіть вибуху не чув. Вдарили по мікрорайону який в іншому кінці міста. А дівчатам царство небесне.
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10.08.2023 13:56 Відповісти
Шкода дівчаток, трагедія.. (((( Будьте прокляті кацапи у вікі віків!
Внаслідок підриву кацапських військових об'єктів всі живі, принаймні цивільні - всі живі, тільки вікна вилітають. А нелюди навмисно розстрілюють українців, цивільних, маленьких, молодих, старих, нелюдам пох куди стріляти, аби знищувати нас.. Сцуки мерзенні !!
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10.08.2023 14:05 Відповісти
Мразота рашистська, ви не повинні жити на планеті Земля, ви хвора нація і повинні здохнути.
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10.08.2023 14:09 Відповісти
Це якись піздець, я вибачюсь але в ватному Запоріжжі знайшлось дві світлі людини й тих вбили фашисти
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10.08.2023 14:11 Відповісти
******* в тому, що Запоріжжя ти назвав ватним. Це місто зупинило навалу орків та мало не щодня потерпає від обстрілів. Я тут живу. З самого народження. Запоріжжя було й буде українським містом зі славною козацькою історією. Так що, вата у тебе в голові, нешановний!
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10.08.2023 14:39 Відповісти
Це моє рідне місто в якому я народився та прожив більшу частину мого життя і я не ношу рожевих окулярів я знаю на всі сто що якщо б не ультрас з Дніпра та Харькова та деяка активна молодь з самого ЗП - сидів би ти зараз в ЗНР з москальським паспортом! Більшість містян - терпіли та ватники які 20 років як скот їздять на маршрутках перероблених з вантажівок та спілкуються виключно російською. Так це не бамбас де було повно ждунів руцького миру але ось скажи мені скільки в співвідношенні розмовляють українською? 90 до 10 чи навіть 95 до 5 на користь російської!! Може щось після війни й змінилося але мені було достатньо клоунади 2019 щоб остаточно прийняти рішення та поїхати де очі глядять й не чути усього цього - "а какая разница"
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10.08.2023 17:15 Відповісти
Запорожье- украинский город, где люто ненавидят рашистов.Мои родные и многие знакомые сейчас воюют, к сожалению некоторых уже нет...И какое ты имеешь право навешивать ярлыки, болван? ...А девчонкам -вечная память...
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10.08.2023 18:20 Відповісти
Ти для початку май повагу до тих самих загиблих та пиши Українською, на україномовному форумі тоді може і поспілкуємося - а так ти ж і є прямий доказ про що я кажу - вам вже ракети на голову, а ви все - "какая разница", "не в мове дело" і т.д
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10.08.2023 20:29 Відповісти
у 2014-му там шалені мітинги були за рашу топило пів міста. Я не буду навішувати ярлики, але гарно пам"ятаю які там бійки були "за расєю". В Дніпрі так само цілі бійні були.
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14.08.2023 12:41 Відповісти
То ти мабуть все свое свідоме життя в Запоріжжі попрацював як не на Запоріжсталі так в моторсічі?
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10.08.2023 18:54 Відповісти
Ні не все життя - мені достатньо було одного року щоб зрозуміти що це не моє та почати свою справу, але не в тому річ, ватники це не працівники заводів які бухають за прохідною, ватники це всі ті люди системи, що досі сидять по своїх кабінетах, хто в універі, хто в шкільному закладі, вся ця роздута районна та обласна канцелярія, міська архітектура та головна їх філія - мусора, які не хочуть жити за правилами як в європі - вони хочуть жити як на расії, а разом і з ними купа підприємців які харчуються з простих громадян.
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10.08.2023 21:13 Відповісти
Дыйсно, з перерахованим тобою важко не погодитись....
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11.08.2023 12:12 Відповісти
Ти обсераєшь місто в якому народився? Та йди в дупу розумнику! Люди які розмовляють россійською зараз свої житті кладуть на фронті. Багато таких. А ти, "герой клавіатури" сиди за кордоном та не патякай на Запоріжжя!
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12.08.2023 11:03 Відповісти
О-о сам йди ти до сраки, це проста констатація факту! Усі знають що Запоріжжя мусорське місто з переважно російномовним населенням орієнтованим на схід, яке завжди голосувало за російський вектор, навіть після усіх подій 2013-2014 років кого вибирає не-ватний нарід? Вірно опзж, тобто ту ж свму мерзоту яка все це спричинила. А на фронті кладуть свої життя не за своєю волею чи мовоною ознакою - вони пожинають те що сіяли всі ці роки, коли напряму або мовчки підтримували рососію, ось і ти пишеш наративами російської пропаганди - "Ти обсераєшь місто в якому народився?" - ДА і ще раз ДА, і це нормально з точки зору, розумної та свободної людини - критикувати, критикувати - владу, критикувати сусіда, брата, свата - кума... Чи то для тебе нормально коли 73% громадян як барани надивились телевізора та під час війни обирають коміка який не просто ватник а мегаватник у кубі? Як він там казав? - "Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" і ось тобі результати другого туру цирку по Запорізькій обл. - 86,55% при явці 64,26% ~ 55% обрали осе це! То як тобі подобається? - кушай не заляпайся!
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12.08.2023 14:50 Відповісти
Як гарно співає!
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10.08.2023 14:11 Відповісти
А тим часом донька Генпрокурора хоче додому в Монако, бо від Фінляндії її нудить: https://censor.net/ua/news/3436157/donka_genprokurora_kostina_skarjytsya_na_jyttya_u_finlyandiyi_ta_hoche_dodomu_v_monako_fotoreportaj
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10.08.2023 14:12 Відповісти
Для чого нам такий генпрокурор? Він приїхав на заробітки? А у Монако не беруть на роботу ?
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10.08.2023 15:14 Відповісти
Уявляєте друзі скільки отримує цей нахабний генпрокурор !!! Сам живе як вареник у маслі та ще й доньку-шалаву катає по заграницям !
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10.08.2023 15:16 Відповісти
Мені здається, що Монако у згадках цієї шльондри це не країна, а кафе у Києві.
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10.08.2023 15:21 Відповісти
Нехай мене Бог судить,але треба бити по кацапським будинкам,не скло вибивати,а вбивати цих паскуда,їх рідних та близьких,у це треба "грати у двох",а не "в одні ворота", ну а дівчаткам-Царство Небесне,та пробачте нас,що не вберегли.
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10.08.2023 14:21 Відповісти
На масковії свято🤬
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10.08.2023 14:25 Відповісти
Що б ви виздихали рашиська мерзота ,будь проклята росія і все що повязане з цією імперією зла.
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10.08.2023 14:34 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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10.08.2023 15:15 Відповісти
Пздц нет слов.... видимо это те воображаемые иностранные наемники о которых бредят кацапы....
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10.08.2023 15:17 Відповісти
Жах, в той час, як батьки на фронті, їх діти гинуть в тилу. Царство небесне.
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10.08.2023 15:22 Відповісти
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10.08.2023 15:27 Відповісти
Біль, сум, сльози…
Прийми Святий Боже та заспокой душі Янголів Світлани та Христини!
Щирі співчуття батькам та рідним… Святі діти України, майбутнє нашої Неньки…
Горітимите рашисти кацапські у пеклі вічно! Ніколи ніякоі пощади вам падли рашистські не буде!
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10.08.2023 22:02 Відповісти
Туга огортає серце за втрачене життя дівчаток!! Це зробили орки ***** з московії!!
Отой мацковським шансон, у вільній Україні, МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНИЙ!
Московіти *****, це навала онуків тих, хто відправлявав Українців до таборів ГУЛАГУ на СМЕРТЬ!!
Кари, оркам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
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10.08.2023 15:49 Відповісти
Серце кров'ю обливається. Дівчатка дуже артистично виконують пісню. Пісню до болю мені близьку, бо коли під служби в сов.армії співали тихцем в "каптерці" в/ч "Десни"цю пісню в далекому 1976 році чуть-чуть не "загримів" в дис.бат. Правда там не тільки ця пісня була, а й самвидат та др. даже журнал "Плейбой". Якась **** з "своїх" же і здала.
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10.08.2023 15:51 Відповісти
Господи, яке горе!
Нещодавно вийшов з АТБ і вони співали, а я розраховувався карткою і грошей не було.
Я зупинився їх послухав і думаю наступного разу обов'язково матиму спеціально для них гроші.
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ДІВЧАТА!!!!
СЛЬОЗИ!
********* ублюдок путлер, гори в аду падло!
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10.08.2023 16:30 Відповісти
Нестерпний біль за нашими красунями 😪😪😪
Світла памʼять та щирі співчуття родинам - це страшне горе для батьків !!
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10.08.2023 16:49 Відповісти
Спочивайте з миром, дівчата. Вічна Вам пам'ять. А на москалів прокляття та помста.
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10.08.2023 19:13 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🙏
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10.08.2023 19:51 Відповісти
 
 