Дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок обстрілу Запоріжжя. ВIДЕО

Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинули дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.

"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата - Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас.

Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дуєт "Similar girls" та стали учасниками "cover band "Gems"", - йдеться в повідомленні.

Раніше 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ публікувала відео дівчат, які співали пісню та зазначила, що вони - доньки нацгвардійців, які наразі боронять Україну на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули 43-річний чоловік та дві жінки, 19 та 21 років. Ще 9 - зазнали поранень, зокрема 11-місячна дитина.

Також читайте: Одну людину, яку вважали загиблою внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, вдалося реанімувати, - МВС. ФОТО