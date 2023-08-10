Дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина загинули внаслідок обстрілу Запоріжжя. ВIДЕО
Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинули дівчата-музиканти Світлана Сємєйкіна та Христина Спіцина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Матвіївському сільському центрі культури і дозвілля.
"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата - Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас.
Всі пам’ятають Світлану та Крістіну як натхненних та усміхнених дівчаток. Їхні прекрасні голоси і пісні чула вся Україна. Вони грали на всіх наших святах та дарували всім заряджений та гарний настрій! Спочатку, це були сольні виступи Крістіни та гра Світлани в гурті "Діамант", а після вони почали грати спільно, утворили дуєт "Similar girls" та стали учасниками "cover band "Gems"", - йдеться в повідомленні.
Раніше 23 окрема бригада ОГП "Хортиця" НГУ публікувала відео дівчат, які співали пісню та зазначила, що вони - доньки нацгвардійців, які наразі боронять Україну на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули 43-річний чоловік та дві жінки, 19 та 21 років. Ще 9 - зазнали поранень, зокрема 11-місячна дитина.
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Дівчата, які співають на цьому відео в Запоріжжі, через годину після концерту загинули внаслідок ракетного удару російських терористів.
Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік.
https://twitter.com/i/status/1689584051596775424
Для ***** вони нацисти та бЕндерівки
Вічна пам'ять загиблим
Хай зчезне вата з лиця землі
Внаслідок підриву кацапських військових об'єктів всі живі, принаймні цивільні - всі живі, тільки вікна вилітають. А нелюди навмисно розстрілюють українців, цивільних, маленьких, молодих, старих, нелюдам пох куди стріляти, аби знищувати нас.. Сцуки мерзенні !!
Вічна пам'ять...
Прийми Святий Боже та заспокой душі Янголів Світлани та Христини!
Щирі співчуття батькам та рідним… Святі діти України, майбутнє нашої Неньки…
Горітимите рашисти кацапські у пеклі вічно! Ніколи ніякоі пощади вам падли рашистські не буде!
Отой мацковським шансон, у вільній Україні, МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНИЙ!
Московіти *****, це навала онуків тих, хто відправлявав Українців до таборів ГУЛАГУ на СМЕРТЬ!!
Кари, оркам *****, страшної кари!!
Слава Україні!!
Нещодавно вийшов з АТБ і вони співали, а я розраховувався карткою і грошей не було.
Я зупинився їх послухав і думаю наступного разу обов'язково матиму спеціально для них гроші.
ВИБАЧТЕ МЕНЕ ДІВЧАТА!!!!
СЛЬОЗИ!
********* ублюдок путлер, гори в аду падло!
Світла памʼять та щирі співчуття родинам - це страшне горе для батьків !!