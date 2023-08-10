Україна розірвала з РФ угоду про захист інвестицій

Верховна Рада ухвалила рішення про припинення дії угоди між Україною та Росією про взаємний захист інвестицій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада припинила дію Угоди між Україною і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій", - написав він.

Він уточнив, що ініціатива була підтримана 274 голосами народних депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада розширила пільги для бізнесу у непрацюючому законі про "інвестнянь"

Рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою в грудні 1999 року. Вона на міжнародному рівні закріплювала зобов’язання держав щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання спорів, що виникають на їх основі.

Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані. Росія неодноразово порушила ці положення після 2014 року, коли почала війну проти України.

Читайте також: Росія розриває Договір про звичайні збройні сили в Європі, в якому давно не бере участі





