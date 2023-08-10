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Новини
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Україна розірвала з РФ угоду про захист інвестицій

вр,парламент,рада,верховна

Верховна Рада ухвалила рішення про припинення дії угоди між Україною та Росією про взаємний захист інвестицій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Рада припинила дію Угоди між Україною і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій", - написав він.

Він уточнив, що ініціатива була підтримана 274 голосами народних депутатів.

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Рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою в грудні 1999 року. Вона на міжнародному рівні закріплювала зобов’язання держав щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання спорів, що виникають на їх основі.

Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані. Росія неодноразово порушила ці положення після 2014 року, коли почала війну проти України.

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Україна розірвала з РФ угоду про захист інвестицій 01

Автор: 

інвестиції (2053) росія (65073) угода (642) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+9
А як же вагон інвестицій який Зяма привіз від Патрушева з Оману?
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10.08.2023 14:13
+9
А чому Слуги так поспішають,чекали на приход "рускага мира" а тут что та пашло не так
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10.08.2023 14:20
+8
Пройшло дев'ять років війни...
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10.08.2023 14:16
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А як же вагон інвестицій який Зяма привіз від Патрушева з Оману?
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10.08.2023 14:13 Відповісти
так може не привіз нічого ?
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10.08.2023 14:20 Відповісти
Так він привіз їх для 95кагалу
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10.08.2023 14:27 Відповісти
Пройшло дев'ять років війни...
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10.08.2023 14:16 Відповісти
оголосіть, будь ласка, які угоди потрібно було розірвати негайно і скільки часу потрібно на оцінку наслідків таких розривів ?

чи Ви, про "вабще" ?
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10.08.2023 14:23 Відповісти
Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою в грудні 1999 року. Вона на міжнародному рівні закріплювала зобов'язання держав щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання спорів, що виникають на їх основі.

Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані. Джерело: https://censor.net/ua/n3436597

Саме на це, (законодавчий захист мордорівських коштів та прав власності на об'єкти нерухомості) на протязі дев'яти років війни з мордором, я звертаю увагу. Як би цю угоду розірвали ще у 2014 році, найвеличніший не отримував би кошти за "Сватів" і концерти 95 кварталу у кацапщині. Нерухомість і акції державних компаній і юридичних осіб України у Криму були "націоналізовані" мордором ще у 2014 році, а наші державні органи жували жуйку до сьогоднішнього дня, бо спочатку могли забрати липецьку кондфабрику у попереднього президента, а потім, нерухомість у Криму і роялті за прокат та виступи, у діючого. Я вже не кажу нічого про майнові інтереси у економіці кацапстану колишніх та діючих депутатів ВР. Це усе треба було робити ще у 2014 році, бо за цей час фінансові кошти були виведені з українських банків, нерухомість та засоби виробництва переписані на офшорні компанії, а дещо навіть ніхто не замічав. Наприклад, п'ять обленерго до сих пір належать росіянини Грігоришину. Так зрозуміло чи продовжити?
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10.08.2023 14:45 Відповісти
так, так -будь ласка, продовжуйте - я запитував і про всі інші угоди які "вкрай необхідно першочергово розірвати" - з вказанням наслідків які сталися від невчасного розриву
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10.08.2023 14:58 Відповісти
Я бачу, вам сумно і хочеться кому-небуть ... мозги. Мова йде про конкретну угоду (ви читали статтю, яку обговорюють у цій гілці?). Коли буде обговорюватись інша угода, я висловлю своє бачення і розуміння по новій темі. А якщо вам бажається "просто поговорити", то краще сядьте вишивати хрестиком, теж займає час.
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10.08.2023 15:13 Відповісти
Вам не сподобалось що її запізно розірвали але ніяких наслідків для держави це не понесло - який сенс запускати хвилю?
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10.08.2023 15:21 Відповісти
Ви, взагалі, читати вмієте чи тільки писати? Я написав у самому першому дописі, цитую дослівно - "Нерухомість і акції державних компаній і юридичних осіб України у Криму були "націоналізовані" мордором ще у 2014 році, а наші державні органи жували жуйку до сьогоднішнього дня, бо спочатку могли забрати липецьку кондфабрику у попереднього президента, а потім, нерухомість у Криму і роялті за прокат та виступи, у діючого. Я вже не кажу нічого про майнові інтереси у економіці кацапстану колишніх та діючих депутатів ВР. Це усе треба було робити ще у 2014 році, бо за цей час фінансові кошти були виведені з українських банків, нерухомість та засоби виробництва переписані на офшорні компанії, а дещо навіть ніхто не замічав".
Так що хрестиком, хрестиком...
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10.08.2023 15:51 Відповісти
в криму кацапи конфіскували все зовсім на інших підставах і вважати то українськими інвестиціями в кацапію трохи тупо
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10.08.2023 15:59 Відповісти
Я ж кажу вам, хрестиком, хрестиком..., якщо ви не вивчали економіку.
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10.08.2023 16:15 Відповісти
І, будь ласка, не загадюйте мені профіль.
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10.08.2023 16:16 Відповісти
тобто кацапи відібрали майно в криму тому що Україна вчасно не розірвала договір ???
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10.08.2023 18:01 Відповісти
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10.08.2023 18:05 Відповісти
Так-так , там ''свати'' янелоха добре бізнесують.
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10.08.2023 14:28 Відповісти
А чому Слуги так поспішають,чекали на приход "рускага мира" а тут что та пашло не так
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10.08.2023 14:20 Відповісти
Паскудно уиглядає, що досі з орками якісь «угоди» ще є.
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10.08.2023 14:29 Відповісти
Але чомусь пізно розірвали угоду
Вона мала бути розірваною ще в 2014 році
Але хто все це хотів?
Бізнес який торгує з рф
Якщо Україна воює з рф то мають бути розірвані всі зв'язки
Так будуть економічні збитки
А що ви хотіли? Це війна
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10.08.2023 14:37 Відповісти
Вісімнадцять місяців йде повномаштабна війна і лише тепер надумали розірвати про захист інвестицій ,загинули понад сто тисяч наших громадян ,знищено десятки міст і сіл та розірвіть все що повязує з цією імперією зла.
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10.08.2023 14:39 Відповісти
Як було до зеленського.

Сьогодні, 30 серпня, Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо прямих іноземних інвестицій в Україні. Повідомляється, що обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу становив 32,63 млрд доларів, збільшившись з початку 2018 року на 1,04 млрд, або на 3,3%.

При цьому за надходженнями ПІІ в першому півріччі 2018 року лідирувала Росія - 436 млн доларів, або більше третини всіх інвестицій, за нею слідували що використовуються українськими бізнесменами для структуризації бізнесу Кіпр - 219 млн доларів, Нідерланди - 207,7 млн доларів, що використовуються українськими бізнесменами для структуризації бізнесу. Надходження ПІІ з Австрії, Польщі, Франції та Великої Британії, що йдуть далі, були в межах 43-59 млн доларів.
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10.08.2023 15:31 Відповісти
 
 