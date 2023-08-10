Україна розірвала з РФ угоду про захист інвестицій
Верховна Рада ухвалила рішення про припинення дії угоди між Україною та Росією про взаємний захист інвестицій.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Рада припинила дію Угоди між Україною і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій", - написав він.
Він уточнив, що ініціатива була підтримана 274 голосами народних депутатів.
Рішення набирає чинності з наступного дня після опублікування.
Міжурядова угода про заохочення та взаємний захист інвестицій була підписана в листопаді 1998 року та ратифікована Верховною Радою в грудні 1999 року. Вона на міжнародному рівні закріплювала зобов’язання держав щодо поводження з інвесторами та їхніми інвестиціями, а також механізми врегулювання спорів, що виникають на їх основі.
Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані. Росія неодноразово порушила ці положення після 2014 року, коли почала війну проти України.
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Угода передбачає, зокрема, що інвестиції, здійснені на території іншої сторони, не можуть бути експропрійовані чи націоналізовані. Джерело: https://censor.net/ua/n3436597
Саме на це, (законодавчий захист мордорівських коштів та прав власності на об'єкти нерухомості) на протязі дев'яти років війни з мордором, я звертаю увагу. Як би цю угоду розірвали ще у 2014 році, найвеличніший не отримував би кошти за "Сватів" і концерти 95 кварталу у кацапщині. Нерухомість і акції державних компаній і юридичних осіб України у Криму були "націоналізовані" мордором ще у 2014 році, а наші державні органи жували жуйку до сьогоднішнього дня, бо спочатку могли забрати липецьку кондфабрику у попереднього президента, а потім, нерухомість у Криму і роялті за прокат та виступи, у діючого. Я вже не кажу нічого про майнові інтереси у економіці кацапстану колишніх та діючих депутатів ВР. Це усе треба було робити ще у 2014 році, бо за цей час фінансові кошти були виведені з українських банків, нерухомість та засоби виробництва переписані на офшорні компанії, а дещо навіть ніхто не замічав. Наприклад, п'ять обленерго до сих пір належать росіянини Грігоришину. Так зрозуміло чи продовжити?
Так що хрестиком, хрестиком...
Вона мала бути розірваною ще в 2014 році
Але хто все це хотів?
Бізнес який торгує з рф
Якщо Україна воює з рф то мають бути розірвані всі зв'язки
Так будуть економічні збитки
А що ви хотіли? Це війна
Сьогодні, 30 серпня, Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо прямих іноземних інвестицій в Україні. Повідомляється, що обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у вигляді акціонерного капіталу становив 32,63 млрд доларів, збільшившись з початку 2018 року на 1,04 млрд, або на 3,3%.
При цьому за надходженнями ПІІ в першому півріччі 2018 року лідирувала Росія - 436 млн доларів, або більше третини всіх інвестицій, за нею слідували що використовуються українськими бізнесменами для структуризації бізнесу Кіпр - 219 млн доларів, Нідерланди - 207,7 млн доларів, що використовуються українськими бізнесменами для структуризації бізнесу. Надходження ПІІ з Австрії, Польщі, Франції та Великої Британії, що йдуть далі, були в межах 43-59 млн доларів.