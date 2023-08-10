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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни продовжують втручатися в роботу ЗАЕС, попри присутність місії МАГАТЕ, - Котін

аес,запорізька

Окупанти  продовжують втручатися в роботу Запорізької АЕС порушувати всі основні принципи ядерної безпеки  та приймати незаконні рішення.

Про це розповів Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час пленарного засідання щорічної конференції Utility Working Conference (UWC) і Vendor Technology Expo, в якій беруть участь лідери ядерної енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал  НАЕК "Енергоатом".

"Агресор продовжує порушувати всі сім основних принципів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ. Крім того, через російську незаконну присутність і злочинні дії відбувається постійна деградація систем і обладнання підприємства", – повідомив президент Енергоатома.

Ці злочинні дії створюють серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки – через тривалий простій обладнання, відсутність належного технічного обслуговування й ремонту обладнання, пов’язаного з безпекою, а також недостатню кількість кваліфікованого персоналу на станції.

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Росія досі не виконала жодної вимоги Агентства. Продовжується ігнорування резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, які закликають Росію повернути контроль над ЗАЕС Україні.

Автор: 

Енергоатом (1634) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1404)


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10.08.2023 14:44 Відповісти
"...«Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда повідомила про це конкретне відкриття заводу, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими», - сказав генеральний директор Гроссі. «https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-175-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine Але наявність таких вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції - навіть якщо початкова оцінка МАГАТЕ, заснована на його власних спостереженнях і роз'ясненнях заводу, така, що будь-який підрив цих мін не повинні впливати на системи ядерної безпеки та безпеки майданчика. "
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10.08.2023 18:00 Відповісти
 
 