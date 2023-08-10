Росіяни продовжують втручатися в роботу ЗАЕС, попри присутність місії МАГАТЕ, - Котін

Окупанти продовжують втручатися в роботу Запорізької АЕС порушувати всі основні принципи ядерної безпеки та приймати незаконні рішення.

Про це розповів Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час пленарного засідання щорічної конференції Utility Working Conference (UWC) і Vendor Technology Expo, в якій беруть участь лідери ядерної енергетики, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал НАЕК "Енергоатом".

"Агресор продовжує порушувати всі сім основних принципів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ. Крім того, через російську незаконну присутність і злочинні дії відбувається постійна деградація систем і обладнання підприємства", – повідомив президент Енергоатома.

Ці злочинні дії створюють серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки – через тривалий простій обладнання, відсутність належного технічного обслуговування й ремонту обладнання, пов’язаного з безпекою, а також недостатню кількість кваліфікованого персоналу на станції.

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Росія досі не виконала жодної вимоги Агентства. Продовжується ігнорування резолюції Ради керуючих МАГАТЕ, які закликають Росію повернути контроль над ЗАЕС Україні.