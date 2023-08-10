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Новини
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Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських саперів

розмінування

У четвер, 10 серпня, відбулася зустріч заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим. Головною темою перемовин стало питання гуманітарного розмінування України та допомога офіційного Баку в цьому напрямі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

Драп’ятий розповів партнерам, що вторгнення на територію України окупаційних військ Російської Федерації та масове застосування ними різноманітних систем озброєння і мінування призвело до масштабного забруднення територій, населених пунктів та об’єктів інфраструктури вибухонебезпечними предметами.

"Внаслідок військової агресії РФ орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. У тому числі потребують очищення від мін та інших вибухонебезпечних предметів близько 14 тис. квадратних кілометрів акваторій річок, водойм та водосховищ України, прибережних акваторій Азовського та Чорного морів, гідротехнічних споруд і морських портів", – зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що наразі Україна докладає максимум зусиль у питанні гуманітарного розмінування, утім, країні потрібна допомога в забезпеченні технікою, а саме – машинами механізованого розмінування.

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Своєю чергою Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на боці офіційного Києва і буде й надалі підтримувати нашу країну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми не аби як раді бути на цій зустрічі. Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", – розповів Мардалієв.

Він зазначив, що йдеться про чотири напрямки співпраці у яких офіційний Баку готовий допомогти Україні. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України: "Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю".

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Окрім того, сторони обговорили організацію майбутніх тренінгів на території Азербайджану задля обміну досвідом у питанні гуманітарного розмінування.

"Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, але й про міжнародні місії у яких був залучений Азербайджан", – зазначив Мардалієв.

Під завершення зустрічі азербайджанська сторона анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійде машина для механізованого розмінування.

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Автор: 

Азербайджан (855) розмінування (989) сапер (194)


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Топ коментарі
+8
Щиро дякуємо, друзі.
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10.08.2023 17:48
+6
У Азербайджана з розмінуванням великий та гіркий досвід - Нагорний Карабах
Азербайджан реально підтримує Україну
Щира подяка!
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10.08.2023 17:59
+4
видимо под этим скрывается тот факт, что они сами хотят брать уроки у ВСУ.
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10.08.2023 17:51
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Ідем повністю по досвіду Азербайджана - звільнення окупованих терріторій, проход мінних полів і отримання мін на десятиряччя, знищенні під фундамент города і села, вивоз оккупантами сировини, зерна, знищення культурних і історичних цінностей.
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10.08.2023 17:40 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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10.08.2023 17:48 Відповісти
видимо под этим скрывается тот факт, что они сами хотят брать уроки у ВСУ.
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10.08.2023 17:51 Відповісти
У Азербайджана з розмінуванням великий та гіркий досвід - Нагорний Карабах
Азербайджан реально підтримує Україну
Щира подяка!
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10.08.2023 17:59 Відповісти
Досвід у Азербайджана 30-річний від поразки до перемоги. А звільнення Карабаху війшло у підручники /Особливо звільнення Шуші/. Це наш офіційний стратегичний партнер згідно військової доктрини. Скривати будь-що немає цензу.
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10.08.2023 18:05 Відповісти
ARTSAKH IS ARMENIA
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10.08.2023 19:19 Відповісти
Already not
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10.08.2023 20:03 Відповісти
Арцах це віддалена провінція Великої Вірменії яка повністю припинила своє існування 377 році. В 2023 населення 2,79 млн. осіб з яких в країні постійно знаходиться лише 1 млн. Решта "розбіглися по заробітках". Ви б ще згадали про гору Арарат в Турції...
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10.08.2023 21:19 Відповісти
Never was and never will be. Karabakh is Azerbaljan, just lijke Crimea is Ukraine!
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10.08.2023 21:42 Відповісти
you dont know the history ..
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10.08.2023 22:27 Відповісти
Po razminrovaniju ocen ploxo podgotovleni vasi miniori.Nebudu govorit konkretno gde,no skazem iz 27 miniorov ostalis 2 eto za 2 mesiaca.Ocen ploxo byli podgotovleni,takogo nedolzno bit.
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10.08.2023 18:18 Відповісти
Мы сейчас разгребаем последствия действий зеленского и его шайки на протяжении четырех лет, люди за это платят своими жизнями. У нас тотальная недостача всего, особенно топлива и боеприпасов. Такая же картина и в подготовке саперов, да и остальных тоже. Но я немного о другом. Эта война дала опыт, которого нет ни у кого. Карабах - просто детская игра по сравнению с происходящим. И хочешь-не хочешь, а опыт накапливается. Причем практический, а не теория. Я вот об этом. Конечно, подготовка нужна, и качественная. И хорошо, что помогут. Но и сами они будут учиться у нас, есть ведь чему.
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10.08.2023 18:48 Відповісти
Великий плювок в харю пуйла
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10.08.2023 18:07 Відповісти
А шо ж такоє? У кацапів вороги і азербайджанці, і вермени?
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10.08.2023 18:36 Відповісти
 
 