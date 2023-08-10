Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських саперів

У четвер, 10 серпня, відбулася зустріч заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим. Головною темою перемовин стало питання гуманітарного розмінування України та допомога офіційного Баку в цьому напрямі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України.

Драп’ятий розповів партнерам, що вторгнення на територію України окупаційних військ Російської Федерації та масове застосування ними різноманітних систем озброєння і мінування призвело до масштабного забруднення територій, населених пунктів та об’єктів інфраструктури вибухонебезпечними предметами.

"Внаслідок військової агресії РФ орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. У тому числі потребують очищення від мін та інших вибухонебезпечних предметів близько 14 тис. квадратних кілометрів акваторій річок, водойм та водосховищ України, прибережних акваторій Азовського та Чорного морів, гідротехнічних споруд і морських портів", – зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що наразі Україна докладає максимум зусиль у питанні гуманітарного розмінування, утім, країні потрібна допомога в забезпеченні технікою, а саме – машинами механізованого розмінування.

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Своєю чергою Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на боці офіційного Києва і буде й надалі підтримувати нашу країну на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми не аби як раді бути на цій зустрічі. Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії РФ. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", – розповів Мардалієв.

Він зазначив, що йдеться про чотири напрямки співпраці у яких офіційний Баку готовий допомогти Україні. Йдеться про медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, реабілітацію військовослужбовців, надання допомоги в енергетичному секторі та післявоєнна відбудова України: "Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проєкту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю".

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Окрім того, сторони обговорили організацію майбутніх тренінгів на території Азербайджану задля обміну досвідом у питанні гуманітарного розмінування.

"Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, але й про міжнародні місії у яких був залучений Азербайджан", – зазначив Мардалієв.

Під завершення зустрічі азербайджанська сторона анонсувала новий пакет допомоги Україні, до якого увійде машина для механізованого розмінування.

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