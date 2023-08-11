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Новини Війна
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Мінцифри планує запустити Армію РЕБу та Армію роботів, - Федоров

федоров

Міністерство цифрової трансформації має намір масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останній рік у сфері БПЛА вже розпочалася технологічна революція. У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів", - сказав Федоров.

При цьому міністр вважає, що "дронів буде достатньо тільки тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже мінімум 10 років".

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Але для перемоги у війні, як наголосив чиновник, потрібна технологічна мобілізація. Щоб усі, хто займається технологіями, спрямували свій потенціал на користь Сил оборони.

"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити Армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", - зазначив Федоров.

Також дивіться: Мінцифри передало ЗСУ 1700 дронів. ВIДЕО

Автор: 

Федоров Михайло (876) Мінцифри (1184)


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Топ коментарі
+18
Сьогоднi було таке вiд
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11.08.2023 02:32
+17
Та йди ти в дупу,казкар.
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11.08.2023 01:28
+16
Це все більше нагадує мегапроєкти Шойгу по викачуванню бабла.

Супутник Притули вже НАСА обскакав. Тепер непереможна армада роботів-федорів на черзі.
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11.08.2023 01:39
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Та йди ти в дупу,казкар.
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11.08.2023 01:28 Відповісти
Чому казкар...наразі він заслужив подяку і повагу. З чим Україна починалася? Скільки зробили разом його друзі?
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11.08.2023 08:14 Відповісти
Треба Нью Васюки терміново!!!
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11.08.2023 01:36 Відповісти
Це все більше нагадує мегапроєкти Шойгу по викачуванню бабла.

Супутник Притули вже НАСА обскакав. Тепер непереможна армада роботів-федорів на черзі.
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11.08.2023 01:39 Відповісти
Ти дуралєй, якщо не куриш тєму, то краще промовчи За місяць неможливо створити цілу галузь з нуля, яка даватиме конкурентний продукт. Федоров дає дорогу дійсно тим хто щось може розробити і випускати на потоці при цьому держава дає гроші тільки на готовий продукт, а не на нью васюкі. Час покаже чи був цей проект успішний, однак дрони від мінцифри вже ідуть на фронт.
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11.08.2023 08:22 Відповісти
Сьогоднi було таке вiд
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11.08.2023 02:32 Відповісти
А армію "не витрачаємо гроші платників податків під час війни на стадіони і тп непотрібну лабуду" вони не хочуть запустити?
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11.08.2023 02:46 Відповісти
Якщо не помиляюсь то вперше він про ці проекти проговорився в інтерв'ю іноземним ЗМІ далі ще місяць назад. (армія роботів це турельки та наземні дрони) Обіцяв їх початок на осінь. З однієї сторони це супер та ок. З іншої, а що там Міністерство Оборони? Та головне про які об'єми йдеться. Тому що об'ємів дронів та фпв якими займалась мінцифра є критично недостатньо так як фінансування в цих проектів було волонтерське, а не бюджетне.
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11.08.2023 04:07 Відповісти
Копируют кацов.
У тех робот Фёдор-мужик в костюме робота и Аватар с палкой в жопе,давно по окопах лазил.
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11.08.2023 05:10 Відповісти
В світі ще щось існує, що вони не запустили?
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11.08.2023 06:37 Відповісти
після цього вде точно ні.
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11.08.2023 09:07 Відповісти
Ага, армія дронів уже є, тепер буде армія роботів.
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11.08.2023 06:57 Відповісти
Іде війна, є потреба в дронах.
Як чинять в нормальних країнах (спрощено):
армія робить замовлення - кабмін виділяє кошти - профільні підприємства організують виробництво - армія отримає потрібне.
Як чинять зелені шмарклі (спрощено):
зелені триндять і крадуть - армія робить замовлення - зелені триндять і крадуть - кабмін виділяє кошти - зелені триндять і крадуть - зелені отримають кошти - зелені триндять і крадуть - виробництво провалено - зелені триндять і крадуть - волонтери збирають кошти - зелені триндять і крадуть - волонтери організують виробництво - зелені триндять і крадуть - армія отримає трохи дронів - зелені триндять і крадуть - зелені триндять і крадуть - зелені триндять і крадуть...
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11.08.2023 07:10 Відповісти
Так у тому то і справа, що немає профільних підприємств для виробництва. Всі компанії які займаються дронами - це по факту стартапи. Ті що взлітають, їм дає мінцифри гроші на розвиток.
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11.08.2023 08:27 Відповісти
У усьому розвиненому світі якось же організовують потрібні виробництва без звіздєжа, "стартапів" і потужного крадівництва.
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11.08.2023 10:04 Відповісти
Мінцифри прозоро натякає волонтерам,що потрібно ще збирати кошти на засоби РЕБ і роботів.
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11.08.2023 07:31 Відповісти
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11.08.2023 07:53 Відповісти
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11.08.2023 08:08 Відповісти
Оновлення теми для збирання грошей із зубожілого населення, щоб прикрити сраки мародерів з Кабміну, ВР, МО, ОВА.
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11.08.2023 07:41 Відповісти
Вони мають план як розробити план по плануванню планів в подальшому плані проектування і залучення масштабних планів по використуванню потенціальних можливостей виробництва по наданню планів в умовах військового стану.
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11.08.2023 07:45 Відповісти
Жєня створи сам дрон, виготов його і продавай Міноборони. Бо писдіти всі уміють
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11.08.2023 08:28 Відповісти
Треба писати ,,*******",А не ,,пиСдіти", він слова ***** !
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11.08.2023 08:47 Відповісти
Остапа не понесло?
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11.08.2023 08:19 Відповісти
нехай запускає аби крадії з укрпоборонпрому не сунули туди свої лапи Резнікова
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11.08.2023 08:32 Відповісти
Федоров самый толковый. Я бы за него голосовал.
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11.08.2023 08:34 Відповісти
Черговий гіперлуп?..Новина у майбутньому часі це маніпуляція, а не новина.
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11.08.2023 08:56 Відповісти
Арахамія крім дронів збирається будувати РЕБ та роботів?
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11.08.2023 09:05 Відповісти
мабуть підгледіли в кацапів
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11.08.2023 09:18 Відповісти
Зелена підарня вже запустила Армію дронів яку так ніхто і не побачив.
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11.08.2023 09:23 Відповісти
підтримую. ідея правильна і хороша.

негатив людей зрозумілий - буде вкрадено дві третини.

але це не означає що треба перестати хороші ідеї давати.

бо корупція та розкрадання то виборець сам дозволяє коли голосує без отримання навзаєм гарантій від кандидата.
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11.08.2023 13:07 Відповісти
 
 