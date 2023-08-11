Мінцифри планує запустити Армію РЕБу та Армію роботів, - Федоров
Міністерство цифрової трансформації має намір масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За останній рік у сфері БПЛА вже розпочалася технологічна революція. У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів", - сказав Федоров.
При цьому міністр вважає, що "дронів буде достатньо тільки тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже мінімум 10 років".
Але для перемоги у війні, як наголосив чиновник, потрібна технологічна мобілізація. Щоб усі, хто займається технологіями, спрямували свій потенціал на користь Сил оборони.
"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити Армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", - зазначив Федоров.
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Супутник Притули вже НАСА обскакав. Тепер непереможна армада роботів-федорів на черзі.
У тех робот Фёдор-мужик в костюме робота и Аватар с палкой в жопе,давно по окопах лазил.
Як чинять в нормальних країнах (спрощено):
армія робить замовлення - кабмін виділяє кошти - профільні підприємства організують виробництво - армія отримає потрібне.
Як чинять зелені шмарклі (спрощено):
зелені триндять і крадуть - армія робить замовлення - зелені триндять і крадуть - кабмін виділяє кошти - зелені триндять і крадуть - зелені отримають кошти - зелені триндять і крадуть - виробництво провалено - зелені триндять і крадуть - волонтери збирають кошти - зелені триндять і крадуть - волонтери організують виробництво - зелені триндять і крадуть - армія отримає трохи дронів - зелені триндять і крадуть - зелені триндять і крадуть - зелені триндять і крадуть...
негатив людей зрозумілий - буде вкрадено дві третини.
але це не означає що треба перестати хороші ідеї давати.
бо корупція та розкрадання то виборець сам дозволяє коли голосує без отримання навзаєм гарантій від кандидата.