Мінцифри планує запустити Армію РЕБу та Армію роботів, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації має намір масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останній рік у сфері БПЛА вже розпочалася технологічна революція. У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів", - сказав Федоров.

При цьому міністр вважає, що "дронів буде достатньо тільки тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже мінімум 10 років".

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Але для перемоги у війні, як наголосив чиновник, потрібна технологічна мобілізація. Щоб усі, хто займається технологіями, спрямували свій потенціал на користь Сил оборони.

"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити Армію РЕБу та Армію роботів. Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", - зазначив Федоров.

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