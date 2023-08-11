Переважна більшість закладів освіти на Харківщині продовжать навчання дистанційно

У Харківській області переважна більшість дитячих садочків, шкіл і вишів у новому навчальному році вестимуть освітній процес в онлайн-форматі.

Про це повідомив директор департаменту науки і освіти ОДА Олексій Литвинов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми фактично не маємо на сьогодні підтверджених даних про те, що якийсь заклад розпочне свою роботу в повноцінному офлайн-форматі... Понад 90% дошкільних буде працювати дистанційно, тому що багато зруйнованих, пошкоджених закладів. Багато батьків розуміють, що вони не готові відпускати своїх малюків, щоб вони перебували в ці важкі часи в інших приміщеннях. Подібна картина складається і з установами середньої загальної освіти та вищими навчальними закладами", - сказав Литвинов..

За його словами, у змішаному форматі можуть розпочати навчання 8 шкіл у Зачепилівській територіальній громаді, 1 у Кегичівській та 2 у Сахновщинській громадах (загалом понад 3 тис. дітей), а також 5 вишів (національний університет ім. Каразіна, національний університет ім. Семена Кузнеця, національний університет мистецтв ім. Котляревського, Держакадемія дизайну і мистецтв та медуніверситет), але тільки за наявності укриття, що відповідає державним будівельним нормам (ДБН) В.2.2-5-97.

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Литвинов повідомив також, що в Харкові розглядається можливість змішаного шкільного навчання з проведенням офлайн-занять у метро.