Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", - ISW

Влада РФ збирається націоналізувати провідну російську інтернет-компанію "Яндекс". Кремль хоче повністю контролювати інформаційний простір під час майбутніх виборів президента у 2024 році.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що "Яндекс" весь час балансував між Кремлем і своїми розташованими за кордоном органами управління. Але тепер програє битву Кремлю: той примушує фірму дистанціюватися від своїх міжнародних дочірніх компаній, включно із сервісом таксі Yango Israel. Це потрібно, щоб дотримуватися російських законів про розкриття даних, які вимагають від "Яндекса" надавати всі дані користувачів – не лише користувачів у Росії - Федеральній службі безпеки РФ.

Раніше "Яндекс" у Росії штрафували за невиконання цього закону - попри заяви компанії про те, що вона не зможе надати запитувані дані.

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Також російський уряд раніше оштрафував гендиректора "Яндексу" Артема Савіновського за недотримання законів про цензуру.

Офіційні представники компанії раніше заявляли, що "Яндекс" прагне дотримуватися законі. І засуджували при цьому російські зусилля щодо збору даних.

Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін намагався перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролюватиме особистий банкір Путіна Юрій Коваль.

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Засновник і колишній генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож 10 серпня публічно засудив вторгнення в Україну. Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була "білим прапором", який свідчить про те, що він погодився з тим, що Кремль, швидше за все, піде далі зі своїми припущеннями про формальну націоналізацію.

Агентство Reuters повідомило, що його джерела в "Яндексі" побоюються "відтоку мізків", якщо Кремль націоналізує "Яндекс", оскільки багато співробітників "Яндекса" покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" спеціально не показує Путіна на запити "х#йло" та "когда он сдохнет", а на запит "Z" приховує нацистські символи, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН