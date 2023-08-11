Кремль хоче націоналізувати "Яндекс", - ISW
Влада РФ збирається націоналізувати провідну російську інтернет-компанію "Яндекс". Кремль хоче повністю контролювати інформаційний простір під час майбутніх виборів президента у 2024 році.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що "Яндекс" весь час балансував між Кремлем і своїми розташованими за кордоном органами управління. Але тепер програє битву Кремлю: той примушує фірму дистанціюватися від своїх міжнародних дочірніх компаній, включно із сервісом таксі Yango Israel. Це потрібно, щоб дотримуватися російських законів про розкриття даних, які вимагають від "Яндекса" надавати всі дані користувачів – не лише користувачів у Росії - Федеральній службі безпеки РФ.
Раніше "Яндекс" у Росії штрафували за невиконання цього закону - попри заяви компанії про те, що вона не зможе надати запитувані дані.
Також російський уряд раніше оштрафував гендиректора "Яндексу" Артема Савіновського за недотримання законів про цензуру.
Офіційні представники компанії раніше заявляли, що "Яндекс" прагне дотримуватися законі. І засуджували при цьому російські зусилля щодо збору даних.
Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін намагався перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролюватиме особистий банкір Путіна Юрій Коваль.
Засновник і колишній генеральний директор "Яндекса" Аркадій Волож 10 серпня публічно засудив вторгнення в Україну. Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була "білим прапором", який свідчить про те, що він погодився з тим, що Кремль, швидше за все, піде далі зі своїми припущеннями про формальну націоналізацію.
Агентство Reuters повідомило, що його джерела в "Яндексі" побоюються "відтоку мізків", якщо Кремль націоналізує "Яндекс", оскільки багато співробітників "Яндекса" покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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при бажанні я б між користуватися усім чим завгодно ...
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зрєніяЯндекса лішают.
Це ти спізнився на 9 років, оскільки свій "камінг-аут" Волож зробив відразу ж після 2014 року, коли назавжди залишив росію і відмовився від російського громадянства.
А вчора він остаточно викреслив росію зі свого життя, оскільки назвався уродженцем Казахстану і нинішнім громадянином Ізраїлю.
В чому причина? Причини цього вчинку дві.
Перше, він реально, чисто на людському рівні, виходячи зі свого світогляду, не приймає агресивно-імперської політики Росії взагалі і нападу на Україну зокрема.
І друге, Волож до останнього намагався врятувати Яндекс, найкраще, що було створено у сфері інформатики в Росії в 21-му столітті, один з двох імпортних товарів Росії затребуваних за кордоном. А це Яндекс і, сміятиметеся - мультфільм "Маша і Ведмідь".
До останнього Волож намагався врятувати Яндекс від рук влади. Але після початку війни чекісти наклали на Яндекс такі обмеження, так урізали його, що можна сказати - зарізали взагалі. І ось цього літа Волож зрозумів просту річ - Яндекса у нього більше немає, врятувати не вдасться. Експропріювали "товариші".
Зрозумів і сказав. - Пішли ви зі своєю росією, зі своєю владою, зі своїм патріотизмом і зі своїм путіним на..., в..., до...
Коротше спалив за собою мости
Стосовно "Маші і ведмедя".
Знаєте, чому популярний за кордоном? Копнув трохи, і ось що з'ясувалось.
З https://en.wikipedia.org/wiki/Masha_and_the_Bear Вікіпедії : Created by Oleg Kuzovkov & Lisa Judson. Хто така Lisa Judson? Або https://www.imdb.com/name/nm2686784/ ця , або ось https://www.lisajudson.com/ ця . Схиляюсь все ж до першої. В російській Вікі, між іншим, вона не згадана взагалі.
А я думаю, чому мені цей мульт так нагадує "Тома і Джеррі"? Тому що створений під керівництвом спеціаліста з Заходу. Не перший випадок, між іншим. Комерційно успішні за кордоном російські стрічки "Фантом" і "Хардкор" теж зроблені з американцями, а "Вій" - з українцями і чехами. З тих фільмів, що робили росіяни самотужки, успішними були лише "дозори" Лук'яненка.
Тоді історія з Воложем схожа на історію з Глуховським, творцем найбільш успішного за кордоном циклу фантастичних творів "Всесвіт Метро". Що ж, побажаємо русні і далі власними руками рубати свої найбільш видатні постаті в усіх сферах.
Він не петляв, він хотів урятувати своє дітище.
Ось уявимо, що ти почав якийсь проект з нуля. Не образно з нуля, а реально з нуля. Вклав у нього всі свої сили, свою енергію, свій час. Коротше, віддав цьому проекту свою молодість, своє життя, але й досяг вражаючого результату.
А сьогодні, коли тобі 60, твій проект у тебе відібрали, і такого вже ніколи не буде...
Тут "пропетляєш" ще й не так.
IT Rusновости: Запоздало "покаялся" основатель и владыка Яндекса Аркадий Волож, назвавший войну путина "варварской".
Вот и Windows в России все. Microsoft, чьими продуктами продолжают пользоваться 70-90% корпоративных клиентов в России, сообщила, что лицензии на продукты и решения компании будут действовать до конца сентября и продлить их больше не выйдет. Невозможность получать обновления снизит общую безопасность корпоративных сетей и послужит большим стимулом для пиратов активизировать свою работу, говорят эксперты.
"Хорошо, что в России есть свои IT продукты, которые лучше чем Microsoft. Вот бы все иностранные компании так поступили, один вред России от их технологий.
Це які? Збірки на базі фінської Linux?
кацапи будуть використовувати, в державних канторах (фсб, мусорках, мо і тд.тп.) де це можливо свої копії Linux - ALT, Astra ...
де не можливо - пірацькі копії вінди, KMS-Tool & VPN ще ніхто не відміняв ...
чи так
або так