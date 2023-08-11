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Новини
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Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн

Державна прикордонна служба України отримала від Групи Метінвест велику партію допомоги загальною вартістю 16 млн грн. Це БПЛА різних модифікацій і броньовані авто.

Щоб оборонці-прикордонники могли якісно виконувати бойові завдання з протидії ворогу, Метінвест передав 10 авіаційних комплексів "Валькірія" (20 літаків) для дальньої розвідки, 40 дронів Mavic 3 для розвідки й коригування артилерії, ще 100 дронів спеціального призначення та три броньовані буси. Уся допомога надана безплатно в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

– Завдяки Сталевому Фронту ми отримали автомобілі, що дозволяють мобільним групам застосовувати ці типи безпілотних комплексів – "Валькірії" та Mavic 3. Вони спільно можуть здійснювати дорозвідку, коригування та інші воєнні завдання, – пояснив представник Державної прикордонної служби, старший лейтенант Дмитро Петренко.

За словами представника ДПСУ, екіпажі, які працюватимуть із комплексами, уже готують.

Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн 01
Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн 02
Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн 03

Авіаційні комплекси "Валькірія" допоможуть виявляти ворожі цілі на відстані до 40 км, а універсальні DJI Mavic 3 ідеальні для ближньої розвідки. У планах Метінвесту – передати ще більше таких БПЛА.

– "Валькірія" – це комплекс для виявлення ворога, Mavic 3 – це очі. Ми отримуємо від військових дуже позитивні відгуки. Тому зараз будемо закуповувати для армії ще одну велику партію безпілотників, – розповів керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Компанія привезла бійцям вже приблизно 30 броньованих автомобілів – передусім це інкасаторські буси різного класу, які закуповують у Європі: такі автомобілі потрібні бійцям і для евакуації, і для того, щоб заїжджати на "нуль" для виконання бойових завдань.

Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн 04
Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн 05

У межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував уже 2 млрд грн на підтримку української армії. Зокрема, захисники отримали понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, за винятком благодійних фондів.

Автор: 

безпілотник (4138) Метінвест (929)


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Топ коментарі
+8
Але деякі господарі маєтків в Іспанії, Криму і дорогих квартир в Лондоні і такого не роблять, тільки відосики і то за ваші кошти.
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11.08.2023 11:41
+7
А Мотр Січ на ці 16 мільйонів випустив би тисячі дронів, якби прибрати звідти людей Богуслаєва
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11.08.2023 11:43
+7
Что то ничего не слышно про "патриота" Беню... Не уже ли даже топливом не помогает, по завышенным ценам?
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11.08.2023 11:44
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Це звичайно добре-але володар самого дорогого маєтку у Європі може і має робити для Української арміїї набагато набагато набагато...більше.
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11.08.2023 11:39 Відповісти
Але деякі господарі маєтків в Іспанії, Криму і дорогих квартир в Лондоні і такого не роблять, тільки відосики і то за ваші кошти.
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11.08.2023 11:41 Відповісти
Зате ті, хто відосики роблять, усе зробили щоби володар самого дорогого маєтку у Європі, якійсь копійки на допомогу витрачав.
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11.08.2023 12:06 Відповісти
Певно що так, але враховуючи скільки гівна вилили й льють на Ахметова від початку війни - диво що в нього є бажання хоч це робити...
Він звісно не святий, але якщо людині є за що сказати "Дякуємо", то треба мати совість це сказати!
І це, доречі, не тільки стосовно його...
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11.08.2023 11:49 Відповісти
А не треба дякулами бути, треба монопольне становище, отримане за "овоча", ліквідувати. Совість тут не до чого, вкрадемо на мільярди, віддаємо на копійки.
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11.08.2023 12:10 Відповісти
На початку війни, у 2014, Ахметов фінансував батальйон восток із зраднико хоакходовським
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11.08.2023 12:13 Відповісти
Ходаковським
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11.08.2023 12:14 Відповісти
А Мотр Січ на ці 16 мільйонів випустив би тисячі дронів, якби прибрати звідти людей Богуслаєва
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11.08.2023 11:43 Відповісти
Что то ничего не слышно про "патриота" Беню... Не уже ли даже топливом не помогает, по завышенным ценам?
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11.08.2023 11:44 Відповісти
А хто сказав що Беня патріот? Він казав треба йти у тайожний союз і путін дасть Україні 100 лярдів долярів.
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11.08.2023 11:50 Відповісти
Рєнатіка обламали, щас вже зрозумів, що потрібно підтримувати свою армію? В 2014 спонсорував сепаратюг і "гудів в гудки" на заводах, сподівався стати "царем Донбасу". Але не для того кислобздії схід хитали, щоб ренатік там рулив.
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11.08.2023 11:44 Відповісти
Да, он немного лоханулся заняв нейтральную позицию к россии и потерял свои заводы в Мариуполе и др., но сейчас респект. Также он помогал и при пандемии. Это вам не Беня и его слуги.
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11.08.2023 11:48 Відповісти
Особливий респект після підняття цін на електроенергію майже удвічі для населення, та захмарне - для бізнесу.
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11.08.2023 12:04 Відповісти
Неолігарх
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11.08.2023 12:08 Відповісти
Якщо б цей Ахмет не був російським посіпакою, то ні яких кацапів в Україні взагалі не було 👈
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11.08.2023 12:18 Відповісти
Метінвес і 16 млн...?! ну це звичайно не макарони, але кошти для такого олігарха це копійки! Але питання тут в іншому: просто так ця "корпорація" ніколи не кидає кошти на вітер, -щось тут захиталось......
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11.08.2023 12:36 Відповісти
ДЯКУЮ!
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11.08.2023 12:46 Відповісти
ахмет виділяє гроші на рекламу.
400 тис. $
щось не густо
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11.08.2023 14:16 Відповісти
 
 