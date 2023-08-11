Метінвест передав прикордонникам партію БПЛА та броньованих авто на 16 млн грн

Державна прикордонна служба України отримала від Групи Метінвест велику партію допомоги загальною вартістю 16 млн грн. Це БПЛА різних модифікацій і броньовані авто.

Щоб оборонці-прикордонники могли якісно виконувати бойові завдання з протидії ворогу, Метінвест передав 10 авіаційних комплексів "Валькірія" (20 літаків) для дальньої розвідки, 40 дронів Mavic 3 для розвідки й коригування артилерії, ще 100 дронів спеціального призначення та три броньовані буси. Уся допомога надана безплатно в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

– Завдяки Сталевому Фронту ми отримали автомобілі, що дозволяють мобільним групам застосовувати ці типи безпілотних комплексів – "Валькірії" та Mavic 3. Вони спільно можуть здійснювати дорозвідку, коригування та інші воєнні завдання, – пояснив представник Державної прикордонної служби, старший лейтенант Дмитро Петренко.

За словами представника ДПСУ, екіпажі, які працюватимуть із комплексами, уже готують.







Авіаційні комплекси "Валькірія" допоможуть виявляти ворожі цілі на відстані до 40 км, а універсальні DJI Mavic 3 ідеальні для ближньої розвідки. У планах Метінвесту – передати ще більше таких БПЛА.

– "Валькірія" – це комплекс для виявлення ворога, Mavic 3 – це очі. Ми отримуємо від військових дуже позитивні відгуки. Тому зараз будемо закуповувати для армії ще одну велику партію безпілотників, – розповів керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Компанія привезла бійцям вже приблизно 30 броньованих автомобілів – передусім це інкасаторські буси різного класу, які закуповують у Європі: такі автомобілі потрібні бійцям і для евакуації, і для того, щоб заїжджати на "нуль" для виконання бойових завдань.





У межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував уже 2 млрд грн на підтримку української армії. Зокрема, захисники отримали понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, за винятком благодійних фондів.