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Новини
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Окупанти примусово мобілізують ув’язнених на Луганщині

рф,зеки,в’язні

У колоніях так званої "ЛНР" окупанти почали примусову підготовку до відправлення ув’язнених на фронт.

Про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У колоніях так званої "ЛНР" почали примусово готувати ув’язнених для відправлення їх на фронт. Списки пригідних вже надіслані росіянам. Воювати відправлять майже всіх, крім важкохворих і окремих категорій зеків", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На окупованій Донеччині росіяни продовжують мобілізовувати ув’язнених, - Генштаб

Автор: 

в’язні (334) мобілізація (3047) Луганська область (4876)


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Курва, де черги бажаючих здатися, якщо їх призивають примусово ?
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11.08.2023 14:12 Відповісти
Добре, що в нас ув'язнених бережуть як рідну матір. Кількість телефонних шахраїв під час війни зросла в рази і більшість з них зеки.
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11.08.2023 14:16 Відповісти
А казали Бамбас нізавісім.
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11.08.2023 14:34 Відповісти
Сподіваюсь розвідка з'ясує де саме ці "зеки-мобіки" опиняться. В полон не брати. Їх все одно міняти не будуть і вони колись таки опиняться серед нас. Не хочу щоб таке могло статись і yfis діти в майбутньому "отримали шанс" стикнутися з цими покидьками.
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11.08.2023 14:36 Відповісти
 
 