Окупанти примусово мобілізують ув’язнених на Луганщині

У колоніях так званої "ЛНР" окупанти почали примусову підготовку до відправлення ув’язнених на фронт.

Про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"У колоніях так званої "ЛНР" почали примусово готувати ув’язнених для відправлення їх на фронт. Списки пригідних вже надіслані росіянам. Воювати відправлять майже всіх, крім важкохворих і окремих категорій зеків", - йдеться в повідомленні.

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