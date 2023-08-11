Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Замбії Хакаінде Хічілемою. Вони обговорили реалізацію Формули миру та продовження дії "зернового коридору"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Заначається, що Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру, зокрема приєднатися до наступної зустрічі на рівні дипломатичних радників, а також до підготовки Глобального саміту миру.
"Формула миру зараз актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, який можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру", – зазначив Зеленський.
Лідери обговорили також необхідність продовження дії Чорноморської зернової ініціативи й погодилися з неприпустимістю використання продовольства як зброї.
"Маємо разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажу світу голодом і високими цінами на продукти", – наголосив президент України.
Крім того, глави держав торкнулися питання проведення саміту Україна – Африка й обговорили взаємодію в контексті інших майбутніх міжнародних заходів.
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- Где кнопка, где кнопка... Узнать бы, где он сам...
заглядування в очзустріч підЄрмака(Зелі) з путіним.
от і тренується наше об*жеяжневтік - з чуваком, котрий єдиний в світі зараз має "на холці" найбільшу кількість жертв.
ну, я би на "нашого" не ставив. хіба, розсмішить лисого гномика смішними смішинками про дурних хохлів, яким магучая рос армія границі пересовує.
а чо? їж.ТЕ!(для виборців цього "народного парня з нороту")
так шо пусть їде - може не буде компромату більше(нахрін більше вже?) з нашого головного по відосікам-хриплосікам
ну вон навіть каже п. Тарас
Просрал всё!
якщо чесно - за...бав! йди вже на нари, мародер зелений!