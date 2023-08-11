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Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Замбії Хакаінде Хічілемою. Вони обговорили реалізацію Формули миру та продовження дії "зернового коридору"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Заначається, що Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру, зокрема приєднатися до наступної зустрічі на рівні дипломатичних радників, а також до підготовки Глобального саміту миру.

"Формула миру зараз актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, який можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Українську Формулу миру можна використовувати для вирішення інших конфліктів, - Зеленський

Лідери обговорили також необхідність продовження дії Чорноморської зернової ініціативи й погодилися з неприпустимістю використання продовольства як зброї.

"Маємо разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажу світу голодом і високими цінами на продукти", – наголосив президент України.

Крім того, глави держав торкнулися питання проведення саміту Україна – Африка й обговорили взаємодію в контексті інших майбутніх міжнародних заходів.

Також читайте: Чехія запропонувала допомогу у втіленні української формули миру у сферах ядерної безпеки та переслідування воєнних злочинів

Автор: 

Замбія (10) Зеленський Володимир (23775) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+13
Тьху,***🤦
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11.08.2023 16:24
+11
Це вже точно перетворюється на фарс…
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11.08.2023 16:26
+9
Окрім країн Африки, інші з ним вже не розмовляють? ЗеДипломатія працює
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11.08.2023 16:27
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Тьху,***🤦
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11.08.2023 16:24 Відповісти
ЗЕмбія...
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11.08.2023 16:25 Відповісти
Це вже точно перетворюється на фарс…
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11.08.2023 16:26 Відповісти
путіна по Африці хоче обскакать!
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11.08.2023 16:27 Відповісти
Окрім країн Африки, інші з ним вже не розмовляють? ЗеДипломатія працює
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11.08.2023 16:27 Відповісти
не за горами,коли західні партнери запропонують "зе лідору " використовувати замбійські "леопарди ,літаки ,"атакамси" і "петріоти"
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11.08.2023 16:28 Відповісти
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11.08.2023 16:30 Відповісти
Оманські договори у дії, воно лізе до країн, яким пофіг на Україну з формулою миру, замість контактувати активно з нашими союзниками і спонсорами
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11.08.2023 16:31 Відповісти
- Узнай, где у него кнопка!!!
- Где кнопка, где кнопка... Узнать бы, где он сам...
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11.08.2023 16:31 Відповісти
Хоче Замбію підтягнути -- треба когось соліднішого - Пакистан . Ірак -- там можна снарядів розжитися
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11.08.2023 16:31 Відповісти
мммм, проскакувала ж інфо шо готують заглядування в оч зустріч підЄрмака(Зелі) з путіним.
от і тренується наше об*жеяжневтік - з чуваком, котрий єдиний в світі зараз має "на холці" найбільшу кількість жертв.
ну, я би на "нашого" не ставив. хіба, розсмішить лисого гномика смішними смішинками про дурних хохлів, яким магучая рос армія границі пересовує.
а чо? їж.ТЕ!(для виборців цього "народного парня з нороту")

так шо пусть їде - може не буде компромату більше(нахрін більше вже?) з нашого головного по відосікам-хриплосікам
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11.08.2023 16:31 Відповісти
Звідки така інфа?Так цей зелений підар бив себе п'яткою в груди, що розмовляти з ****** не буде?
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11.08.2023 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LLSVN2LByw0 https://www.youtube.com/watch?v=LLSVN2LByw0

ну вон навіть каже п. Тарас
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11.08.2023 17:20 Відповісти
Там в Замбии тупее себя он никого не найдёт.
Просрал всё!
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11.08.2023 16:32 Відповісти
the show must go on
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11.08.2023 16:37 Відповісти
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11.08.2023 16:38 Відповісти
Ну нарешті, тепер Хачілема все розрулить!
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11.08.2023 16:42 Відповісти
"Ну, теперь заживём!"
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11.08.2023 16:47 Відповісти
Тільки я помітив, що після його вибриків перед самітом НАТО і хамства, з ним практично припинили спілкування західні лідери? Замбія придасть солідності вечірнім колисковим і на марафоні.
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11.08.2023 16:53 Відповісти
Пропоную перенести ОП в Замбію. І нам краще буде, і Замбія зрозуміє які інституції не слід створювати.
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11.08.2023 16:55 Відповісти
Сомалі приготуватися.
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11.08.2023 17:02 Відповісти
Завтра зранку у відосику: Замбія і Україна братья навєк!
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11.08.2023 17:09 Відповісти
Антарктиді ще запропонуй. Результат буде схожий.
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11.08.2023 17:15 Відповісти
кловун братів по розуму зустрів!
якщо чесно - за...бав! йди вже на нари, мародер зелений!
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11.08.2023 18:13 Відповісти
схоже планує когось із своїх заховати від відповідальності послом в Замбії.
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11.08.2023 18:14 Відповісти
Видно, що ще Замбія його ***** не послала.
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12.08.2023 11:48 Відповісти
 
 