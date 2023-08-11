УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10896 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
516 3

Росіяни планують привласнити "безгосподарчі об’єкти" на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву

окупанти,мелітополь

На тимчасово окупованій частині Херсонщини загарбники планують провести інвентаризацію "безгосподарчих об’єктів" та потім привласнити їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву. 

Зазначається, що до категорії "безгосподарчих обʼєктів" окупанти "відносять все рухоме й нерухоме майно яке залишили українці, коли тікали зі своїх домівок під час повномасштабного вторгнення росіян. Також окупанти будуть намагатися виявити тих людей на ТОТ, які не оформили право власності на майно, що перебуває у їх розпорядженні, в органах окупаційної влади". 

Сказано також, що після виявлення такого майна, окупанти будуть привласнювати його собі, що по суті є пограбуванням місцевого населення.

Читайте: Росіяни продовжують переобладнувати цивільні об’єкти на окупованих територіях під в’язниці та ізолятори, - Міноборони

окупація (6683) крадіжка (657) Центр національного спротиву (813) Херсонська область (5731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапські мародери заслуговують тільки на одне - знищення.
Чим більше цих рашистських уродів буде знищено - тим менше "інвентаризацій"!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
11.08.2023 16:50 Відповісти
курвамать вчіть мову:

БЕЗХАЗЯЙНІ об'єкти

ви ж не кацапи?
показати весь коментар
11.08.2023 17:38 Відповісти
Недовго власниками побудете.
показати весь коментар
11.08.2023 17:44 Відповісти
 
 