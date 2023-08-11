Росіяни планують привласнити "безгосподарчі об’єкти" на окупованій частині Херсонщини, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованій частині Херсонщини загарбники планують провести інвентаризацію "безгосподарчих об’єктів" та потім привласнити їх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву.
Зазначається, що до категорії "безгосподарчих обʼєктів" окупанти "відносять все рухоме й нерухоме майно яке залишили українці, коли тікали зі своїх домівок під час повномасштабного вторгнення росіян. Також окупанти будуть намагатися виявити тих людей на ТОТ, які не оформили право власності на майно, що перебуває у їх розпорядженні, в органах окупаційної влади".
Сказано також, що після виявлення такого майна, окупанти будуть привласнювати його собі, що по суті є пограбуванням місцевого населення.
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Чим більше цих рашистських уродів буде знищено - тим менше "інвентаризацій"!
Слава ЗСУ!
БЕЗХАЗЯЙНІ об'єкти
ви ж не кацапи?