Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований російською ракетою

Італія візьме участь у реконструкції Спасо-Преображенського собору в Одесі, який було зруйновано під час російського обстрілу 23 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться на сайті італійського уряду.

Зазначається, що уряд Італії залучив дві найавторитетніші культурні інституції Італії - Міланське трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні сприяти реставрації Спасо-Преображенського собору.

"Італійські реставраційні школи, тобто університетські факультети, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні роблять свій досвід доступним для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російських бомб, тим самим відзначаючи давню дружбу між двома народами", - йдеться в повідомленні.

Спасо-Преображенський кафедральний собор розташований у самому центрі Одеси на Соборній площі. На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано. Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року. Цілій будівлі собору присвоєно статус пам'ятки історії місцевого значення.

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Як повідомлялося, у ніч на 23 липня війська РФ атакували Одещину щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування.

Внаслідок ракетного удару по Одесі 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини.