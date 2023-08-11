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Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований російською ракетою

одеса

Італія візьме участь у реконструкції Спасо-Преображенського собору в Одесі, який було зруйновано під час російського обстрілу 23 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться на сайті італійського уряду.

Зазначається, що уряд Італії залучив дві найавторитетніші культурні інституції Італії - Міланське трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні сприяти реставрації Спасо-Преображенського собору.

"Італійські реставраційні школи, тобто університетські факультети, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні роблять свій досвід доступним для проєкту відновлення та вдосконалення стін і фресок, які постраждали від російських бомб, тим самим відзначаючи давню дружбу між двома народами", - йдеться в повідомленні.

Спасо-Преображенський кафедральний собор розташований у самому центрі Одеси на Соборній площі. На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано. Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року. Цілій будівлі собору присвоєно статус пам'ятки історії місцевого значення.

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Як повідомлялося, у ніч на 23 липня війська РФ атакували Одещину щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування.

Внаслідок ракетного удару по Одесі 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини.

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Італія (1569) Одеса (5449) відбудова (354)


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11.08.2023 18:23 Відповісти
Італійці відбудують собор на радість попів московського сатанату
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11.08.2023 18:24 Відповісти
Дом вчених, музей цікавої науки - не на часі.
Молитвами будемо ракети відводити. Не допомагає, перевірено.
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11.08.2023 18:26 Відповісти
З будинком вчених взагалі проблема, там потрібні вузькопрофільні фахівці для реставрації, їх ще знайти потрібно.
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11.08.2023 18:48 Відповісти
Це можут теж робити італійці. Вони до недавнього часу робили реставрацію картинной галереї в Одесі.
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11.08.2023 19:29 Відповісти
Відбудуйте і віддайте українським православним. Або католикам. Хай окупанти луснуть зі злості.
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11.08.2023 18:34 Відповісти
Спочатку необхідно вирішити правовий статус СОБОРУ бо за рішенням підписантів в числі яких був нардеп Скорик передали за символічну плату попу Агафангелу з московського приходу і поки він не виїхав хай дасть пояснення на основі чого він як Голова Одеської ОА прийняв таке рішення.
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11.08.2023 19:06 Відповісти
Одна італійська компанія робе вже реставраціі по місту Одеса на протязі 15 років.
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11.08.2023 19:27 Відповісти
Хто їх запрошував реставрувати попівсьтку богадельню? Ніякої культурної цінності ця культова споруда не несе! Досить плутати релігію й культуру. Я дам гроші на рахунок фірмі, що знесе це непотребство 21-го століття.
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11.08.2023 19:53 Відповісти
 
 