Росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: пошкоджено приватні домоволодіння
Протягом 11 серпня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували БпЛА (дрон-камікадзе, 1 вибух).
- Хотінська громада: здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.
- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
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