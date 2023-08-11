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Росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: пошкоджено приватні домоволодіння

сумщина

Протягом 11 серпня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували БпЛА (дрон-камікадзе, 1 вибух).

- Хотінська громада: здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС).

- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС).

- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

- Новослобідська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодня 170-200 осіб переходять з Росії до України через гуманітарний коридор на Сумщині, - Верещук

Автор: 

обстріл (28378) Сумська область (3651)


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до ЦЕНЗОРа: проведіть загальні збори і почніть називати Москвію - Московією, клятих москалів - москалями, все московське - московським /москвинським. Адже в нашій мові і історії Росія - це басейн ріки Рось, а росіяни - це мешканці цього басейну і в ширшому розумінні - всі українці.
Називаючи москалів росіянами ви автоматично притягуєте їх в цю земою, адже тоді виглядає на те, що вони йдут на свою батьківщину, до басейну ріки Рось.
Допоможіть своїй країні на польовому рівні побороти москалів.
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11.08.2023 22:48 Відповісти
 
 