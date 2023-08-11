Росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: пошкоджено приватні домоволодіння

Протягом 11 серпня російські війська здійснили 9 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 51 вибух. Обстрілів зазнали Новослобідська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.



- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 2 житлові господарства. Також росіяни атакували БпЛА (дрон-камікадзе, 1 вибух).



- Хотінська громада: здійснено гранатометний обстріл (7 вибухів АГС).



- Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС).

- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).



- Новослобідська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.



- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

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