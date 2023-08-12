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20 безпілотників атакували вночі окупований Крим, - Міноборони РФ. ВIДЕО
Вночі 12 серпня в окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти заявляють про атаку безпілотників, які всі були знищені.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри вибухів оприлюднені в соцмережах.
З огляду на відео, ніч у Новоозерному була "весела". Місцеві жителі повідомили, що чули гучний вибух у Кіровському районі. За традицією літа - 2023 був перекритий Кримській міст.
"Чотирнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість БПЛА подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - запевняють окупанти, які в своїх заявах двічі знищили всі HIMARS.
У Новоозерному розміщена військова база зберігання (943 ЦЗМР) з великою кількістю техніки.
Топ коментарі
+36 arye z.
показати весь коментар12.08.2023 07:35
+35 Alex Vassago
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+30 Іво Бобул
показати весь коментар12.08.2023 07:30
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х№йово быть бестолковым
А для того щоб рознести вузлову станцію - не потрібна "армада бомбардувальників - просто треба "попасти в потрібне місце в потрібний часНаприклад коли там зупиниться ешелон з ************ чи пальним Щоб вони "гупнули" - достатньо заряду однієї ракети
поставили на одну поличку та "москальськими ботами" назвали Ну - "ВАлєра" "мутнуватий" та недалекий Але в тобі у мене сумнівів немає!
Поэтому без Б-29 (свои Ту-160, Ту-95 и Ту-22 отдали кацапам) хрен ты раздолбишь ж\д пути, стрелки и диспетчерскую. А Б-52 Байден вряд ли даст в ХХI столетии. Проще сделать КЗ в щитовой путейной автоматики. Тогда есть вариант пробки, вот по которой можно попробовать ударить Мавиком из-за угла.
Вы забыли про Convair B-36.
(Простите меня - упертого, как и все украинцы, для которого авиация - смысл жизни)
Снят с вооружения в 1959 году.
В будь якому випадку безпілотник набагато дешевший за ракету ППО. От нехай вони їх і витрачають, бо стріляти вночі з зенітних автоматів без радара наведення - майже дохла справа.
Щось зіб'ють, щось долетить. На те вони і одноразові безпілотники.
Головне тримати темп.
Но...
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"...В Севастополе заметили более 20 автомобилей «скорой помощи», они ехали в сторону госпиталя Черноморского флота России и горбольницы №1 в Севастополе, сообщил 10 октября телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на свой источник.
«Как сообщают наши источники, уже полтора часа в Севастополь откуда-то едут автомобили скорой помощи с включенными сиренами», - сообщает «Крымский ветер».
Позднее телеграм-канал также со ссылкой на источник сообщил, что в вертолетной части, которая находится на окраине Джанкоя, был взрыв. Есть погибшие и раненые военнослужащие РФ.
По данным из открытых источников, на аэродроме «Джанкой» дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Там же дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ."
Так это было 10 октября какого года???
Сегодня только 12 августа вроде как 🤪
В 2022-му зрозуміли, що "тримають бика тряпочного", за Х.."...
ви не бачили, як працюють українські бійці проти шахедів?
На щурів летіли.
То бажання промінці
Ви ж цього хотіли.
- Госпади! Дай нам вдоволь чистой воды для питья, дешёвых, качественных продуктов, лекарств, возможности свободно говорить и возможности увидеть мир не под прицелом врагов, а как туристам...
З неба голос:
- Так у вас усе це було, дев"ять років тому... Що ви з цим зробили?
ви як оті корейці, що висадилися на сонці, з зворотної сторони, вночі. тому всі повернулись живими та здоровими.
селополуостров кукуево,
Ну й пускай себе летят
каменюки х***выдроны украинские!
Нехай би що там говорили кацапи