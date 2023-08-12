20 безпілотників атакували вночі окупований Крим, - Міноборони РФ. ВIДЕО

Вночі 12 серпня в окупованому Криму лунали вибухи. Окупанти заявляють про атаку безпілотників, які всі були знищені.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри вибухів оприлюднені в соцмережах.

З огляду на відео, ніч у Новоозерному була "весела". Місцеві жителі повідомили, що чули гучний вибух у Кіровському районі. За традицією літа - 2023 був перекритий Кримській міст.



"Чотирнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість БПЛА подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - запевняють окупанти, які в своїх заявах двічі знищили всі HIMARS.



У Новоозерному розміщена військова база зберігання (943 ЦЗМР) з великою кількістю техніки.