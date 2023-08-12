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Контррозвідники СБУ знищили рідкісний російський БМПТ "Термінатор" і танк Т-80, який намагався його врятувати. ВIДЕО
Контррозвідка СБУ оприлюднила кадри знищення рідкісної російської бойової машини підтримки танків "Термінатор" і танку Т-80, який намагався її врятувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері СБУ.
У повідомленні зазначається: "Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе. Підбитого "Термінатора" намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили!"
Топ коментарі
+51 mrSmith
показати весь коментар12.08.2023 11:35
+30 Олександр САТ РЕМ
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+25 Ирина Александра
показати весь коментар12.08.2023 11:33
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Треба було спочатку косяки виправити, а потім на війну відправляти.
До речі, а цапорилих не коробить від англійського слова «термінатор»?
Назвали б «вятка», «бєрєста», чи «мухосранський алєнєвод»: було б по скрепному!
Та мова про те що потрібно ще мати вміння думати.
1) здійснювати контррозвідувальний пошук, оперативно-розшукові заходи з використанням оперативних та оперативно-технічних сил і засобів, опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;
{Пункт 1 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005}
2) виявляти, фіксувати і документувати гласно і негласно розвідувальні, терористичні та інші посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облік, здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
3) проводити контррозвідувальні операції та відповідні оперативні і оперативно-технічні заходи з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувально-підривної, терористичної та іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України;
Вот тут, Вася, ты пукнул в лужу. Тем более уничтоженный кацапотерминатор новый тип техники.
хлопчику, йди вчи уроки...
А так - маємо те що маємо.
Клоун - верховний, в ОП - засилля кротів і ворогів, а СБУ виконує роль піхоти.
мудрий нарід споглядає це шоу з феєрверками і петардами і хлопає в долоні...
кожен повинен виконувати свої обов'язки - питання в злагодженості.
А якщо на фронті вартовий кине пост і піде на кацапосафарі, а якщо ті, хто повинен підвозити їжу кинуть і підуть на кацапосафарі... ... ...
Буде ще веселіше. Хоть паржом...
Контрозвідка - має абсолютно інші задачі . І використовувати її для знищення наівть цінної техніки - як стріляти з гармати по горобцям .
Можливо це просто для гарного словця .
Але в країні де головнокомандуючий - артист розмовного жанру , то не дивно , що СБУ займається знищенням танків і ловлею бугунів через кордон , назк - замість боротьби з корупцією - малює списки "спонсорів війни " , зрадники - отримують корочки адвокатів , а герої сидять в тюрмі.
А головнокомандуючого Валерія Залужного ти зря тужишься до свого куміру "розмовного жанру" приплісти. Не вийде.
-якщо в контррозвідці щось проходить не так,значить так було задумано...