Контррозвідники СБУ знищили рідкісний російський БМПТ "Термінатор" і танк Т-80, який намагався його врятувати. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ оприлюднила кадри знищення рідкісної російської бойової машини підтримки танків "Термінатор" і танку Т-80, який намагався її врятувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному твіттері СБУ.

У повідомленні зазначається: "Військові контррозвідники СБУ влаштували судний день російському "аналоговнєту БМПТ "Термінатор-2". Згорів цей рідкісний екземпляр ворожої оборонки лише від декількох влучань дронів-камікадзе. Підбитого "Термінатора" намагалися витягти танком Т-80, але його також вразили!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська РСЗВ "HIMARS" знищує російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". ВIДЕО