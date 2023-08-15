ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова
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Вищий антикорупційній суд (ВАКС) відсторонив від обійманої посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексія Сальніковв, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
"11 серпня 2023 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства..., від займаної посади до 24 вересня 2023 року", - ідеться в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 26 липня Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві. 28 липня Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Е купка продажних ряжанів, які «оправляться» на Закон та Конституцію.
Потрібна Люстрація усіх (!) суддів.
ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -
призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
Нормальна судова система вже існує у багатех країнах.
Просто Бери та Імплементуй!
Велика Брітанія гарний приклад.
Керівник ТЦК мають двосторонній зв'язок з начвідділу по ПЕРСОНАЛУ ДСА!!! Резніков може це підтвердити
Почалася гра у наперстки!!
Слава Україні!