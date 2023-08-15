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Новини Політика України
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хабар (3990) Антикорупційний суд (1103) ДСАУ (26)

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сальников

Вищий антикорупційній суд (ВАКС) відсторонив від обійманої посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Олексія Сальніковв, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. 

"11 серпня 2023 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства..., від займаної посади до 24 вересня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова Державної судової адміністрації отримав підозру за підбурювання до хабарів (ОНОВЛЕНО). ВIДЕО

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 26 липня Голові Державної судової адміністрації України Олексію Сальнікову повідомили про підозру у хабарництві.  28 липня Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
В Україні « нема « судової системи.
Е купка продажних ряжанів, які «оправляться» на Закон та Конституцію.

Потрібна Люстрація усіх (!) суддів.
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15.08.2023 14:58
+3
от якби він украв пачку цигарок то йому вліпили б уже 6 років
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15.08.2023 14:47
+2
Нє, за пачку цигарок тільки 3 роки. На 6 років треба вкрасти 2 пачки.
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15.08.2023 15:25
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от якби він украв пачку цигарок то йому вліпили б уже 6 років
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15.08.2023 14:47 Відповісти
В Україні « нема « судової системи.
Е купка продажних ряжанів, які «оправляться» на Закон та Конституцію.

Потрібна Люстрація усіх (!) суддів.
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15.08.2023 14:58 Відповісти
Нє, за пачку цигарок тільки 3 роки. На 6 років треба вкрасти 2 пачки.
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15.08.2023 15:25 Відповісти
ЩОРІЧНІ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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15.08.2023 14:48 Відповісти
Навіщо винаходити вілосіпед!

Нормальна судова система вже існує у багатех країнах.

Просто Бери та Імплементуй!
Велика Брітанія гарний приклад.
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15.08.2023 15:01 Відповісти
А поки цього не станеться відсторонити всіх суддів і зєкономлені кошти віддати на потребу арміі
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15.08.2023 16:23 Відповісти
От біда. І хто ж тепер олівці по судах розподілятиме?
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15.08.2023 14:51 Відповісти
Повезло мужику.Теперь на повышение пойдет.
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15.08.2023 14:53 Відповісти
Да, тепер можливо поїде за кордон, відпочине, потім поновиться на посаді і з виплатою компенсації за незаконне усунення з посади.
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15.08.2023 15:16 Відповісти
Ну тепер він, як військовозобов'язаний, має прибути до військомату (ТЦК) для уточнення особистих данних та проходження мед комісії!!
Керівник ТЦК мають двосторонній зв'язок з начвідділу по ПЕРСОНАЛУ ДСА!!! Резніков може це підтвердити
Почалася гра у наперстки!!

Слава Україні!
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15.08.2023 16:41 Відповісти
 
 