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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітали МіГ-31 (оновлено)
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По всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.
Станом на 16:25 оголошено про відбій повітряної тривоги.
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Ви надали « багато зброї»? Не тільки на оборону, але ще і на контрнаступ?
Як би ви себе почували у Берліні та Вашингтоні, коли вам би требо було біжать у бомбосховище, бо у раші вилетів літак?