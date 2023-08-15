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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітали МіГ-31 (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тривога

По всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, зафіксовано зліт ворожих МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.

Станом на 16:25 оголошено про відбій повітряної тривоги.

Дивіться: Українські вертольоти Мі-8 та Мі-24 завдають вогневого ураження позиціям ворога на запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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15.08.2023 15:30 Відповісти
ну, по літачку в день. Не підведіть!
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15.08.2023 15:31 Відповісти
пора вже бобра запустити. До саваслєйки менше семисот кілометрів.
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15.08.2023 15:40 Відповісти
Саліван, Шольц! Це нормально?!

Ви надали « багато зброї»? Не тільки на оборону, але ще і на контрнаступ?

Як би ви себе почували у Берліні та Вашингтоні, коли вам би требо було біжать у бомбосховище, бо у раші вилетів літак?
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15.08.2023 15:50 Відповісти
забавно будет когда эти миги будут забивать на взлете ...
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15.08.2023 15:51 Відповісти
когда ?
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15.08.2023 15:54 Відповісти
 
 