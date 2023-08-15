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Окупанти атакували Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська армія атакувала село Новодмитрівка в Херсонській області. Поранено 71-річного чоловіка.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували Новодмитрівку. По мирному населеному пункту зафіксовано близько дванадцяти "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілів поранення дістав  71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

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Автор: Анастасія Потіха
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