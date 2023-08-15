Окупанти атакували Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка

Російська армія атакувала село Новодмитрівка в Херсонській області. Поранено 71-річного чоловіка.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакували Новодмитрівку. По мирному населеному пункту зафіксовано близько дванадцяти "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше десять житлових будинків", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що внаслідок обстрілів поранення дістав 71-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Бериславі та Червоному Маяку на Херсонщині встановили мобільні бетонні укриття. ФОТОрепортаж