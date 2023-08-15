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Львів (2080) Львівщина (1927) обстріл (21010) ракети (2782)

Унаслідок нічного ракетного удару на Львівщині пошкоджено близько 120 будинків, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

львів

Станом на 16:30 15 серпня у Львові та у Львівській області різних ушкоджень завдано приблизно 120 будинкам.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій області пошкоджені близько 120 будинків – як багатоквартирних, так і у приватному секторі. Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Удар по Львівщині: постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків

Зазначається, що у Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження триває.

Також в ОВА повідомили, що в Ставчанах 3 житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.

У селі Суховоля, як повідомлялося раніше, пошкоджені 4 житлові будинки в приватному секторі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Львову: ракета прилетіла у двір дитсадочка, без жертв

Автор: Анастасія Потіха
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кацапури! Щоб ви повиздихали к є...ні матері!
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15.08.2023 16:51 Відповісти
Це вони так пропонують переговори, щоб узаконить знову вкрадене.
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15.08.2023 16:57 Відповісти
курва ти забув про 2 замшеві маринарки (твоя та тестя)
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15.08.2023 17:02 Відповісти
То це шість ракет які не збили наробили стільки біди???
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15.08.2023 17:04 Відповісти
їх типу всіх (4) "збили", але вони вибухнули в повітрі неначе бризантні снаряди

враховуючи малу висоту вони могли наробити ще більшої шкоди, запросто

стандартне лемберзьке побажання: аби не гірше
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15.08.2023 17:17 Відповісти
ракетних обстрілів буде все більше і більше. Їх більшає тоді,коли вже західні лицемірні брехуни перестають навіть "рішучою стурбованістю і засудженням " надавати словесну підтримку Україні.
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15.08.2023 17:18 Відповісти
може треба було замість кленів-рубрумів по ********** якій ціні та перекладення онурівцями бруківки ", домазати" грошей з міського бюджету та купити хоч одну ПУ NASAMS для міста.
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15.08.2023 17:33 Відповісти
капець..., все відновлять, а потім знов прилетить, як в Дніпрі..., теж всі шибки повставляли, дах перекрили й знов прилетіло в те саме місце...
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15.08.2023 17:37 Відповісти
 
 