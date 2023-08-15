Унаслідок нічного ракетного удару на Львівщині пошкоджено близько 120 будинків, - ОВА

Станом на 16:30 15 серпня у Львові та у Львівській області різних ушкоджень завдано приблизно 120 будинкам.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій області пошкоджені близько 120 будинків – як багатоквартирних, так і у приватному секторі. Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там уразило близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що у Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження триває.

Також в ОВА повідомили, що в Ставчанах 3 житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.



У селі Суховоля, як повідомлялося раніше, пошкоджені 4 житлові будинки в приватному секторі.

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