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Кабмін затвердив угоду з урядом Литви про взаємне визнання водійських посвідчень
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Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія з урядом Литовської Республіки.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Угодою встановлюється зобовʼязання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - зазначає Мельничук.
Він додав, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів.
Крім того, встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.
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Vitaliy Khyzhnyak 5e11821b
показати весь коментар15.08.2023 18:08 Відповісти Мені подобається 0
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