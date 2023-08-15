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Новини Політика України
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Кабмін затвердив угоду з урядом Литви про взаємне визнання водійських посвідчень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

посвідчення

Кабінет міністрів України затвердив угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія з урядом Литовської Республіки.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Угодою встановлюється зобовʼязання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - зазначає Мельничук.

Він додав, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів.

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Крім того, встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну.
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99% цих ,, посвідчень "куплені за 3 копійки,так і живемо без змін ,чого ми не в нато,єс,.проблема в тотальній корупції, і люди віддають перевагу корупції ніж бюрократії. Посвідчення..........
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15.08.2023 18:08 Відповісти
 
 