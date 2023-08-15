На Рівненщині заборонили проведення хресної ходи
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У Рівненській області вирішили заборонити проведення хресної ходи в період з 19 по 25 серпня через загрозу державній безпеці.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Затвердили доповнений список об’єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергово захисту від повітряних уражень", - написав він.
Крім того, за словами Коваля, вирішили посилити охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".
Топ коментарі
+9 Леонтьєв Олег 49b07a2b
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показати весь коментар15.08.2023 20:18
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Будь ласка, зачекайте...
Проте, у Хресній ході беруть участь також "дійсно віруючі", а не лише "богомольні бабки". Тому, не варто сміятися над почуттями віруючих (Європа може цього не зрозуміти)... Але, ще раз повторю - віруючі зрозуміють і щиро помоляться, а молитва кдоунам молитва не допоможе.
Микола Шумахер Тому, не варто сміятися над почуттями віруючих (Європа може цього не зрозуміти)
Як Вам вдається так стрімко міняти свої погляди!!?? Ви не прихильник УПЦ ненароком? Бо тільки там вдається ніби молитися за мир і в тей же час підтримувати і мовчати про війну! Як там в УПЦ!??! Війна в Україні..це кара Божа?
Нижче є ще один мій допис щодо збіговиська в Умані та Хресної ходи.
І питання! Зміна Вашого місця перебування з українського прапора на американський обумовлена Вашим знаходженням у літаку, слідуючи до США? ТО у Вас є можливість ще й американські церкви визнати з повною відсутністью Бога...
P.S. Нема нічого дивного у відвідуванні храмів. Я можу зайти до Бога і в храм ПЦУ і в Костьол... і в протестанську церкву..з синагогою... От тільки не тягне у церкви МП... Обхожу. Але Ви зі своїми думками з МП ще не вийшли.
Про Рівне і Умань - якщо Хресну ходу забороняють християнам (і це правильно з погляду безпеки), то чи заборонять жидівський шабаш я сумніваюся (не з теперішньою владою).
Про моє "дикунство" - я висловив свій погляд на проблеми в яких, насправді, розуміюся. Ваші ж диванні погляди та думки інших вояків диванних підрозділів в Україні, мають місце лише тому, що ми за вас воюємо.
P.S. Можете не заморочуватися з відповіддю, бо, по-перше, я й так знаю, що Ви напишете і мені це не цікаво, а, по-друге, через кілька годин я буду поза інтернетом.
А насправді - заборона правильна: щиру молитву Господь і без ритуалів прийме, а "віруючі" клоуни хоч чоло розіб'ють - молитва нещира.
От тільки з Уманню незрозуміло...
В И(е)русалиме бьют переворот.
А хто нашу Умань затронет -
Тот малахольный будет идиёт.
Народная, еврейская песня.
Але не тилами, а - мінними полями, очищати шляхи для наших військ