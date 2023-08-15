На Рівненщині заборонили проведення хресної ходи

У Рівненській області вирішили заборонити проведення хресної ходи в період з 19 по 25 серпня через загрозу державній безпеці.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що сьогодні було проведено чергове засідання Ради оборони області.



"Через загрозу державній безпеці підтримали заборону проведення в Рівненській області масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій (так звана "хресна хода") з 19 по 25 серпня.

Затвердили доповнений список об’єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергово захисту від повітряних уражень", - написав він.



Крім того, за словами Коваля, вирішили посилити охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".

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