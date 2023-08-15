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Рівненщина (908) хода (75)

На Рівненщині заборонили проведення хресної ходи

Новини Цензор.НЕТ Події

крещение,пцу

У Рівненській області вирішили заборонити проведення хресної ходи в період з 19 по 25 серпня через загрозу державній безпеці.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Затвердили доповнений список об’єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергово захисту від повітряних уражень", - написав він.

Крім того, за словами Коваля, вирішили посилити охорону обласного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт - Рівне".

Також дивіться: Наслідки атаки безпілотників на Рівненщину. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Гундяївцям слід дозволити проводити їх "хресні ходи".
Але не тилами, а - мінними полями, очищати шляхи для наших військ
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15.08.2023 19:40
+4
А для чого цим богомольним бабкам взагалі кудись хресно ходити? Що це дає?
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15.08.2023 19:21
+3
Яка-не яка тусовка. Дискотека, одним словом.
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15.08.2023 20:18
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А для чого цим богомольним бабкам взагалі кудись хресно ходити? Що це дає?
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15.08.2023 19:21 Відповісти
Яка-не яка тусовка. Дискотека, одним словом.
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15.08.2023 20:18 Відповісти
в цивілізації зі стариками займаються =їм заняття придумують волонтери і місцева влада. а тут окрім як у церкву сходити і кості помити - ніяких забав
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15.08.2023 21:29 Відповісти
Мені цікаво, а в країнах ЄС, куди ми прагнемо, теж є хресні ходи?
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15.08.2023 19:22 Відповісти
Так. В Італії бачив.
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15.08.2023 19:37 Відповісти
тільки в країні ZZ
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15.08.2023 19:43 Відповісти
В країнах ЄС Бога нема вже давно (навіть у таких традиційно католицьких, як Іспанія та Польща, він вже "закінчується" (прости, Господи, за святотатство)). А загалом - більшість держав ЄС є "умовно" католицькими і протестантськими (протестантизм переважно розвинувся із католицизму). Для цих напрямків Християнства такий ритуал, як Хресна хода, не властивий (Хресні походи - то інше). Не знаю, чи є така традиція у грецькій, болгарській та румунській православних церквах.
Проте, у Хресній ході беруть участь також "дійсно віруючі", а не лише "богомольні бабки". Тому, не варто сміятися над почуттями віруючих (Європа може цього не зрозуміти)... Але, ще раз повторю - віруючі зрозуміють і щиро помоляться, а молитва кдоунам молитва не допоможе.
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15.08.2023 19:47 Відповісти
Микола Шумахер В країнах ЄС Бога нема вже давно(навіть у таких традиційно католицьких, як Іспанія та Польща, він вже "закінчується"

Микола Шумахер Тому, не варто сміятися над почуттями віруючих (Європа може цього не зрозуміти)

Як Вам вдається так стрімко міняти свої погляди!!?? Ви не прихильник УПЦ ненароком? Бо тільки там вдається ніби молитися за мир і в тей же час підтримувати і мовчати про війну! Як там в УПЦ!??! Війна в Україні..це кара Божа?
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15.08.2023 22:03 Відповісти
Де Ви побачили зміну поглядів? Я просто написав про те, що знаю. Щодо Ваших звинувачень, відповідаю - я військовик з 2014 року (ЗСУ) та християнин (ПЦУ й УГКЦ одночасно - моя сім'я почергово відвідує кілька храмів; комусь це може видатися дивним, але це так).
Нижче є ще один мій допис щодо збіговиська в Умані та Хресної ходи.
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16.08.2023 11:04 Відповісти
..а по іншому Ваші дописи трактувати неможливо! В ЄС Бога вже нема , за Вашим твердженням...і одночасно не варто сміятися над почуттями віруючих..бо Європа це не зрозуміє!? Ви себе чуєте? І бути стіль категоричним стосовно Умані я б не став би. Бо тут видно печерне поняття того, що проходить в Умані. Це називається **релігійна ворожнеча**... навіть називаючи збіговиськом ..!! І повірте ..я теж прихильник ПЦУ... але дуже не хотів би, щоб від прихильників ПЦУ щось таке виливалось...як це виливається від Вас стосовно визнання відсутності Бога у католиків та протестантів... і Умані. Яке Вам діло до католиків..протестантів та іудеїв? Чого Ви туди лізете зі своїми дикунскими висновками? Ви нічим від РПЦ не відрізняєтеся...бо тільки вони вважають себе самими правильними і самими близькими до Бога. Колись в Україну приїздив Папа Римський (Войтила) .. Я був на цьому святі на Чайці. Були присутні ВСІ концессії... від мусульман до іудеїв... І тільки УПЦМП там не пахло. І тільки вони верещали стосовно цього візиту. Ви зараз повторюєте це стовідсотково!
І питання! Зміна Вашого місця перебування з українського прапора на американський обумовлена Вашим знаходженням у літаку, слідуючи до США? ТО у Вас є можливість ще й американські церкви визнати з повною відсутністью Бога...
P.S. Нема нічого дивного у відвідуванні храмів. Я можу зайти до Бога і в храм ПЦУ і в Костьол... і в протестанську церкву..з синагогою... От тільки не тягне у церкви МП... Обхожу. Але Ви зі своїми думками з МП ще не вийшли.
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16.08.2023 12:38 Відповісти
Під "Бога вже нема" слід розуміти, що віруючих там дуже мало (Ви неуважно читали текст) - це я знаю з власного досвіду. Про прапори на заставці - там можуть також з'являтися ще й польський та шведський (бував у багатьох державах). Я уявлення не маю, чому висвітлюються різні прапори - до сьогодні мені це не заваджало; проте, мабуть, звернуся до спеціаліста, щоб якось уніфікувати цю систему і висвітлювався один прапор - український (де я перебуваю безперервно з 2013 року); дякую Вам за слушне зауваження.
Про Рівне і Умань - якщо Хресну ходу забороняють християнам (і це правильно з погляду безпеки), то чи заборонять жидівський шабаш я сумніваюся (не з теперішньою владою).
Про моє "дикунство" - я висловив свій погляд на проблеми в яких, насправді, розуміюся. Ваші ж диванні погляди та думки інших вояків диванних підрозділів в Україні, мають місце лише тому, що ми за вас воюємо.
P.S. Можете не заморочуватися з відповіддю, бо, по-перше, я й так знаю, що Ви напишете і мені це не цікаво, а, по-друге, через кілька годин я буду поза інтернетом.
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16.08.2023 16:50 Відповісти
.. Ви вже достатньо довго перебуваєте поза розумом... І Ваша відсутність у інтернеті...мій **воюючий** друже розуму Вам тим більш не добавить. І запам*ятайте... Кожний у цьому житті виконує свою роль. Хтось сидить на дивані і розумничає...хтось робить пиріжки... хтось сидить у літаку і везе до кордону України потрібне... щоб хлопці воювали і захищали. То краще помовч... Тоді Вас за розумного можуть сприймати!)))
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16.08.2023 19:44 Відповісти
немає, але є різні гуртки і волонтерські тусовки для пенсів.
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15.08.2023 21:31 Відповісти
А чьом ві ґаварітє? Как настаящій прававєрний можєт запрєтіть Умань? Цадік Нахман єво с таво света праклєньот.
А насправді - заборона правильна: щиру молитву Господь і без ритуалів прийме, а "віруючі" клоуни хоч чоло розіб'ють - молитва нещира.
От тільки з Уманню незрозуміло...
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15.08.2023 19:25 Відповісти
Еврейское казачество бушует.
В И(е)русалиме бьют переворот.
А хто нашу Умань затронет -
Тот малахольный будет идиёт.

Народная, еврейская песня.
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15.08.2023 19:34 Відповісти
«Как мать, говорю, и как женщина. Требую их к ответу!»( с)
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15.08.2023 19:38 Відповісти
Гундяївцям слід дозволити проводити їх "хресні ходи".
Але не тилами, а - мінними полями, очищати шляхи для наших військ
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15.08.2023 19:40 Відповісти
А хто залишиться... гнать в мокшанські болота
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15.08.2023 22:52 Відповісти
Дарма))Якраз час,й бажано вночі.
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15.08.2023 19:43 Відповісти
Православ"я є частиною національної ідентичності України...і , разом з тим, найгіршим, що з Україною і нашою нацією сталось. То ж , добре , хай хоч так забороняють.
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15.08.2023 23:20 Відповісти
Не путайте православ'я з москальською сектою
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16.08.2023 11:05 Відповісти
 
 