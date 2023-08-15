УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5733 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
1 166 9
санкції (6835) Чехія (998) заморожені активи (103)

Чехія заморозила російських активів на понад ₴14 мільярдів, - посол Матула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рублі,активи

Чехія заморозила активи РФ на суму понад 14 млрд грн. Держава продовжує постійний моніторинг у пошуках інших російських активів.

Про це повідомив Надзвичайний і Поважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

"Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", - заявив він. 

Наголошується, що під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чеської Республіки у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новий пакет санкцій ЄС проти Росії увійде конфіскація заморожених активів Центробанку РФ, - росЗМІ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер новина від наших друзів 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
15.08.2023 21:38 Відповісти
Зачем так дразнить зеленое шобло? Они же спать перестанут от таких новостей.
показати весь коментар
15.08.2023 21:41 Відповісти
по великому рахунку це ні про що.

бо гроші на війну росія отримує від газа та нафти а Україна отримує гроші на війну від допомоги заходу, що не пов'язана з замороженими активами.

по суті, це такий хитрий хід захода щоб бути для обох сторін своїм.

от якщо передадуть Україні тоді це буде по нашому.

а так і нашим і вашим.
показати весь коментар
15.08.2023 21:46 Відповісти
Со всеми мелочами вроде частных счетов, яхт, недвижимости Запад украл у кацапов раза в три больше чем помог Украине.
показати весь коментар
15.08.2023 21:53 Відповісти
Украл у кацапов?Може відразу в деактив,потвора кацапська?🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.08.2023 22:12 Відповісти
Мабуть треба було ці гроші віддати Резнікову
показати весь коментар
15.08.2023 21:59 Відповісти
Фінансова гігієна конче потрібна на тлі гібридних воїн приполярноїнігерії.....
показати весь коментар
15.08.2023 22:05 Відповісти
14 мільярдів гривень - звучить солідно. Напевне, гривня - це чеська валюта. Але в купонокарбованцях звучало б грандіозно!
показати весь коментар
15.08.2023 22:11 Відповісти
1 квадрильйон 400 трильйонів купонокарбованців!!!
показати весь коментар
15.08.2023 22:14 Відповісти
 
 