Чехія заморозила російських активів на понад ₴14 мільярдів, - посол Матула
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Чехія заморозила активи РФ на суму понад 14 млрд грн. Держава продовжує постійний моніторинг у пошуках інших російських активів.
Про це повідомив Надзвичайний і Поважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).
"Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", - заявив він.
Наголошується, що під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи взаємної співпраці в майбутньому, зокрема щодо налагодження якісно нового рівня взаємодії між АРМА та аналогічними відомствами Чеської Республіки у сфері виявлення, розшуку та управління активами.
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бо гроші на війну росія отримує від газа та нафти а Україна отримує гроші на війну від допомоги заходу, що не пов'язана з замороженими активами.
по суті, це такий хитрий хід захода щоб бути для обох сторін своїм.
от якщо передадуть Україні тоді це буде по нашому.
а так і нашим і вашим.