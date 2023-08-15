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обстріл (21010) Сумська область (2199)

Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині: пошкоджено приватне домоволодіння

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Протягом дня окупанти здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

- Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з гранатомету (35 вибухів), міномету (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).

- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

- Есманська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

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- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).

- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів)

- Миколаївська сільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватне домогосподарство.

- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).

Автор: Анастасія Потіха
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