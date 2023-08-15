Росіяни обстріляли 9 громад на Сумщині: пошкоджено приватне домоволодіння
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом дня окупанти здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
- Великописарівська громада: ворог здійснив обстріл з гранатомету (35 вибухів), міномету (23 вибухи) та артилерії (16 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (13 вибухів).
- Шалигинська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів)
- Миколаївська сільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (16 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватне домогосподарство.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (19 вибухів).
Будь ласка, зачекайте...