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Російський ударний безпілотник "Ланцет" містить 19 іноземних електронних компонентів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ланцет

Російський ударний БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як й інші продукти російської компанії ZALA AERO. 

Вже введені українські санкції проти власника та конструктора ZALA AERO - Олександра Захарова. Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" - основної юридичної особи ZALA AERO.

Як зазначили в ОП, Україна також працює в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Найближчим часом буде презентовано документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про дрони на фронті: Україна застосовує БПЛА власного виробництва, зокрема "Фурію" і ACS-3. Серед іноземних - Bayraktar TB2

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Ну и в чем проблема? А где массово наш "Ленцет" хотя-бы из тех-же комплектующих и в таком же количестве? Вот в этом вопрос.
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16.08.2023 00:07
+8
Я так понял, что следующим шагом ОПы будет тезис "Проклятый Запад вооружает путина"
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16.08.2023 00:08
+7
Основний елемент російської армії є сам дерьмак. Усі це кажуть, а оп не бачить. Що за
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16.08.2023 00:52
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Тільки навіщо про це верещати на весь світ ?

Знову ОПа хайпує
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16.08.2023 00:01 Відповісти
Это не о чем. Там большинство электронной начинки от двигателей до SoC мозгов можно купить на любом сайте мира, посвященном *******.
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16.08.2023 00:10 Відповісти
Це намёк - відповідь Ермака, до Західщо той « не допрацевуе»- компоненти знаходять у русні-

то бто це провина Заходу.

Захід каже владі України про корупцію

а вони у відповідь викатують претензіі-

« самі ви не допрацевуети».

Е точка зору, що згодом, «влада» буде казати про зраду України Західом та переорієнтування України на Кітай…

Побачимо.
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16.08.2023 00:54 Відповісти
Для того щоб санкції робили жорсткіше, без можливості їх обійти Засрашкою.
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16.08.2023 00:56 Відповісти
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16.08.2023 00:03 Відповісти
Ну и в чем проблема? А где массово наш "Ленцет" хотя-бы из тех-же комплектующих и в таком же количестве? Вот в этом вопрос.
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16.08.2023 00:07 Відповісти
Маємо зараз доступ до любої елементної бази в світі, а на виході - пук.
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16.08.2023 00:30 Відповісти
І сакцій немає.
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16.08.2023 01:01 Відповісти
на виході гризня за відкати і замовлення на дрони, обриганія свій заводик поставив ще хтось і гризуться, тому й пук
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16.08.2023 04:31 Відповісти
Для воровства зеленым барыгам лучше закупать готовое, чем производить. И быстрее и проще украсть бабло.
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16.08.2023 12:53 Відповісти
Я так понял, что следующим шагом ОПы будет тезис "Проклятый Запад вооружает путина"
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16.08.2023 00:08 Відповісти
и что ? ***** это все , в наших есть шампуры , боевая часть - щащлыки, а броня из асфальта , и финансирует это все беня , за счет выделенных бюджетных средст зе-шоблой , из которых минимум 30% оседает на счетах бени , и что дальше ? на хер эти сказки на ночь ? не в состоянии что то сделать элементарное , так и скажите , а то косят под дурачков и кого-то в чем то обвиняют , А КТО ВАМ ДЕГЕНЕРАТАМ МЕШАЕТ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМЕ ? война - бизнес , и кто умнее , тот и победил , клоуны сраные.
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16.08.2023 00:10 Відповісти
Основний елемент російської армії є сам дерьмак. Усі це кажуть, а оп не бачить. Що за
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16.08.2023 00:52 Відповісти
Єдині ефективні санкції це удари ракетами та дронами камікадзе по виробництвах та квартирах з робітниками і їх сім'ями в середині.
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16.08.2023 00:54 Відповісти
Троль, ти шото сьогодні расшалілся, тобі вже треба чарівного пєнделя із Цензора виписати!
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16.08.2023 01:32 Відповісти
Я бачу це тобі провокатору треба виписати, а то среш всюди та до всіх чіпляєшся. Що не подобається що по тобі росіянину, твоєму офісу чи квартирі може прилетіти мій подарочок і закінчити тебе?) Все буде.
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18.08.2023 10:39 Відповісти
Шо, троль, "прооскочив" поміж адміну, ожив тепер ?
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18.08.2023 11:57 Відповісти
Судиш всіх по собі троле? Я ж не ти що тут на роботі провокаціями займаєшся. У мене є куди важливіші справи чим в інфопросторі сперечатись з руснею, та й не завжди доступ в інтернет є. Я тут в переривах мотивацію собі підіймаю та меседжі правильні в народ даю щоб вам русні життя методом не здавалось. А то бачу що ви б дуже хотіли щоб ви нас бомбити могли, а ми ваше тил який вас всім забезпечує взагалі не рухали і все обмежувалось для вас маленькою колоніальною війною.
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18.08.2023 12:33 Відповісти
Троль, розслабся. Всі знають що ти писати ти можеш тільки тексти створені штучним інтелектом.бо в самого макітри вистачає хіба щоби читати .
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18.08.2023 12:43 Відповісти
Бачу що ти тролю навіть на це не здатен. Такі примітивненькі провокації та гора помилок так ніби ти вже зранку встиг нализатись.
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18.08.2023 12:50 Відповісти
Санкції треба робити такі котрі Засрашка не зможе обійти! Але поки щось з цим поганенько у союзників.....
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16.08.2023 00:55 Відповісти
У нас кротів у владі мабуть набагато більше.)
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16.08.2023 00:59 Відповісти
Найефективнішою санкцією було б усунення сина власника компанії, який живе в «гнилому» західному світі. Не так?
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16.08.2023 02:58 Відповісти
Ланцет виробляється по ізраїльскій ліцензії.Сам Захаров отримав ізраїльське громадянство,а його молодший синуля працює в в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві.
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16.08.2023 04:53 Відповісти
 
 