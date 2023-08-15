Російський ударний безпілотник "Ланцет" містить 19 іноземних електронних компонентів, - ОП
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Російський ударний БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як й інші продукти російської компанії ZALA AERO.
Вже введені українські санкції проти власника та конструктора ZALA AERO - Олександра Захарова. Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" - основної юридичної особи ZALA AERO.
Як зазначили в ОП, Україна також працює в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Найближчим часом буде презентовано документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів.
Будь ласка, зачекайте...
Знову ОПа хайпує
то бто це провина Заходу.
Захід каже владі України про корупцію
а вони у відповідь викатують претензіі-
« самі ви не допрацевуети».
Е точка зору, що згодом, «влада» буде казати про зраду України Західом та переорієнтування України на Кітай…
Побачимо.